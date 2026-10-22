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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 17:06

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi resmen başladı! Teknik ekibi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu ile sözleşme imzalayarak A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen teknik direktör Sergen Yalçın'ın birlikte çalışacağı teknik ekip kadrosu netleşti. TFF tarafından yapılan resmi açıklamada, milli takımın başarısı için görev yapacak antrenör ve analistler kamuoyuna duyuruldu.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi resmen başladı! Teknik ekibi açıklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 17:06

'nda devri resmen başladı. yetkililerinin katılımıyla düzenlenen imza töreninin ardından görevine vakit kaybetmeden başlayan deneyimli teknik adamın yardımcılığını üstlenecek ve teknik ekipte yer alacak isimler belli oldu.

HABERİN ÖZETİ

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi resmen başladı! Teknik ekibi açıklandı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın'ın teknik direktör olarak göreve başlamasıyla yeni bir dönem resmen başladı ve teknik ekipte yer alacak isimler belli oldu.
Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü olarak görevine başladı.
Teknik ekipte Serhat Mert (Teknik Ekip Koordinatörü), Murat Kaytaz (Yardımcı Antrenör), Prof. Dr. Niyazi Eniseler ve Dr. Emre Gürbüz (Atletik Performans Antrenörleri), Erol Ayçiçek (Kaleci Antrenörü) gibi isimler yer alıyor.
Maç ve Performans Analizi ekibinde Tarık Yiğit Egeli, Okan Aydıner ve Muhammet Nuri Püren görev yapacak.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi resmen başladı! Teknik ekibi açıklandı

Kırmızı-beyazlıların yeni dönemdeki başarısı için mesai harcayacak teknik kadro, alanında uzman isimlerden oluşuyor.

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi resmen başladı! Teknik ekibi açıklandı

İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN YENİ TEKNİK EKİBİ

Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Takımı'nın idari, teknik ve performans kadrosunda şu isimler görev yapacak:

  • Sergen Yalçın – Teknik Direktör
  • Serhat Mert – Teknik Ekip Koordinatörü
  • Murat Kaytaz – Yardımcı Antrenör
  • Prof. Dr. Niyazi Eniseler – Atletik Performans Antrenörü
  • Dr. Emre Gürbüz – Atletik Performans Antrenörü
  • Erol Ayçiçek – Kaleci Antrenörü
  • Tarık Yiğit Egeli – Maç ve Performans Analisti
  • Okan Aydıner – Maç ve Performans Analisti
  • Muhammet Nuri Püren – Yardımcı Maç ve Performans Analisti

İmza töreninin ardından çalışmalarına hızlı bir başlangıç yapan yeni teknik heyet, önümüzdeki dönemde A Milli Takım'ın başarısı için ter dökecek.

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#TFF
#sergen yalçın
#Futbol
#A Milli Futbol Takımı
#Murat Kaytaz
#Serhat Mert
#Spor
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