BİM 27 Ekim-1 Kasım aktüel ürünler kataloğu afişi 2026! Drone, kazanlı ütü, ocak, davlumbaz, fırın, toz torbası süpürge geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
BİM 27-30 Ekim aktüel kataloğu broşürü belli oldu. Ev dekorasyon ürünlerinden, küçük mutfak malzemelerine, temel gıdadan temizliğe onlarca çeşit ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. 20’li Kağıt Havlu 259 TL, 48’li Tuvalet Kağıdı 359 TL, Yağ Çözücü Leke Çıkarıcı 99 TL’den satılacak. Ledli Motosiklet Sırt Çantası 4.990 TL, Sünger Dolgulu Puf 1.990 TL, 4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 13.490 TL, Ledli Vitrin Kitaplık 12.290 TL’den satışa çıkacak. Renkli Kare Saklama Kabı Seti 179 TL, 4’lü Yemek Taşıma Kabı 199 TL, Silikon Muffin Kalıbı 65 TL, 2 Katlı Tekerlekli Organizer 179 TL, 6’lı Kahve Yanı Su Bardağı 149 TL, 6’lı Çay Bardağı Seti 159 TL, Desenli Porselen Pasta Tabağı ise 399 TL olacak. 1450 cc Yuvarlak Kapaklı Borcam Tencere 189 TL’den müşterileri bekleyecek. İşte, ŞOK 27-30 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026…
Yapay Salon Bitkileri: 1.590 TL
Kazanlı Ütü: 19.900 TL
IPL Lazer Epilasyon Cihazı: 10.250 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.250 TL
Şarjlı Dikey Süpürge: 11.900 TL
Toz Torbasız Süpürge: 7.900 TL
Buharlı Ütü: 3.990 TL
Çeşitli Piller: 159 TL
Oto Koltuk Kılıfı Seti: 1.190 TL
Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge: 1.990 TL
Araç İçi Koltuk Arkası Organizer: 229 TL
Araç İçi Koltuk Arkası Depolama Çantası: 249 TL
Oto Bagaj Düzenleyici Organizer: 699 TL
Araç İçi Kamera: 1.190 TL
Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL
Araç İçi Telefon Tutucu (Diğer Model): 199 TL
Araç İçi Bardaklık: 199 TL
Çakmaklık Şarj Aleti: 399 TL
Araç İçi Hava Temizleyici: 699 TL
Carplay Wireless Adaptörü: 799 TL
Araç Güneşlik Organizer: 189 TL
Araç İçi Bardaklık Telefon Tutucu: 399 TL
Araç İçi Telefon Tutucu (Kıskaçlı): 99 TL
Araç İçi Telefon Tutucu (Havalandırma Tipi): 799 TL
Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL
Araç İçi Gözlük Tutucu: 149 TL
Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL
Araç İçi Bardak Tutucu: 99 TL
Araç Park Sensörü (Sesli Uyarı): 699 TL
Araç Lastik Tamir Kiti: 199 TL
Araç Cam Sileceği (Geçme Tip): 129 TL
Çift Silikon Araç Cam Sileceği (60 cm): 129 TL
Oto Paspas (4 Parça): 699 TL
Manyetik Araç Telefon Tutucu: 199 TL
Araç İçi Telefon Tutucu: 149 TL
Araç İçi Telefon Tutucu ve Numaratör: 179 TL
Araç İçi Hava Nemlendirici: 189 TL
Drone (Single): 7.250 TL
Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı: 2.490 TL
Motosiklet Brandası: 590 TL
2 Lastikli Motosiklet File Antapad (40x40 cm): 399 TL
Kask Arkası LED Ekran: 1.390 TL
Motosiklet Tozluk: 499 TL
Dekoratif Mini Motor Kaskı: 799 TL
Motosiklet Intercom Sistemi: 1.990 TL
Şarjlı LED Flaşaör: 129 TL
Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak: 1.130 TL
Titreşim Engelleyicili Telefon Tutucu: 799 TL
Araç İçi Çöp Kovası: 149 TL
Oto Bel Desteği: 149 TL
Araç Detay Temizleme Fırçası: 119 TL
Araç İçi Bardak ve Telefon Tutucu: 129 TL
Araç İçi LED Aydınlatma: 249 TL
Araç İçi Kaydırmaz Ped: 199 TL
LED Işıklı Araç İçi Küllük: 159 TL
Çok Fonksiyonlu Temizleme Jeli: 79 TL
Tekerlek Etiketi ve Sibop Kapağı Seti: 79 TL
Araç Bagaj Lastiği: 79 TL
2 in 1 Araç İçi Telefon Tutucu ve Askılık: 129 TL
Araç İçi LED Göz: 399 TL
4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop: 13.490 TL
LED'li Vitrin Kitaplık: 12.290 TL
Tek Çekmeceli Kitaplık Vitrin: 8.490 TL
LED'li Motosiklet Sırt Çantası: 4.990 TL
Sepetli Çok Amaçlı Dolap: 4.500 TL
Spring Puf: 1.990 TL
Midi Çaydanlık: 1.890 TL
Derin Çelik Tencere (~24 cm): 1.690 TL
Derin Çelik Tencere (~20 cm): 1.650 TL
Kalpten Kalbe Porselen Kahve Fincan Takımı (6'lı): 999 TL
Dana Baton Kavurma (1 kg): 999 TL
Mont Erkek: 799 TL
Karnıyarık Tencere (32 cm): 699 TL
Sweat: 499 TL
Tüylü Yolluk (80x150 cm): 499 TL
Çantalı Parfüm (100 ml): 449 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 439 TL
Premium Bebek Bezi Aylık Paket: 425 TL
Desenli Porselen Pasta Tabağı Seti (~19 cm): 399 TL
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1000 g): 379 TL
Toz Deterjan (10 kg): 379 TL
Banyo Paspas Takımı (2'li): 369 TL
Tuvalet Kağıdı (48'li): 359 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 359 TL
Peluş Battaniye (80x80 cm): 349 TL
Tam Fermuarlı Polar Erkek: 329 TL
Tam Fermuarlı Polar Kadın: 329 TL
Dana Kangal Sucuk (500 g): 329 TL
Dana Döner (500 g): 309 TL
Bölmeli Organizer Kutu (16 L): 299 TL
Sprey Mop Set: 299 TL
İyi Toplu Keçe Terlik (Erkek): 299 TL
İyi Toplu Keçe Terlik (Kadın): 299 TL
Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Erzincan Tulum Peyniri (300 g): 299 TL
Tam Yağlı Edirne Beyaz Peyniri (500 g): 299 TL
Çift Kişilik Battaniye (180x220 cm): 289 TL
Çözünebilir Hindiba Kahve (150 g): 275 TL
Tam Yağlı Beyaz Peynir (1000 g): 269 TL
Kakaolu Fındık Kreması (920 g): 269 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 259 TL
Kağıt Havlu (20'li): 259 TL
Piliç Döner (1000 g): 259 TL
