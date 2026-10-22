Bruno Fernandes maç sonu çıldırdı! Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da sular durulmuyor. İtalya deplasmanında Como karşısında alınan 4-1'lik ağır mağlubiyet, kulüpte adeta deprem etkisine sebep oldu. Bu sonuçla birlikte Kırmızı Şeytanlar'ın başındaki galibiyet hasreti 7 maça çıkan teknik direktör Michael Carrick, taraftarın ve basının eleştiri oklarının tam hedefine oturdu.

Saha içindeki fiyaskonun ardından İtalya'ya kadar gelen deplasman tribününe giderek ellerini kaldıran ve taraftarlardan özür dileyen İngiliz çalıştırıcı için sosyal medyada görevden alınması yönünde büyük bir baskı oluştu. Ancak kulüpteki ilk kalıcı sezonunu geçiren Carrick üzerindeki bu baskı, takım kaptanı Bruno Fernandes'in maç sonu yaptığı zehir zemberek açıklamalarla krize dönüştü.

BRUNO FERNANDES'TEN CARRİCK'E TAKTİK SİTEMİ: "RİSK ALIP ÖNDE BASMALISIN!"

Mücadelenin 67. dakikasında oyundan alınan Bruno Fernandes, karşılaşma biter bitmez mikrofonların karşısına geçerek teknik ekibin oyun anlayışını sert bir dille eleştirdi. Sahada yaşananların bir tesadüf olmadığını belirten Portekizli yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ilk kez yaşanmıyor. Maça yine kötü başladık ve rakip çok erken gol attı. Topa yeterince baskı yapamadık, topla birlikte yeterince iyi hareket edemedik ve birçok şey istediğimiz gibi gitmedi. Erken gol yemek, maça yenilgiyi kabullenmiş bir ruh haliyle başlamamıza neden oluyor. Bundan kurtulmak zor. Cesur olmaya, topa sahip olmaya ve bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bunu başaramazsak içinde bulunduğumuz durumdan çıkmamız çok zor olacak."

Teknik heyetin benimsediği pasif ve bekleyen oyun tarzını hedefe koyan 32 yaşındaki kaptan, sözlerine şöyle devam etti:

"Teknik ekibin bire bir baskı yapmamaya, bazen arkada boşluk bırakıp topu kazanmak için rakibi beklemeye yönelik bir tercihi var. Ancak bu tür takımlara alan bıraktığınızda özgüven kazanmalarını sağlıyorsunuz. Bu konuyu değerlendirmek teknik direktörün ve teknik ekibin işi, benim değil. Bazen baskı altında daha cesur olmalı, risk alarak önde baskı yapmalı ve rakibi rahatsız etmelisiniz. Gördüğünüz gibi onların stoperi, kendi yarı sahamızda beni karşılamak için öne çıkıyordu. Bir takım olarak bizim de bunu yapmamız gerekiyordu ancak bunu başaramadık."

İDEALİ "OKAN BURUK FELSEFESİ" İLE BİREBİR ÖRTÜŞÜYOR

Bruno Fernandes'in "önde agresif baskı, risk alma ve rakibe alan bırakmama" üzerine kurulu bu isyanı, Türk futbol kamuoyunun da dikkatinden kaçmadı. Portekizli yıldızın sahada görmek istediği oyun anlayışı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sarı-kırmızılı ekipte başarıyla uyguladığı ön alan baskısı ve yüksek tempolu hücum felsefesiyle birebir örtüşüyor. Oyuncunun mevcut taktiksel tercihlerden duyduğu rahatsızlığı kamuoyu önünde açıkça dile getirmesi, kulüple arasındaki iplerin kopma noktasına geldiği şeklinde yorumlandı.

DEVRE ARASINDA AYRILIK MASADA: GALATASARAY VE BARCELONA PUSUDA!

Manchester United'daki kriz derinleşirken, Portekizli yıldızın ara transfer döneminde ayrılma seçeneğini ciddi şekilde masaya yatırdığı öğrenildi. Daha önce de sarı-kırmızılı yönetimin radarına giren dünya yıldızı için Galatasaray iddiaları yeniden alevlendi. Şampiyonluk yarışında ve Avrupa kulvarında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların yanı sıra, İspanyol devi Barcelona'nın da tecrübeli orta sahanın durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

Sözleşme Bitiş Tarihi: 2027

Piyasa Değeri: 35 Milyon Euro

Bu Sezonki Performansı: 11 maçta 4 gol, 1 asist

Kırmızı Şeytanlar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Bruno Fernandes'in, Old Trafford'daki çalkantılı sürecin devam etmesi halinde Ocak ayında geleceğiyle ilgili nihayi kararı vermesi bekleniyor.