29 Ekim A101 aktüel kataloğu yayımlandı. A101'de 29 Ekim perşembe günü itibarıyla onlarca ürün uygun fiyatları ile raflardaki yerini alacak. Her perşembe olduğu gibi bu perşembe de A101'de indirim rüzgarı var. 29 Ekim perşembe günü özellikle kamp ve balıkçılık ürünleri uygun fiyatları ile dikkat çekiyor. Silikon Karides: 79,50 TL, Balık kavram aparatı 84,50 TL, Yem Bağlama İpi 2'li: 99,50 TL, LED'li Kafa Lambası: 109 TL, Balıkçı Pensesi: 149 TL, Şarjlı El Feneri: 149 T, Yem Bıçağı: 179 TL, Siboplu Kartuş Ocak + Kartuş Seti 220 g 279 TL, Turbo Kamp Ocağı: 319 TL, Katlı Balıkçılık Organizer Kutu 329 TL, Çakmaklı Kartuş pürmüz seti 469 TL fiyatları dikkat çeken ürünler arasında. Bu ürünler dışında elektronik ev aletleri de öne çıkıyor. Lamba 459 TL, Kalın Maşa: 599 TL, Türk Kahvesi Makinesi: 999 TL, Narenciye Sıkacağı: 999 TL, Doğrayıcı: 1.299 TL fiyatıyla raflarda olacak. Peki A101 29 Ekim kataloğunda başka hangi ürünler yer alıyor? İşte 29 Ekim A101 aktüel ürünleri ve fiyatları...



Özetle

HABERİN ÖZETİ 29 Ekim A101 aktüel kataloğu 2026! Hava temizleyici, olta makinesi, kamp ocağı ve beyaz eşya çeşitleri geliyor... A101, 29 Ekim Perşembe günü geçerli olacak aktüel kataloğunda kamp, balıkçılık ve elektronik ev aletleri başta olmak üzere birçok üründe indirimler sunuyor. 29 Ekim Perşembe günü itibarıyla A101'de indirimli ürünler raflarda yer alacak. Kataloğun öne çıkan ürünleri arasında kamp ve balıkçılık malzemeleri bulunuyor. Elektronik ev aletleri kategorisinde çeşitli ürünler uygun fiyatlarla sunuluyor. Fiyatlar, Silikon Karides'ten (79,50 TL) No-Frost Buzdolabı'na (28.999 TL) ve 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet'e (79.990 TL) kadar geniş bir yelpazede yer alıyor.

29 EKİM A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI 2026

Yağ Ölçerli Baskül: 439 TL

Lamba 459 TL

Kalın Maşa: 599 TL

Türk Kahvesi Makinesi: 999 TL

Narenciye Sıkacağı: 999 TL

Doğrayıcı: 1.299 TL

Elektrikli Çelik Çay Makinesi: 1.699 TL

Bulaşık Makinesi: 14.999 TL

Çamaşır Makinesi: 18.999 TL

No-Frost Buzdolabı: 28.999 TL

Hava Temizleyici: 2.999 TL

Dijital Mikrodalga: 3.499 TL

Tost Makinesi: 2.999 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 4.599 TL

Seramik Ütü: 799 TL

RGB LED Işıklı Disko Topu: 399 TL

Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı: 399 TL

Silikonin Kulaklık: 499 TL

Piranha SBB Bluetooth Oyuncu Kulaklığı: 699 TL

50" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV: 22.999 TL

55" 4K Ultra HD Android Whaleos 10 QLED TV: 22.999 TL

55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV: 28.999 TL

65" 4K Whale QLED TV: 27.499 TL

32" S55A FHD QLED TV: 10.499 TL

55" U65A UHD SMART GOOGLE TV: 21.999 TL

65" U65A 4K UHD SMART GOOGLE TV: 33.999 TL

Sillkan Sahte Yem 10'lu: 64,50 TL

Skirt Zoka: 69,50 TL

Misina Sarma Aparatı: 69,50 TL

Sillkan Sahte Kurt 10'lu: 69,50 TL

Olta Ucu Işığı: 75 TL

Silikon Karides: 79,50 TL

Balık kavram aparatı 84,50 TL

Yem Bağlama İpi 2'li: 99,50 TL

Panther PT-S088 LED'li Kafa Lambası: 109 TL

Balıkçı Pensesi: 149 TL

Şarjlı El Feneri: 149 TL

Yem Bıçağı: 179 TL

Siboplu Kartuş Ocak + Kartuş Seti 220 g: 279 TL

Turbo Kamp Ocağı: 319 TL

Katlı Balıkçılık Organizer Kutu 329 TL

Çakmaklı Kartuş pürmüz seti 469 TL

Olta Kamışı: 929 TL

5 Bölmeli Olta Seti (Taşıma Kutulu): 749 TL

Olta Makinesi: 1.369 TL

Olta Makinesi: 1.369 TL

Olta Makinesi: 1.369 TL

Elektrikli Motorlu Bisiklet: 22.990 TL

Elektrikli Çocuk Cross Motosiklet: 24.990 TL

4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet: 79.990 TL