Muğla Datça açıklarında deprem! AFAD duyurdu

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İstanbul
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Muğla'nın Datça açıklarında bir deprem kaydedildiğini duyurdu.
Saat 20.34'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. Sarsıntının derinliği ise 12.52 kilometre olarak kaydedildi.
Hissedenlerde kısa süreli tedirginliğe neden olan depremle ilgili herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.
https://x.com/DepremDairesi/status/2114050465449009630