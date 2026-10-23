ŞOK 24-27 Ekim aktüel ürünler market afişi 2026: Çaydanlık, pasta seti, cam termos, sırt çantası, ayakkabı çeşitleri geliyor

ŞOK 24-27 Ekim aktüel ürünler market kataloğu heyecanla bekleniyordu. ŞOK markette Terrastride Aro Ayakkabı (Bej) 4.999 TL olurken aynı ayakkabının erkek versiyonu da 4.999 TL’den raflarda olacak. Drainmaker XTR Ayakkabı erkek (siyah) 5.499 TL olurken CrestWood Ayakkabı farklı renk çeşitleriyle 5.499 TL’den satışa çıkacak. Voyager FLX PCT Ayakkabı ise 5.999 TL olurken Benson Crz Ayakkabı ise 4.999 TL, Versitol Trail Ayakkabı Kadın (ekru) 4.999 TL’den satışa çıkacak. Spor ayakkabı çeşitlerinin yanı sıra servis tabağı, cam kase seti, fırın tepsisi, magnolia kase seti ve diğer birçok ürün indirimli fiyatlarıyla müşterileri bekleyecek. Destek sağlayan ayarlanabilir askılı Sırt Çantası ise 3.999 TL’den raflarda olacak. İşte, ŞOK 24-27 Ekim aktüel ürünler broşürü…

ŞOK 24-27 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Voyager FLX PCT Ayakkabı Erkek Siyah/Beyaz: 5.999 TL

