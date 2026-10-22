Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

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İstanbul
Süper Lig'de futbol heyecanı 9. hafta karşılaşmalarıyla hız kesmeden devam ediyor. Haftanın en kritik ve en çok merak edilen mücadelesi olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev yapacak hakem kadrosu netleşti.
Kritik dev mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenirken, mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
Hakem: Atilla Karaoğlan
1. Yardımcı Hakem: Ceyhun Sesigüzel
2. Yardımcı Hakem: Süleyman Özay
Dördüncü Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy