ŞOK 24-27 Ekim aktüel ürünler market afişi 2026: Çaydanlık, pasta seti, cam termos, sırt çantası, ayakkabı çeşitleri geliyor

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İstanbul
ŞOK 24-27 Ekim aktüel ürünler market kataloğu heyecanla bekleniyordu. ŞOK markette Terrastride Aro Ayakkabı (Bej) 4.999 TL olurken aynı ayakkabının erkek versiyonu da 4.999 TL’den raflarda olacak. Drainmaker XTR Ayakkabı erkek (siyah) 5.499 TL olurken CrestWood Ayakkabı farklı renk çeşitleriyle 5.499 TL’den satışa çıkacak. Voyager FLX PCT Ayakkabı ise 5.999 TL olurken Benson Crz Ayakkabı ise 4.999 TL, Versitol Trail Ayakkabı Kadın (ekru) 4.999 TL’den satışa çıkacak. Spor ayakkabı çeşitlerinin yanı sıra servis tabağı, cam kase seti, fırın tepsisi, magnolia kase seti ve diğer birçok ürün indirimli fiyatlarıyla müşterileri bekleyecek. Destek sağlayan ayarlanabilir askılı Sırt Çantası ise 3.999 TL’den raflarda olacak. İşte, ŞOK 24-27 Ekim aktüel ürünler broşürü…
Voyager FLX PCT Ayakkabı Erkek Siyah/Beyaz: 5.999 TL
Vertisol Trail Ayakkabı Erkek Bej: 5.999 TL
Voyager Flx Ayakkabı Erkek Beyaz: 5.999 TL
Strata Trail Low WP Ayakkabı Gri-Bej: 5.999 TL
Konos Trs Outdry Ayakkabı Kadın Mavi: 5.799 TL
Crestwood Ayakkabı Kahverengi/Lacivert/Siyah/Koyu Gri: 5.499 TL
Drainmaker XTR Ayakkabı Erkek Siyah/Bej: 5.499 TL
Benson Crz Ayakkabı Erkek Beyaz/Siyah: 4.999 TL
Vertisol Trail Ayakkabı Kadın Ekru: 4.999 TL
Bahama X Relaxed Ayakkabı Erkek Gri/Kahverengi: 4.999 TL
Bethany Crz Ayakkabı Kadın Beyaz: 4.999 TL
Drainmaker Xtr Ayakkabı Kadın Ekru/Mavi/Siyah: 4.999 TL
Terrastride Aro Ayakkabı Kadın Bej/Beyaz: 4.999 TL
Terrastride Aro Ayakkabı Erkek Gri/Beyaz: 4.999 TL
Crestwood Kadın Ayakkabı Bej: 4.499 TL
Echo Mountain 25 L Backpack Sırt Çantası: 3.999 TL
Çaydanlık: 1.490 TL
Manyetik Yapı Blokları (48 Parça): 1.290 TL
Oyun Evi Dişçi Seti: 999 TL
Lahana Bebek: 699 TL
Uzaktan Kumandalı Grafiti Jip: 599 TL
Taşıyıcı Şehir Seti: 499 TL
Tekli Karakter Araba: 499 TL
Dart: 450 TL
Borosilikat Cam Süzgeçli Demlik (1 L): 425 TL
Oyuncak Karavan: 350 TL
Kapaklı Dikdörtgen Fırın Tepsisi: 325 TL
Renkli Cam Termos: 325 TL
Bouquet Cam Kase Seti (6'lı): 275 TL
Villa Patisserie Cam Kapaklı Servis Kasesi: 250 TL
Kulplu Yuvarlak Fırın Tepsisi: 250 TL
Oto Çekici Seti: 250 TL
Pırpır Uçak: 250 TL
Borosilikat Cam Renkli Kulplu Çay Bardağı Seti (4 Parça): 225 TL
Borosilikat Cam Magnolia Kase Seti (3 Parça): 225 TL
Borosilikat Cam Latte Seti (3 Parça): 225 TL
Çek Bırak Nostalji Metal Araba: 199 TL
Sürtmeli Hareketli Dragon Araçlar: 199 TL
Sesli Işıklı Mikrofon: 199 TL
Platinum Hijyenik Ped (Kasa Arkası): 189 TL
Petite Patisserie Cam Servis Tabağı: 175 TL
Kristal Pasta Seti (2 Parça): 175 TL
Diş Macunu 75 ML + Diş Fırçası (Kasa Arkası): 175 TL
Blok Çiçek Çeşitleri: 150 TL
Dağılan Araç: 150 TL
