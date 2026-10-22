A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi resmen başladı! Teknik ekibi açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu ile sözleşme imzalayarak A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen teknik direktör Sergen Yalçın'ın birlikte çalışacağı teknik ekip kadrosu netleşti. TFF tarafından yapılan resmi açıklamada, milli takımın başarısı için görev yapacak antrenör ve analistler kamuoyuna duyuruldu.
A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın devri resmen başladı. TFF yetkililerinin katılımıyla düzenlenen imza töreninin ardından görevine vakit kaybetmeden başlayan deneyimli teknik adamın yardımcılığını üstlenecek ve teknik ekipte yer alacak isimler belli oldu.
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A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi resmen başladı! Teknik ekibi açıklandı
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A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın'ın teknik direktör olarak göreve başlamasıyla yeni bir dönem resmen başladı ve teknik ekipte yer alacak isimler belli oldu.
Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü olarak görevine başladı.
Teknik ekipte Serhat Mert (Teknik Ekip Koordinatörü), Murat Kaytaz (Yardımcı Antrenör), Prof. Dr. Niyazi Eniseler ve Dr. Emre Gürbüz (Atletik Performans Antrenörleri), Erol Ayçiçek (Kaleci Antrenörü) gibi isimler yer alıyor.
Maç ve Performans Analizi ekibinde Tarık Yiğit Egeli, Okan Aydıner ve Muhammet Nuri Püren görev yapacak.