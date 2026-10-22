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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:39

BİM 27 Ekim-1 Kasım aktüel ürünler kataloğu afişi 2026! Drone, kazanlı ütü, ocak, davlumbaz, fırın, toz torbası süpürge geliyor

BİM 27 Ekim - 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM market aktüel afişinde oto bakım ürünlerinden, temel gıdaya, elektronik ev ürünlerinden giyim malzemelerine onlarca ürün reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. BİM market müdavimlerini önümüzdeki hafta çekmeceli vitrin, kitaplık, gardırop, çok amaçlı dolap spring puf gibi ürünler bekleyecek. Midi Çaydanlık 1.890 TL olurken Derin Çelik Tencere 1.650 TL, Kazanlı Ütü 19.900 TL, Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 11.550 TL, Toz Torbasız Süpürge 7.900 TL, Araç İçi Süpürge 1.990 TL, Oto Koltuk Kılıf Seti 1.190 TL, Araç İçi Kamera 1.190 TL, Drone 7.250 TL, Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı ise 2.490 TL’den satışa çıkacak. İşte, BİM 27 Ekim - 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

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Editor
 Fuat İğci
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BİM 27 Ekim-1 Kasım aktüel ürünler kataloğu afişi 2026! Drone, kazanlı ütü, ocak, davlumbaz, fırın, toz torbası süpürge geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:39

27-30 Ekim aktüel kataloğu broşürü belli oldu. Ev dekorasyon ürünlerinden, küçük mutfak malzemelerine, temel gıdadan temizliğe onlarca çeşit ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. 20’li Kağıt Havlu 259 TL, 48’li Tuvalet Kağıdı 359 TL, Yağ Çözücü Leke Çıkarıcı 99 TL’den satılacak. Ledli Motosiklet Sırt Çantası 4.990 TL, Sünger Dolgulu Puf 1.990 TL, 4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 13.490 TL, Ledli Vitrin Kitaplık 12.290 TL’den satışa çıkacak. Renkli Kare Saklama Kabı Seti 179 TL, 4’lü Yemek Taşıma Kabı 199 TL, Silikon Muffin Kalıbı 65 TL, 2 Katlı Tekerlekli Organizer 179 TL, 6’lı Kahve Yanı Su Bardağı 149 TL, 6’lı Çay Bardağı Seti 159 TL, Desenli Porselen Pasta Tabağı ise 399 TL olacak. 1450 cc Yuvarlak Kapaklı Borcam Tencere 189 TL’den müşterileri bekleyecek. İşte, 27-30 Ekim kataloğu 2026…

HABERİN ÖZETİ

BİM 27 Ekim-1 Kasım aktüel ürünler kataloğu afişi 2026! Drone, kazanlı ütü, ocak, davlumbaz, fırın, toz torbası süpürge geliyor

Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.
BİM, 27-30 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu; bu katalogda ev dekorasyonundan gıdaya, temizlik ürünlerinden tekstile kadar pek çok çeşit ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
BİM'in 27-30 Ekim aktüel kataloğunda ev dekorasyon ürünleri, mutfak malzemeleri, gıda ve temizlik ürünleri yer alıyor.
Kataloğdaki bazı ürünler arasında 20'li Kağıt Havlu 259 TL, 48'li Tuvalet Kağıdı 359 TL, Yağ Çözücü Leke Çıkarıcı 99 TL olarak sunulacak.
Büyük ev eşyaları arasında 4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 13.490 TL, Ledli Vitrin Kitaplık 12.290 TL, Ledli Motosiklet Sırt Çantası 4.990 TL fiyatlarla raflarda olacak.
Mutfak ve ev düzenleme ürünlerinden Renkli Kare Saklama Kabı Seti 179 TL, 2 Katlı Tekerlekli Organizer 179 TL, 1450 cc Yuvarlak Kapaklı Borcam Tencere 189 TL olarak belirtildi.
Gıda ürünleri arasında Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g) 439 TL, Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1000 g) 379 TL, Dana Baton Kavurma (1 kg) 999 TL fiyatlarla yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.
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BİM 1 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BROŞÜRÜ

