Bakan Şimşek'ten IMF'nin Türkiye raporuna ilişkin değerlendirme: Ülkemiz en üst sıralarda

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UYGULAMALAR
İstanbul
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye'nin mali şeffaflık alanındaki ilerlemesini değerlendirdiği rapora ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin mali şeffaflıkta yaklaşık 40 ülke arasında üst sıralarda yer aldığını belirten Şimşek, yapısal reform çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.
Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, IMF tarafından yayımlanan Mali Şeffaflık Değerlendirmesi'ne dikkat çekti. Türkiye'nin kamu mali yönetimi ve mali şeffaflık alanında son yıllarda önemli ilerleme kaydettiğini ifade etti.
Şimşek, mali istatistikler, bütçe yönetimi, mali riskler ve hesap verebilirlik alanlarındaki uygulamaların IMF tarafından incelendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, 2015 yılındaki değerlendirmede Mali Şeffaflık Kodu’nda yer alan ilkelerin yaklaşık yarısında iyi veya ileri uygulama düzeyindeyken bu oran üçte ikiye yükseldi."
Türkiye'nin uluslararası karşılaştırmalardaki konumuna da değinen Şimşek, ülkenin Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülke arasında mali şeffaflık bakımından üst sıralarda yer aldığını belirtti.