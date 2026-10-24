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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 11:19

Bakan Şimşek'ten IMF'nin Türkiye raporuna ilişkin değerlendirme: Ülkemiz en üst sıralarda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye mali şeffaflık alanında yaklaşık 40 ülke arasında üst sıralarda yer aldığını ve iyi uygulama oranının üçte iki seviyesine yükseldiğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Bakan Şimşek'ten IMF'nin Türkiye raporuna ilişkin değerlendirme: Ülkemiz en üst sıralarda
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 11:19

Hazine ve Maliye Bakanı , Uluslararası Para Fonu'nun () 'nin mali şeffaflık alanındaki ilerlemesini değerlendirdiği rapora ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin mali şeffaflıkta yaklaşık 40 ülke arasında üst sıralarda yer aldığını belirten Şimşek, yapısal reform çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Şimşek'ten IMF'nin Türkiye raporuna ilişkin değerlendirme: Ülkemiz en üst sıralarda

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF'nin mali şeffaflık raporunda Türkiye'nin üst sıralarda yer aldığını ve yapısal reform çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Türkiye'nin mali şeffaflıkta yaklaşık 40 ülke arasında üst sıralarda yer aldığı belirtildi.
Kamu mali yönetimi ve mali şeffaflık alanında son yıllarda önemli ilerleme kaydedildiği ifade edildi.
Mali şeffaflıkta iyi veya ileri uygulama düzeyi oranının 2015'teki yaklaşık yarısından üçte ikiye yükseldiği aktarıldı.
Yapısal reform çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Bakan Şimşek'ten IMF'nin Türkiye raporuna ilişkin değerlendirme: Ülkemiz en üst sıralarda

MALİ ŞEFFAFLIKTA İYİ UYGULAMA ORANI ÜÇTE İKİYE YÜKSELDİ

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, IMF tarafından yayımlanan Mali Şeffaflık Değerlendirmesi'ne dikkat çekti. Türkiye'nin kamu mali yönetimi ve mali şeffaflık alanında son yıllarda önemli ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Şimşek, mali istatistikler, bütçe yönetimi, mali riskler ve hesap verebilirlik alanlarındaki uygulamaların IMF tarafından incelendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, 2015 yılındaki değerlendirmede Mali Şeffaflık Kodu’nda yer alan ilkelerin yaklaşık yarısında iyi veya ileri uygulama düzeyindeyken bu oran üçte ikiye yükseldi."

Türkiye'nin uluslararası karşılaştırmalardaki konumuna da değinen Şimşek, ülkenin Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülke arasında mali şeffaflık bakımından üst sıralarda yer aldığını belirtti.

https://x.com/memetsimsek/status/2113893659644965239 

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ETİKETLER
#Türkiye
#mehmet şimşek
#ımf
#Mali Şeffaflık
#Mali Şeffaflık Kodu
#Ekonomi
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