Yapay Salon Bitkileri: 1.590 TL

Kazanlı Ütü: 19.900 TL

IPL Lazer Epilasyon Cihazı: 10.250 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.250 TL

Şarjlı Dikey Süpürge: 11.900 TL

Toz Torbasız Süpürge: 7.900 TL

Buharlı Ütü: 3.990 TL

Çeşitli Piller: 159 TL

Oto Koltuk Kılıfı Seti: 1.190 TL

Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge: 1.990 TL

Araç İçi Koltuk Arkası Organizer: 229 TL

Araç İçi Koltuk Arkası Depolama Çantası: 249 TL

BİM 27 Ekim-1 Kasım aktüel ürünler kataloğu afişi 2026! Drone, kazanlı ütü, ocak, davlumbaz, fırın, toz torbası süpürge geliyor

Oto Bagaj Düzenleyici Organizer: 699 TL

Araç İçi Kamera: 1.190 TL

Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL

Araç İçi Telefon Tutucu (Diğer Model): 199 TL

Araç İçi Bardaklık: 199 TL

Çakmaklık Şarj Aleti: 399 TL

Araç İçi Hava Temizleyici: 699 TL

Carplay Wireless Adaptörü: 799 TL

Araç Güneşlik Organizer: 189 TL

Araç İçi Bardaklık Telefon Tutucu: 399 TL

Araç İçi Telefon Tutucu (Kıskaçlı): 99 TL

Araç İçi Telefon Tutucu (Havalandırma Tipi): 799 TL

Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL

Araç İçi Gözlük Tutucu: 149 TL

Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL

Araç İçi Bardak Tutucu: 99 TL

Araç Park Sensörü (Sesli Uyarı): 699 TL

Araç Lastik Tamir Kiti: 199 TL

Araç Cam Sileceği (Geçme Tip): 129 TL

Çift Silikon Araç Cam Sileceği (60 cm): 129 TL

Oto Paspas (4 Parça): 699 TL

Manyetik Araç Telefon Tutucu: 199 TL

Araç İçi Telefon Tutucu: 149 TL

BİM 27 Ekim-1 Kasım aktüel ürünler kataloğu afişi 2026! Drone, kazanlı ütü, ocak, davlumbaz, fırın, toz torbası süpürge geliyor

Araç İçi Telefon Tutucu ve Numaratör: 179 TL

Araç İçi Hava Nemlendirici: 189 TL

Drone (Single): 7.250 TL

Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı: 2.490 TL

Motosiklet Brandası: 590 TL

2 Lastikli Motosiklet File Antapad (40x40 cm): 399 TL

Kask Arkası LED Ekran: 1.390 TL

Motosiklet Tozluk: 499 TL

Dekoratif Mini Motor Kaskı: 799 TL

BİM 27 Ekim-1 Kasım aktüel ürünler kataloğu afişi 2026! Drone, kazanlı ütü, ocak, davlumbaz, fırın, toz torbası süpürge geliyor

Motosiklet Intercom Sistemi: 1.990 TL

Şarjlı LED Flaşaör: 129 TL

Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak: 1.130 TL

Titreşim Engelleyicili Telefon Tutucu: 799 TL

Araç İçi Çöp Kovası: 149 TL

Oto Bel Desteği: 149 TL

Araç Detay Temizleme Fırçası: 119 TL

Araç İçi Bardak ve Telefon Tutucu: 129 TL

Araç İçi LED Aydınlatma: 249 TL

Araç İçi Kaydırmaz Ped: 199 TL

LED Işıklı Araç İçi Küllük: 159 TL

Çok Fonksiyonlu Temizleme Jeli: 79 TL

Tekerlek Etiketi ve Sibop Kapağı Seti: 79 TL

Araç Bagaj Lastiği: 79 TL

2 in 1 Araç İçi Telefon Tutucu ve Askılık: 129 TL

Araç İçi LED Göz: 399 TL

BİM 27 Ekim-1 Kasım aktüel ürünler kataloğu afişi 2026! Drone, kazanlı ütü, ocak, davlumbaz, fırın, toz torbası süpürge geliyor

 

BİM 27-30  EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

BİM 27 Ekim-1 Kasım aktüel ürünler kataloğu afişi 2026! Drone, kazanlı ütü, ocak, davlumbaz, fırın, toz torbası süpürge geliyor

