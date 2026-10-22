Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Süper Lig'de futbol heyecanı 9. hafta karşılaşmalarıyla hız kesmeden devam ediyor. Haftanın en kritik ve en çok merak edilen mücadelesi olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev yapacak hakem kadrosu netleşti.

Kritik dev mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenirken, mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

DEV DERBİNİN HAKEM KADROSU

Hakem: Atilla Karaoğlan

1. Yardımcı Hakem: Ceyhun Sesigüzel

2. Yardımcı Hakem: Süleyman Özay

Dördüncü Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy