Altın ne zaman uçacak? Dev yatırımcıdan 5000 dolar için flaş tahmin

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İstanbul
Altında 5 bin dolar beklentisi gündemde! Chris Mancini, İran savaşının yükselişi geciktirdiğini belirterek gözleri altının geleceğine çevirdi.
İran'da devam eden savaşın küresel enerji piyasalarında yarattığı dalgalanma, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini artırması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını sürdüreceğine yönelik öngörüler, değerli metalin yükselişini sınırlandırıyor. Ancak Gabelli Gold Fund (GOLDX) eş portföy yöneticisi Chris Mancini, mevcut gelişmelerin altının uzun vadeli yükseliş beklentisini değiştirmediğini belirtti.
Kitco News'e konuşan Mancini, İran'daki çatışmaların ve Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatında yaşanan aksaklıkların yaz aylarında sona ermesi durumunda altının ons fiyatının muhtemelen şimdiden 5 bin dolara ulaşmış olacağını söyledi.
İran'daki savaşın enerji fiyatlarını yukarı çekerek enflasyon baskısını artırdığını belirten Mancini, bu durumun Fed'in faiz artırımlarını sürdüreceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini ifade etti. Yüksek faiz ortamının altın üzerinde baskı yarattığını vurgulayan fon yöneticisi, mevcut koşulları kalıcı bir tehdit olarak görmediğini söyledi.
Mancini'ye göre yüksek petrol fiyatları ve artan borçlanma maliyetleri, zamanla ABD ekonomisindeki büyümeyi olumsuz etkileyebilir. Ekonomik faaliyetlerde yaşanabilecek belirgin bir yavaşlama ise Fed'i para politikasını yeniden değerlendirmeye zorlayabilir.
Altın fiyatlarında yeni bir yükseliş beklenirken madencilik şirketlerinin mevcut seviyelerden önemli ölçüde yararlandığını belirten Mancini, sektörün üçüncü çeyrek bilançolarında güçlü kâr ve yüksek serbest nakit akışı açıklamasını beklediğini söyledi.
Bununla birlikte yükselen enerji ve işçilik maliyetlerinin bazı şirketlerin analist beklentilerinin altında sonuçlar açıklamasına neden olabileceği uyarısında bulundu.
Mancini, "Genel tabloya baktığımda çok iyi bilançolar açıklanacağını düşünüyorum ancak şirketlerin önemli bir kısmı piyasa beklentilerinin altında kalabilir" ifadelerini kullandı.
Madencilik şirketlerinin yüksek altın fiyatları sayesinde güçlü nakit akışı yaratmayı sürdüreceğini belirten Mancini, yatırımcıların yalnızca bilanço beklentilerine değil, şirketlerin temel kârlılığına da odaklanması gerektiğini vurguladı.
Madencilik sektöründeki en büyük maliyet baskılarından birinin işçilik olduğunu belirten Mancini, altın fiyatlarının yüksek seyretmesiyle birlikte şirketlerin yeni yatırımlara ve üretim kapasitesini artırmaya yöneldiğini söyledi.
Ancak mevcut yatırım döneminin 2010'lu yılların başındaki altın yükselişinden farklı olduğunu ifade eden Mancini, şirketlerin geçmişte olduğu gibi yüksek maliyetli ve riskli projelere yönelmek yerine daha kontrollü yatırımlar gerçekleştirdiğini belirtti.
Güçlü bilançolara rağmen madencilik hisselerinin yatırımcılar tarafından yeterince ilgi görmediğini savunan Mancini, "Bu hisseler gerçekten çok ucuz ancak genel yatırımcı kitlesinden hâlâ kayda değer bir ilgi olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Madencilik şirketlerinin elde ettikleri yüksek nakit akışını hissedarlarına aktarma yöntemlerini değiştirmesi gerektiğini belirten Mancini, hisse geri alımlarından ziyade temettü ödemelerinin yatırımcılar açısından daha cazip olabileceğini söyledi.
Yaklaşık 120 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Newmont'u örnek gösteren Mancini, şirketin bu yıl yaklaşık 8 milyar dolarlık hisse geri alımı ve 1 milyar dolarlık temettü ödemesi gerçekleştirebileceğini tahmin etti.
Toplam sermaye dağıtımının şirketin piyasa değerinin yaklaşık yüzde 8'ine ulaşabileceğini belirten Mancini, bu kaynağın daha büyük bölümünün temettü olarak dağıtılmasının yatırımcıların ilgisini artırabileceğini ifade etti.
Altının bir sonraki büyük yükselişinin ne zaman başlayacağının belirsiz olduğunu belirten Mancini, ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin fiyatlar üzerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekti.
Yüksek enerji maliyetleri ve sıkı para politikasının iş gücü piyasasında bozulmaya yol açabileceğini ifade eden Mancini, istihdamda yaşanabilecek sert bir düşüşün Fed'in faiz politikasında değişiklik beklentisini güçlendirebileceğini söyledi.
Mancini, kasım ayı başında açıklanacak ekim ayı istihdam raporunda ABD ekonomisinin 100 bin kişilik istihdam kaybı yaşadığının görülmesi durumunda, Fed'in faiz artırımlarına ara vereceği beklentisiyle altın fiyatlarının hızla yükselebileceğini belirtti.