4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop: 13.490 TL

LED'li Vitrin Kitaplık: 12.290 TL

Tek Çekmeceli Kitaplık Vitrin: 8.490 TL

LED'li Motosiklet Sırt Çantası: 4.990 TL

Sepetli Çok Amaçlı Dolap: 4.500 TL

Spring Puf: 1.990 TL

Midi Çaydanlık: 1.890 TL

Derin Çelik Tencere (~24 cm): 1.690 TL

Derin Çelik Tencere (~20 cm): 1.650 TL

Kalpten Kalbe Porselen Kahve Fincan Takımı (6'lı): 999 TL

Dana Baton Kavurma (1 kg): 999 TL

Mont Erkek: 799 TL

Karnıyarık Tencere (32 cm): 699 TL

Sweat: 499 TL

Tüylü Yolluk (80x150 cm): 499 TL

Çantalı Parfüm (100 ml): 449 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 439 TL

Premium Bebek Bezi Aylık Paket: 425 TL

Desenli Porselen Pasta Tabağı Seti (~19 cm): 399 TL

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1000 g): 379 TL

Toz Deterjan (10 kg): 379 TL

Banyo Paspas Takımı (2'li): 369 TL

Tuvalet Kağıdı (48'li): 359 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 359 TL

Peluş Battaniye (80x80 cm): 349 TL

Tam Fermuarlı Polar Erkek: 329 TL

Tam Fermuarlı Polar Kadın: 329 TL

Dana Kangal Sucuk (500 g): 329 TL

Dana Döner (500 g): 309 TL

Bölmeli Organizer Kutu (16 L): 299 TL

Sprey Mop Set: 299 TL

İyi Toplu Keçe Terlik (Erkek): 299 TL

BİM 27 Ekim-1 Kasım aktüel ürünler kataloğu afişi 2026! Drone, kazanlı ütü, ocak, davlumbaz, fırın, toz torbası süpürge geliyor

İyi Toplu Keçe Terlik (Kadın): 299 TL

Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Erzincan Tulum Peyniri (300 g): 299 TL

Tam Yağlı Edirne Beyaz Peyniri (500 g): 299 TL

Çift Kişilik Battaniye (180x220 cm): 289 TL

Çözünebilir Hindiba Kahve (150 g): 275 TL

Tam Yağlı Beyaz Peynir (1000 g): 269 TL

Kakaolu Fındık Kreması (920 g): 269 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 259 TL

Kağıt Havlu (20'li): 259 TL

Piliç Döner (1000 g): 259 TL

Tek Kişilik Battaniye (150x200 cm): 249 TL

Tam Fermuarlı Polar Çocuk: 249 TL

Masa Örtüsü (140x180 cm): 249 TL

Cookie Tart (400 g): 239 TL

Kahverengi Maskara: 229 TL

Çifte Kavrulmuş Tahin (1 kg): 229 TL

Yaprak Şekilli Salata Servis Seti: 219 TL

%3 Yağlı Yoğurt (3000 g): 209 TL

Yemek Taşıma Kabı (4 Katlı, 4x ~1500 ml): 199 TL

Ayak Peşpası (40x60 cm): 199 TL

Hyaluronik Asit Dolgunlaştırıcı Serum (30 ml): 199 TL

Kırışıklık Karşıtı UV Korumalı Nemlendirici Krem (40 ml): 199 TL

Tablet Çamaşır Deterjanı (30'lu): 195 TL

Kapaklı Yuvarlak Tencere (~1450 cc): 189 TL

BİM 27 Ekim-1 Kasım aktüel ürünler kataloğu afişi 2026! Drone, kazanlı ütü, ocak, davlumbaz, fırın, toz torbası süpürge geliyor

Gravürlü Cam Kupa (3'lü): 189 TL

Matlaştırıcı Makyaj Sabitleme Spreyi (120 ml): 189 TL

Renkli Kare Saklama Kabı Seti: 179 TL

Renkli Dikdörtgen Saklama Kabı Seti: 179 TL

Tekerlekli Organizer (2 Katlı): 179 TL

El Havlusu (~50x100 cm): 179 TL

Fındık Kreması Çeşitleri (1000 g): 179 TL

Dana İzmir Köfte / Dana Trakya Köfte (250 g): 179 TL

Rendeli Narenciye Sıkacağı: 169 TL

Çay Bardağı (6'lı): 159 TL

%0,6 Yağlı Yoğurt (3000 g): 157 TL

Tam Yağlı Süzme Peynir (2x250 g): 159 TL

Renkli Dudak Balmı: 159 TL

Micellar Makyaj Temizleme Suyu (400 ml): 159 TL

Kahve Yanı Su Bardağı (6'lı): 149 TL

Bütün Fındıklı Tablet Çikolata (190 g): 149 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı (1500 ml): 149 TL

Hijyenik Ped Gece: 149 TL

Likit Far / Likit Bronzer: 149 TL

Labne (3x180 g): 149 TL

Bitter Çikolatalı Kakaolu Fındık Kreması (370 g): 149,50 TL

Dana Dilimli Sucuk (200 g): 149 TL

Soket Çorap Çeşitleri Kadın-Erkek: 139 TL

BİM 27 Ekim-1 Kasım aktüel ürünler kataloğu afişi 2026! Drone, kazanlı ütü, ocak, davlumbaz, fırın, toz torbası süpürge geliyor

Marshmallowlu Bisküvi (420 g): 135 TL

Bölmeli Organizer Kutu: 129 TL

Hazır Kahve 3'ü 1 Arada (15'li): 129 TL

Vücut Losyonu (200 ml): 129 TL

Bambu Çubuklu Oda Kokusu (100 ml): 129 TL

Çikolata Soslu Kek (8x45 g): 125 TL

Rimli Desenli Sunum Tabağı (~15x27 cm): 119 TL

Kakaolu Helva (500 g): 119 TL

Sade Helva (500 g): 119 TL

Dudak Kalemi: 119 TL

Mega Boy Cips Çeşitleri (300 - 319 g): 115 TL

Bol Sütlü Çikolata (158,4 g): 110 TL

Gravürlü Cam Kayık Tabak (~29 cm): 109 TL

Kristalin Kahve Yanı Su Bardağı (2'li): 109 TL

Porsiyonluk Yuvarlak Güveç (6'lı): 109 TL

Diş Fırçası: 109 TL

Destekli İç Çamaşır Bustiyer: 109 TL

Ayaklı Kurabiyelik (~13,6 cm): 99 TL

Sürahi (~1,85 L): 99 TL

Rimli Desenli Sunum Tabağı (~10,5x24,5 cm): 99 TL

Derz Temizleyici / Yağ Çözücü / Leke Çıkarıcı (750 ml): 99 TL

Yüzey Temizlik Havlusu: 99 TL

Peynir Çeşitleri (200 g): 99 TL

BİM 27 Ekim-1 Kasım aktüel ürünler kataloğu afişi 2026! Drone, kazanlı ütü, ocak, davlumbaz, fırın, toz torbası süpürge geliyor

Minis Drajeli Kurabiye (180 g): 99 TL

Büyüme Küpü (12x45 g): 95 TL

Şeftali & Ananaslı Kefir (1 L): 95 TL

Meyve Shot (4x80 ml): 99 TL

Kadın Tıraş Bıçağı (4'lü): 99 TL

Bebek Şampuanı (1 L): 99 TL

Nem Bombası Şampuan (600 ml): 99 TL

Beyaz Sirke (5 L): 95 TL

Kare Badya (~13,5 L): 89 TL

Askı Seti (5'li): 89 TL

Mattulü Cam Kupa (~250 cc): 89 TL

Klasik Çamaşır Suyu (3730 ml): 89 TL

Zarfı Mendil (6'lı): 89 TL

Duş Jeli (500 ml): 89 TL

Sıvı Geçirmez Lastikli Alez (Yastık için): 89 TL

Penye Şal (65x170 cm): 89 TL

Ev İçi Örme Patik: 89 TL

Body Mist (200 ml): 85 TL

Leopar Deodorant (150 ml): 85 TL

BİM 27 Ekim-1 Kasım aktüel ürünler kataloğu afişi 2026! Drone, kazanlı ütü, ocak, davlumbaz, fırın, toz torbası süpürge geliyor