Tek Kişilik Battaniye (150x200 cm): 249 TL
Tam Fermuarlı Polar Çocuk: 249 TL
Masa Örtüsü (140x180 cm): 249 TL
Cookie Tart (400 g): 239 TL
Kahverengi Maskara: 229 TL
Çifte Kavrulmuş Tahin (1 kg): 229 TL
Yaprak Şekilli Salata Servis Seti: 219 TL
%3 Yağlı Yoğurt (3000 g): 209 TL
Yemek Taşıma Kabı (4 Katlı, 4x ~1500 ml): 199 TL
Ayak Peşpası (40x60 cm): 199 TL
Hyaluronik Asit Dolgunlaştırıcı Serum (30 ml): 199 TL
Kırışıklık Karşıtı UV Korumalı Nemlendirici Krem (40 ml): 199 TL
Tablet Çamaşır Deterjanı (30'lu): 195 TL
Kapaklı Yuvarlak Tencere (~1450 cc): 189 TL
Gravürlü Cam Kupa (3'lü): 189 TL
Matlaştırıcı Makyaj Sabitleme Spreyi (120 ml): 189 TL
Renkli Kare Saklama Kabı Seti: 179 TL
Renkli Dikdörtgen Saklama Kabı Seti: 179 TL
Tekerlekli Organizer (2 Katlı): 179 TL
El Havlusu (~50x100 cm): 179 TL
Fındık Kreması Çeşitleri (1000 g): 179 TL
Dana İzmir Köfte / Dana Trakya Köfte (250 g): 179 TL
Rendeli Narenciye Sıkacağı: 169 TL
Çay Bardağı (6'lı): 159 TL
%0,6 Yağlı Yoğurt (3000 g): 157 TL
Tam Yağlı Süzme Peynir (2x250 g): 159 TL
Renkli Dudak Balmı: 159 TL
Micellar Makyaj Temizleme Suyu (400 ml): 159 TL
Kahve Yanı Su Bardağı (6'lı): 149 TL
Bütün Fındıklı Tablet Çikolata (190 g): 149 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı (1500 ml): 149 TL
Hijyenik Ped Gece: 149 TL
Likit Far / Likit Bronzer: 149 TL
Labne (3x180 g): 149 TL
Bitter Çikolatalı Kakaolu Fındık Kreması (370 g): 149,50 TL
Dana Dilimli Sucuk (200 g): 149 TL
Soket Çorap Çeşitleri Kadın-Erkek: 139 TL
Marshmallowlu Bisküvi (420 g): 135 TL
Bölmeli Organizer Kutu: 129 TL
Hazır Kahve 3'ü 1 Arada (15'li): 129 TL
Vücut Losyonu (200 ml): 129 TL
Bambu Çubuklu Oda Kokusu (100 ml): 129 TL
Çikolata Soslu Kek (8x45 g): 125 TL
Rimli Desenli Sunum Tabağı (~15x27 cm): 119 TL
Kakaolu Helva (500 g): 119 TL
Sade Helva (500 g): 119 TL
Dudak Kalemi: 119 TL
Mega Boy Cips Çeşitleri (300 - 319 g): 115 TL
Bol Sütlü Çikolata (158,4 g): 110 TL
Gravürlü Cam Kayık Tabak (~29 cm): 109 TL
Kristalin Kahve Yanı Su Bardağı (2'li): 109 TL
Porsiyonluk Yuvarlak Güveç (6'lı): 109 TL
Diş Fırçası: 109 TL
Destekli İç Çamaşır Bustiyer: 109 TL
Ayaklı Kurabiyelik (~13,6 cm): 99 TL
Sürahi (~1,85 L): 99 TL
Rimli Desenli Sunum Tabağı (~10,5x24,5 cm): 99 TL
Derz Temizleyici / Yağ Çözücü / Leke Çıkarıcı (750 ml): 99 TL
Yüzey Temizlik Havlusu: 99 TL
Peynir Çeşitleri (200 g): 99 TL
Minis Drajeli Kurabiye (180 g): 99 TL
Büyüme Küpü (12x45 g): 95 TL
Şeftali & Ananaslı Kefir (1 L): 95 TL
Meyve Shot (4x80 ml): 99 TL
