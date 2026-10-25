Kayseri'de kırmızı ışıkta beklerken uyuyakaldılar: Polisi "sıkıntı çıkarırım" diyerek tehdit etmeye kalktı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi Kadir Has Caddesi’nde trafikte hayrete düşüren bir olay yaşandı. Kırmızı ışıkta bekleyen 38 GS 324 plakalı otomobilin yeşil ışığın yanmasına rağmen hareket etmemesi ve sürücüsü ile yanındaki yolcunun içeride sızıp kalması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin güçlükle uyandırdığı ve ayakta durmakta zorlanan sürücü F.C.'nin yapılan kontrolde 1,84 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kendisini doktor olarak tanıtan alkollü sürücü, alkollü şekilde direksiyon başına geçmesine rağmen görevini yapan polislere, kendisine yapılan işlem nedeniyle araç kullanamayacağı bir durum oluşursa sıkıntı çıkaracağını söyledi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin TL para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 1,00 promilin üzerinde alkollü olması nedeniyle hakkında "trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.