Klasik Motosiklet: 150 TL
Sıvı Sabun Çeşitleri (Kasa Arkası): 149 TL
Deodorant Çeşitleri (Kasa Arkası): 149 TL
Tekli Araba: 129 TL
Katlanır Mikser Kabı: 125 TL
Yapıştır Tasarla Kitap Çeşitleri: 125 TL
Un Eleği: 100 TL
Sufle ve Muffin Kabı Çeşitleri: 100 TL
Çikolatalı Gofret 7'li (Kasa Arkası): 89 TL
Çift Renkli Badya: 75 TL
Gold Metal Sunum Tepsi Çeşitleri: 50 TL
Sos Şişesi Çeşitleri (700 ml): 50 TL
Sos Şişesi Çeşitleri (400 ml): 39,95 TL
Pasta Mumu ve Altlığı: 39,95 TL
Taşlı Çakmak: 39,95 TL
4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet: 79.990 TL
65" U65A 4K UHD Smart Google TV: 33.999 TL
55PUS7000/62 55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV: 28.999 TL
No-Frost Buzdolabı: 28.999 TL
65" Q6SNM110S 4K QLED TV: 27.499 TL
Elektrikli Çocuk Cross Motosiklet: 24.990 TL
Elektrikli Motorlu Bisiklet: 22.990 TL
55" 4K Ultra HD Android QLED TV: 22.999 TL
50PUS7000/62 50" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV: 22.999 TL
55" U65A UHD Smart Google TV: 21.999 TL
Çamaşır Makinesi: 18.999 TL
Bulaşık Makinesi: 14.999 TL
32" S55A FHD QLED TV: 10.499 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 4.599 TL
Dijital Mikrodalga Fırın: 3.499 TL
Hava Temizleyici: 2.999 TL
Tost Makinesi: 2.999 TL
Elektrikli Çelik Çay Makinesi: 1.699 TL
Olta Makinesi (Altın/Siyah Detaylı): 1.449 TL
Olta Makinesi (Gümüş Detaylı): 1.369 TL
Olta Makinesi (Siyah/Kırmızı): 1.369 TL
Çantalı Portatif Ocak: 1.299 TL
Doğrayıcı: 1.299 TL
Türk Kahvesi Makinesi (Tekli): 999 TL
Narenciye Sıkacağı: 919 TL
Seramik Tabanlı Ütü: 799 TL
5 Bölmeli Taşıma Kutulu Olta Seti: 749 TL
Bluetooth Kulaklık (Kulak Üstü): 699 TL
Kalın Maşa: 599 TL
Olta Seti: 549 TL
Olta Kamışı: 529 TL
Siboplu Kartuş Ocak + Kartuş Seti (220 g): 529 TL
Silikonlu Kulaklık: 499 TL
Portatif Ateşgü (450 g): 279 TL
Çakmaklı Kartuş Pürmüz Seti (227 g): 469 TL
Türk Kahve Makinesi (Köpüklü/Plastik Gövde): 459 TL
Isıtıcı Fan / Mini Isıtıcı: 459 TL
Yağ Ölçerli Baskül: 439 TL
RGB LED Işıklı Disko Topu: 399 TL
Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı: 399 TL
Katlı Balıkçılık Organizer Kutu: 329 TL
Turbo Kamp Ocağı: 319 TL
Yem Bıçağı: 179 TL
Balıkçı Pensesi: 149 TL
USB Şarjlı El Feneri: 149 TL
Gaz Kartuşu (227 g): 135 TL
Olta Misinası: 129 TL
Salıto Balık Kaşığı: 119 TL
LED'li Kafa Lambası: 109 TL
Yem Bağlama İpi (2'li): 99,50 TL
Balık Kavrama Aparatı: 84,50 TL
Silikon Karides: 79,50 TL
Püsküllü Zoka: 79,50 TL
Olta Ucu Işığı: 75 TL
Misina Sarma Aparatı: 69,50 TL
Skiri Zoka: 69,50 TL
Silikan Sahte Kurt (10'lu): 69,50 TL
İğne Kolita: 69,50 TL
Silikon Sahte Yem (10'lu): 64,50 TL
Sahte Yem Seti: 39,50 TL
Kazanlı Ütü: 19.900 TL
Şarjlı Süpürge: 11.900 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.250 TL
IPL Lumea Epilasyon Cihazı: 10.250 TL
Toz Torbasız Süpürge: 7.900 TL
