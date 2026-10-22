Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sıcak gelişme! İsmail Kartal giderse yerine gelecek dünya yıldızı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de nefesler kesilirken, zirve yarışını doğrudan etkileyecek ezeli rekabet öncesi Fenerbahçe cephesinde hareketli saatler yaşanıyor. 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray derbisi, sadece şampiyonluk yarışını değil, sarı-lacivertli kulübün teknik kadro geleceğini de kökten sarsmaya hazırlanıyor.

Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği 9. hafta mücadelesinde 3 puan hedefleyen Kanarya'da, gözler tamamen bu 90 dakikaya çevrilmiş durumda.

SLAVİA PRAG KRİZİ VE İSTİFA SİNYALLERİ

Sezon başında Roma ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından istifa kararı alan ancak Aziz Yıldırım'ın devreye girmesiyle görevine devam eden İsmail Kartal, UEFA'da işleri yoluna koyamadı. Ön elemeleri kayıpsız geçen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi gruplarında ve sonrasında aradığını bulamadı; ligde Gençlerbirliği ve Beşiktaş yenilgilerinin yanı sıra Avrupa'da Aston Villa ve son olarak iç sahada 2-0'dan 2-2'ye gelen Slavia Prag beraberliği bardağı taşırdı.

Özellikle Slavia Prag karşısında 90. dakikada yenen golün ardından Kadıköy'de bu sezon ilk kez yükselen "istifa" sesleri, yönetim nezdinde de alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Kulübeden gelen oyuncu değişikliklerinde sıfır skor katkısı ve skoru koruma zaafları eleştirilerin odak noktası olurken, UEFA'daki 9 maçta sadece 11 gol bulabilen takımın Avrupa sicili de tartışmaya sebep oldu.

GALATASARAY DERBİSİ SON ŞANS: ANTONİO CONTE GÜNDEMDE!

Tüm bu gelişmelerin ışığında, Galatasaray deplasmanında alınacak olası bir kötü sonucun İsmail Kartal dönemini kapatabileceği kulislerde konuşuluyor. Yönetimin, olası bir ayrılık kararında sarı-lacivertli takımı dünya standartlarında bir isme emanet etmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli camiada ayrılık senaryosunun gerçekleşmesi durumunda teknik direktörlük koltuğu için gündeme gelen en çarpıcı isim Antonio Conte oldu. Kariyerinde Juventus, Inter, Chelsea ve Tottenham gibi dev kulüpleri çalıştıran, taktik disiplini ve kazanma kültürüyle tanınan İtalyan teknik adamın adı, Fenerbahçe'nin gelecekteki vizyonu için şimdiden heyecana sebep oldu.

Derbiden çıkacak sonuç, hem İsmail Kartal'ın sarı-lacivertli serüveninin devam edip etmeyeceğini belirleyecek hem de Fenerbahçe'nin yeni rota planlamasında kilit rol oynayacak.