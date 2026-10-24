Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Muğla'nın Datça açıklarında bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ Muğla Datça açıklarında deprem! AFAD duyurdu Metin henüz gelmediği için özet oluşturulamıyor.

Saat 20.34'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. Sarsıntının derinliği ise 12.52 kilometre olarak kaydedildi.

Hissedenlerde kısa süreli tedirginliğe neden olan depremle ilgili herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.

https://x.com/DepremDairesi/status/2114050465449009630