Drone (Single): 7.250 TL
Buharlı Ütü: 3.990 TL
Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı: 2.490 TL
Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge: 1.990 TL
Motosiklet Intercom Sistemi: 1.990 TL
Yapay Salon Bitkileri: 1.590 TL
Kask Arkası LED Ekran: 1.390 TL
Oto Koltuk Kılıfı Seti: 1.190 TL
Araç İçi Kamera: 1.190 TL
Dönen Şehir Seti: 1.190 TL
Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak: 1.130 TL
Carplay Wireless Adaptörü: 799 TL
Titreşim Engelleyicili Telefon Tutucu: 799 TL
Dekoratif Mini Motor Kaskı: 799 TL
Araç İçi Telefon Tutucu (Model 1): 799 TL
Araç Arkası LED Yazı Şeridi: 799 TL
Uzaktan Kumandalı Tren: 759 TL
Oto Bagaj Düzenleyici Organizer: 699 TL
Araç İçi Hava Temizleyici: 699 TL
Araç Park Sensörü Sesli Uyarı: 699 TL
Oto Paspas Seti (4 Parça): 699 TL
Öğrenci Bebek: 679 TL
Oyuncak Ev: 659 TL
Motosiklet Brandası: 590 TL
Motosiklet Tozluk: 499 TL
Araç İçi Ayak Altı Aydınlatma: 499 TL
Peluşlu Oyun Evi (12 Parça): 449 TL
Dans Eden Robot: 399 TL
Çakmaklık Şarj Aleti: 399 TL
Araç İçi Bardaklık Telefon Tutucu: 399 TL
2 Lastikli Motosiklet File Antapad: 399 TL
Araç İçi LED Göz: 399 TL
Araç İçi Kapı Aydınlatma (2'li Set): 399 TL
Çocuk Emniyet Kemeri Yastığı (2'li Set): 399 TL
Manyetik Kıyafet / Yüz Yapma Oyunu: 379 TL
Sesli İngilizce Öğretim Seti: 369 TL
Bahçıvan / Tamir Seti: 319 TL
Araç İçi Koltuk Arkası Depolama Çantası: 249 TL
Araç İçi LED Aydınlatma: 249 TL
Tekli Arabalar: 229 TL
Araç İçi Koltuk Arkası Organizer: 229 TL
Römorklu Traktör (~50 cm): 209 TL
Dolyland Minki Moda Bebek Seti: 199 TL
Araç İçi Telefon Tutucu (Model 2): 199 TL
Araç İçi Bardaklık: 199 TL
Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL
Araç İçi Telefon Tutucu (Model 3): 199 TL
Araç Lastik Tamir Kiti: 199 TL
Manyetik Araç Telefon Tutucu: 199 TL
Araç İçi Kaydırmaz Ped: 199 TL
Araç LED Işık: 199 TL
Güneşlik Organizer: 189 TL
Araç İçi Hava Nemlendirici: 189 TL
Oyuncak Ev Aletleri: 179 TL
Oyuncak Araç Çeşitleri: 179 TL
Araç İçi Telefon Tutucu ve Numaratör: 179 TL
Pil Çeşitleri: 159 TL
LED Işıklı Araç İçi Küllük: 159 TL
Araç İçi Gözlük Tutucu: 149 TL
Araç İçi Telefon Tutucu (Model 4): 149 TL
Araç İçi Çöp Kovası: 149 TL
Oto Bel Desteği: 149 TL
Buz Tuzağı Oyunu: 129 TL
Araç Cam Sileceği Geçen Bıyık: 129 TL
Çift Silikon Araç Cam Sileceği (60 cm): 129 TL
Şarjlı LED Flaflör: 129 TL
Araç İçi Bardak ve Telefon Tutucu: 129 TL
2 in 1 Araç İçi Telefon Tutucu ve Askılık: 129 TL
Çek Bırak Renkli Metal Arabalar: 119 TL
Araç Detay Temizleme Fırçası: 119 TL
Teleskopik Cam/Ayna Silcek: 119 TL
Araç İçi Telefon Tutucu (Model 5): 99 TL
Araç İçi Bardak Tutucu: 99 TL
Tekerlek Etiketi ve Sibop Kapağı Seti: 79 TL
Çok Fonksiyonlu Temizleme Jeli: 79 TL
Araç Bagaj Lastiği: 79 TL
Hikaye Kitapları: 55 TL
Güvende Çocuk Kitapları: 45 TL
Boyama Kitapları: 45 TL