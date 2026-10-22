Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:58

Bruno Fernandes maç sonu çıldırdı! Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler

Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, 4-1'lik Como felaketinin ardından teknik direktör Michael Carrick'in oyun planını yerden yere vurdu. Ayrılık iddialarının ayyuka çıktığı süreçte Portekizli yıldızın tarif ettiği baskılı futbol felsefesi, transfer gündeminde Galatasaray ve Barcelona'yı yeniden üst sıralara taşıdı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Bruno Fernandes maç sonu çıldırdı! Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:58

İngiltere Premier Lig devi 'da sular durulmuyor. İtalya deplasmanında Como karşısında alınan 4-1'lik ağır mağlubiyet, kulüpte adeta deprem etkisine sebep oldu. Bu sonuçla birlikte Kırmızı Şeytanlar'ın başındaki galibiyet hasreti 7 maça çıkan teknik direktör Michael Carrick, taraftarın ve basının eleştiri oklarının tam hedefine oturdu.

Bruno Fernandes maç sonu çıldırdı! Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler

Saha içindeki fiyaskonun ardından İtalya'ya kadar gelen deplasman tribününe giderek ellerini kaldıran ve taraftarlardan özür dileyen İngiliz çalıştırıcı için sosyal medyada görevden alınması yönünde büyük bir baskı oluştu. Ancak kulüpteki ilk kalıcı sezonunu geçiren Carrick üzerindeki bu baskı, takım kaptanı 'in maç sonu yaptığı zehir zemberek açıklamalarla krize dönüştü.

Bruno Fernandes maç sonu çıldırdı! Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler

BRUNO FERNANDES'TEN CARRİCK'E TAKTİK SİTEMİ: "RİSK ALIP ÖNDE BASMALISIN!"

Mücadelenin 67. dakikasında oyundan alınan Bruno Fernandes, karşılaşma biter bitmez mikrofonların karşısına geçerek teknik ekibin oyun anlayışını sert bir dille eleştirdi. Sahada yaşananların bir tesadüf olmadığını belirten Portekizli yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ilk kez yaşanmıyor. Maça yine kötü başladık ve rakip çok erken gol attı. Topa yeterince baskı yapamadık, topla birlikte yeterince iyi hareket edemedik ve birçok şey istediğimiz gibi gitmedi. Erken gol yemek, maça yenilgiyi kabullenmiş bir ruh haliyle başlamamıza neden oluyor. Bundan kurtulmak zor. Cesur olmaya, topa sahip olmaya ve bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bunu başaramazsak içinde bulunduğumuz durumdan çıkmamız çok zor olacak."

Bruno Fernandes maç sonu çıldırdı! Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler

Teknik heyetin benimsediği pasif ve bekleyen oyun tarzını hedefe koyan 32 yaşındaki kaptan, sözlerine şöyle devam etti:

"Teknik ekibin bire bir baskı yapmamaya, bazen arkada boşluk bırakıp topu kazanmak için rakibi beklemeye yönelik bir tercihi var. Ancak bu tür takımlara alan bıraktığınızda özgüven kazanmalarını sağlıyorsunuz. Bu konuyu değerlendirmek teknik direktörün ve teknik ekibin işi, benim değil. Bazen baskı altında daha cesur olmalı, risk alarak önde baskı yapmalı ve rakibi rahatsız etmelisiniz. Gördüğünüz gibi onların stoperi, kendi yarı sahamızda beni karşılamak için öne çıkıyordu. Bir takım olarak bizim de bunu yapmamız gerekiyordu ancak bunu başaramadık."

İDEALİ "OKAN BURUK FELSEFESİ" İLE BİREBİR ÖRTÜŞÜYOR

Bruno Fernandes'in "önde agresif baskı, risk alma ve rakibe alan bırakmama" üzerine kurulu bu isyanı, Türk kamuoyunun da dikkatinden kaçmadı. Portekizli yıldızın sahada görmek istediği oyun anlayışı, Teknik Direktörü Okan Buruk'un sarı-kırmızılı ekipte başarıyla uyguladığı ön alan baskısı ve yüksek tempolu hücum felsefesiyle birebir örtüşüyor. Oyuncunun mevcut taktiksel tercihlerden duyduğu rahatsızlığı kamuoyu önünde açıkça dile getirmesi, kulüple arasındaki iplerin kopma noktasına geldiği şeklinde yorumlandı.

Bruno Fernandes maç sonu çıldırdı! Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler

DEVRE ARASINDA AYRILIK MASADA: GALATASARAY VE BARCELONA PUSUDA!

Manchester United'daki kriz derinleşirken, Portekizli yıldızın ara transfer döneminde ayrılma seçeneğini ciddi şekilde masaya yatırdığı öğrenildi. Daha önce de sarı-kırmızılı yönetimin radarına giren dünya yıldızı için Galatasaray iddiaları yeniden alevlendi. Şampiyonluk yarışında ve Avrupa kulvarında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların yanı sıra, İspanyol devi 'nın da tecrübeli orta sahanın durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

  • Sözleşme Bitiş Tarihi: 2027
  • Piyasa Değeri: 35 Milyon Euro
  • Bu Sezonki Performansı: 11 maçta 4 gol, 1 asist

Kırmızı Şeytanlar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Bruno Fernandes'in, Old Trafford'daki çalkantılı sürecin devam etmesi halinde Ocak ayında geleceğiyle ilgili nihayi kararı vermesi bekleniyor.

Bruno Fernandes maç sonu çıldırdı! Galatasaraylıları heyecanlandıran sözler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!
Galatasaray istedi Chelsea devreye girdi! Transferde 45 milyonluk yıldız için yarış başladı
ETİKETLER
#galatasaray
#Barcelona
#Futbol
#bruno fernandes
#Manchester United
#Michael Carrick
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.