Kadın Tıraş Bıçağı (4'lü): 99 TL
Bebek Şampuanı (1 L): 99 TL
Nem Bombası Şampuan (600 ml): 99 TL
Beyaz Sirke (5 L): 95 TL
Kare Badya (~13,5 L): 89 TL
Askı Seti (5'li): 89 TL
Mattulü Cam Kupa (~250 cc): 89 TL
Klasik Çamaşır Suyu (3730 ml): 89 TL
Zarfı Mendil (6'lı): 89 TL
Duş Jeli (500 ml): 89 TL
Sıvı Geçirmez Lastikli Alez (Yastık için): 89 TL
Penye Şal (65x170 cm): 89 TL
Ev İçi Örme Patik: 89 TL
Body Mist (200 ml): 85 TL
Leopar Deodorant (150 ml): 85 TL
Toffee Nut Latte (1 L): 79,50 TL
Lor Peyniri (1000 g): 79 TL
Kahveli Proteinli Süt (500 ml): 79 TL
Piliç Kangal Sucuk (400 g): 79 TL
Meyve Topu (80 g): 75 TL
Sandviç Bisküvi (200 g): 75 TL
Sütlü Pötibör Bisküvi (700 g): 75 TL
Çıtır Kadayıflı Çikolata (93 g): 70 TL
Ayaklı Kurabiyelik (~11,5 cm): 69 TL
Renkli Saklama Kabı Çeşitleri (~1.500 ml): 69 TL
Gravürlü Cam Kayık Tabak (~23 cm): 69 TL
Portakal Aromalı Gazlı İçecek (2,5 L): 69,50 TL
%100 Meyve Suyu (1 L): 69,50 TL
Silindir Mendil (50'li): 69 TL
Göz Kalemi: 69 TL
Silikon Muffin Kalıbı (4'lü): 65 TL
Sirke Çeşitleri (500 ml): 65 TL
Sir Ağda Bandı (55'li): 64,50 TL
Bitki Çayı Çeşitleri (14'lü): 59,50 TL
Şeftali Aromalı Soğuk Çay (1 L): 59,50 TL
Limonata (1 L): 59,50 TL
Kremalı Bisküvi Çeşitleri (450 g): 59 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı (750 ml): 59 TL
Çocuk Soket Çorap Çeşitleri (2'li): 59 TL
Çilekli Mini Nuga Bar (240 g): 59 TL
Laktozsuz Süt (1 L): 57,50 TL
Cam Kase (~620 cc): 55 TL
Desenli Cam Saklama Kabı (~360 ml): 55 TL
Dolma Kapağı (~21 cm): 55 TL
El Kremi (75 ml): 55 TL
Süt Kremalı Kakaolu Bisküvi (330 g): 55 TL
Krem %18 Yağlı (200 ml): 49,50 TL
Vanilya Aromalı Gofret (350 g): 49 TL
Günlük Ped Uzun (40'lı): 49 TL
Ayran (1 L): 49,50 TL
Orman Meyveleri Aromalı Yumuşak Şeker (200 g): 49 TL
Kolay Tarama Spreyi (200 ml): 49 TL
Yüz Ağda Bandı (28'li): 49 TL
Çikolata Kaplı Meyve Bar (35 g): 47,50 TL
Çilekli Milkshake (285 ml): 47,50 TL
Cam Kase (~390 cc): 45 TL
%0,1 Yağlı Süt (1 L): 44,50 TL
Kakao Kremalı Bisküvi (249 g): 44 TL
Mısır Cipsi (135 g): 42,50 TL
Paprikalı Kraker (120 g): 41 TL
Mısır Cipsi (115 g): 39,50 TL
Ultra Çamaşır Suyu (694 ml): 39 TL
Tam Ruşeymli Bisküvi (240 g): 39,50 TL
Nohut Patlağı (102 g): 37,50 TL
Zeytinyağlı Islak Mendil (90'lı): 37,50 TL
Fırından Peynirli / Yeşillikli Kraker (70 g): 34,50 TL
Baharatlı Kraker (3x60 g): 34 TL
Kola Aromalı Patlayan Şekerli Çikolata (40 g): 29 TL
Antep Fıstıklı Çikolatalı Gofret (30 g): 29,50 TL
Çikolata Kaplamalı Meyveli Kek (50 g): 19,50 TL
Naneli Ayran (300 ml): 18,50 TL