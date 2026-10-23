Alkollü sürücü polisi görünce geri vitese taktı: "Abi arabayı babamdan habersiz çaldım" dedi, 420 bin lira cezayı yedi

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Gökdere Bulvarı üzerinde polis ekiplerinin denetim yaptığını fark eden Anıl Ç. yönetimindeki otomobil, uygulamadan kaçmak için aniden geri vitese taktı. Geriye doğru hareket ettiği sırada kontrolü kaybederek trafik lambasına çarpan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan alkol testinde 1,54 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün, alkolmetreyi üflerken polislere "Abi arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin. Yazık günah adama" şeklindeki ilginç savunması kameralara anbean yansıdı. 3 farklı maddeden toplam 420 bin lira idari para cezası kesilen alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.