Toffee Nut Latte (1 L): 79,50 TL

Lor Peyniri (1000 g): 79 TL

Kahveli Proteinli Süt (500 ml): 79 TL

Piliç Kangal Sucuk (400 g): 79 TL

Meyve Topu (80 g): 75 TL

Sandviç Bisküvi (200 g): 75 TL

Sütlü Pötibör Bisküvi (700 g): 75 TL

Çıtır Kadayıflı Çikolata (93 g): 70 TL

Ayaklı Kurabiyelik (~11,5 cm): 69 TL

Renkli Saklama Kabı Çeşitleri (~1.500 ml): 69 TL

Gravürlü Cam Kayık Tabak (~23 cm): 69 TL

Portakal Aromalı Gazlı İçecek (2,5 L): 69,50 TL

%100 Meyve Suyu (1 L): 69,50 TL

Silindir Mendil (50'li): 69 TL

Göz Kalemi: 69 TL

Silikon Muffin Kalıbı (4'lü): 65 TL

Sirke Çeşitleri (500 ml): 65 TL

Sir Ağda Bandı (55'li): 64,50 TL

Bitki Çayı Çeşitleri (14'lü): 59,50 TL

BİM 27 Ekim-1 Kasım aktüel ürünler kataloğu afişi 2026! Drone, kazanlı ütü, ocak, davlumbaz, fırın, toz torbası süpürge geliyor

Şeftali Aromalı Soğuk Çay (1 L): 59,50 TL

Limonata (1 L): 59,50 TL

Kremalı Bisküvi Çeşitleri (450 g): 59 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı (750 ml): 59 TL

Çocuk Soket Çorap Çeşitleri (2'li): 59 TL

Çilekli Mini Nuga Bar (240 g): 59 TL

Laktozsuz Süt (1 L): 57,50 TL

Cam Kase (~620 cc): 55 TL

Desenli Cam Saklama Kabı (~360 ml): 55 TL

Dolma Kapağı (~21 cm): 55 TL

El Kremi (75 ml): 55 TL

Süt Kremalı Kakaolu Bisküvi (330 g): 55 TL

Krem %18 Yağlı (200 ml): 49,50 TL

Vanilya Aromalı Gofret (350 g): 49 TL

Günlük Ped Uzun (40'lı): 49 TL

Ayran (1 L): 49,50 TL

Orman Meyveleri Aromalı Yumuşak Şeker (200 g): 49 TL

Kolay Tarama Spreyi (200 ml): 49 TL

Yüz Ağda Bandı (28'li): 49 TL

Çikolata Kaplı Meyve Bar (35 g): 47,50 TL

Çilekli Milkshake (285 ml): 47,50 TL

Cam Kase (~390 cc): 45 TL

BİM 27 Ekim-1 Kasım aktüel ürünler kataloğu afişi 2026! Drone, kazanlı ütü, ocak, davlumbaz, fırın, toz torbası süpürge geliyor

%0,1 Yağlı Süt (1 L): 44,50 TL

Kakao Kremalı Bisküvi (249 g): 44 TL

Mısır Cipsi (135 g): 42,50 TL

Paprikalı Kraker (120 g): 41 TL

Mısır Cipsi (115 g): 39,50 TL

Ultra Çamaşır Suyu (694 ml): 39 TL

Tam Ruşeymli Bisküvi (240 g): 39,50 TL

Nohut Patlağı (102 g): 37,50 TL

Zeytinyağlı Islak Mendil (90'lı): 37,50 TL

Fırından Peynirli / Yeşillikli Kraker (70 g): 34,50 TL

Baharatlı Kraker (3x60 g): 34 TL

Kola Aromalı Patlayan Şekerli Çikolata (40 g): 29 TL

Antep Fıstıklı Çikolatalı Gofret (30 g): 29,50 TL

Çikolata Kaplamalı Meyveli Kek (50 g): 19,50 TL

Naneli Ayran (300 ml): 18,50 TL

ETİKETLER
#Aktüel Ürünler
#Katalog
#Şok
#BİM
#Broşür
#Ekonomi
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