Vertisol Trail Ayakkabı Erkek Bej: 5.999 TL

Voyager Flx Ayakkabı Erkek Beyaz: 5.999 TL

Strata Trail Low WP Ayakkabı Gri-Bej: 5.999 TL

Konos Trs Outdry Ayakkabı Kadın Mavi: 5.799 TL

Crestwood Ayakkabı Kahverengi/Lacivert/Siyah/Koyu Gri: 5.499 TL

Drainmaker XTR Ayakkabı Erkek Siyah/Bej: 5.499 TL

Benson Crz Ayakkabı Erkek Beyaz/Siyah: 4.999 TL

Vertisol Trail Ayakkabı Kadın Ekru: 4.999 TL

Bahama X Relaxed Ayakkabı Erkek Gri/Kahverengi: 4.999 TL

Bethany Crz Ayakkabı Kadın Beyaz: 4.999 TL

Drainmaker Xtr Ayakkabı Kadın Ekru/Mavi/Siyah: 4.999 TL

Terrastride Aro Ayakkabı Kadın Bej/Beyaz: 4.999 TL

Terrastride Aro Ayakkabı Erkek Gri/Beyaz: 4.999 TL

Crestwood Kadın Ayakkabı Bej: 4.499 TL

Echo Mountain 25 L Backpack Sırt Çantası: 3.999 TL

Çaydanlık: 1.490 TL

Manyetik Yapı Blokları (48 Parça): 1.290 TL

Oyun Evi Dişçi Seti: 999 TL

Lahana Bebek: 699 TL

Uzaktan Kumandalı Grafiti Jip: 599 TL

Taşıyıcı Şehir Seti: 499 TL

Tekli Karakter Araba: 499 TL

Dart: 450 TL

Borosilikat Cam Süzgeçli Demlik (1 L): 425 TL

Oyuncak Karavan: 350 TL

Kapaklı Dikdörtgen Fırın Tepsisi: 325 TL

Renkli Cam Termos: 325 TL

Bouquet Cam Kase Seti (6'lı): 275 TL

Villa Patisserie Cam Kapaklı Servis Kasesi: 250 TL

Kulplu Yuvarlak Fırın Tepsisi: 250 TL

Oto Çekici Seti: 250 TL

Pırpır Uçak: 250 TL

Borosilikat Cam Renkli Kulplu Çay Bardağı Seti (4 Parça): 225 TL

Borosilikat Cam Magnolia Kase Seti (3 Parça): 225 TL

Borosilikat Cam Latte Seti (3 Parça): 225 TL

Çek Bırak Nostalji Metal Araba: 199 TL

Sürtmeli Hareketli Dragon Araçlar: 199 TL

Sesli Işıklı Mikrofon: 199 TL

Platinum Hijyenik Ped (Kasa Arkası): 189 TL

Petite Patisserie Cam Servis Tabağı: 175 TL

Kristal Pasta Seti (2 Parça): 175 TL

Diş Macunu 75 ML + Diş Fırçası (Kasa Arkası): 175 TL

Blok Çiçek Çeşitleri: 150 TL

Dağılan Araç: 150 TL

Klasik Motosiklet: 150 TL

Sıvı Sabun Çeşitleri (Kasa Arkası): 149 TL

Deodorant Çeşitleri (Kasa Arkası): 149 TL

Tekli Araba: 129 TL

Katlanır Mikser Kabı: 125 TL

Yapıştır Tasarla Kitap Çeşitleri: 125 TL

Un Eleği: 100 TL

Sufle ve Muffin Kabı Çeşitleri: 100 TL

Çikolatalı Gofret 7'li (Kasa Arkası): 89 TL

Çift Renkli Badya: 75 TL

Gold Metal Sunum Tepsi Çeşitleri: 50 TL

Sos Şişesi Çeşitleri (700 ml): 50 TL

Sos Şişesi Çeşitleri (400 ml): 39,95 TL

Pasta Mumu ve Altlığı: 39,95 TL

Taşlı Çakmak: 39,95 TL

A101'DE YENİ HAFTANIN İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU

4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet: 79.990 TL

65" U65A 4K UHD Smart Google TV: 33.999 TL

55PUS7000/62 55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV: 28.999 TL

No-Frost Buzdolabı: 28.999 TL

65" Q6SNM110S 4K QLED TV: 27.499 TL

Elektrikli Çocuk Cross Motosiklet: 24.990 TL

Elektrikli Motorlu Bisiklet: 22.990 TL

55" 4K Ultra HD Android QLED TV: 22.999 TL

50PUS7000/62 50" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV: 22.999 TL

55" U65A UHD Smart Google TV: 21.999 TL

Çamaşır Makinesi: 18.999 TL

Bulaşık Makinesi: 14.999 TL

32" S55A FHD QLED TV: 10.499 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 4.599 TL

Dijital Mikrodalga Fırın: 3.499 TL

Hava Temizleyici: 2.999 TL

Tost Makinesi: 2.999 TL

Elektrikli Çelik Çay Makinesi: 1.699 TL

Olta Makinesi (Altın/Siyah Detaylı): 1.449 TL

Olta Makinesi (Gümüş Detaylı): 1.369 TL

Olta Makinesi (Siyah/Kırmızı): 1.369 TL

Çantalı Portatif Ocak: 1.299 TL

Doğrayıcı: 1.299 TL

Türk Kahvesi Makinesi (Tekli): 999 TL

Narenciye Sıkacağı: 919 TL

Seramik Tabanlı Ütü: 799 TL

5 Bölmeli Taşıma Kutulu Olta Seti: 749 TL

Bluetooth Kulaklık (Kulak Üstü): 699 TL

Kalın Maşa: 599 TL

Olta Seti: 549 TL

Olta Kamışı: 529 TL

Siboplu Kartuş Ocak + Kartuş Seti (220 g): 529 TL

Silikonlu Kulaklık: 499 TL

Portatif Ateşgü (450 g): 279 TL

Çakmaklı Kartuş Pürmüz Seti (227 g): 469 TL

Türk Kahve Makinesi (Köpüklü/Plastik Gövde): 459 TL

Isıtıcı Fan / Mini Isıtıcı: 459 TL

Yağ Ölçerli Baskül: 439 TL

RGB LED Işıklı Disko Topu: 399 TL

Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı: 399 TL

Katlı Balıkçılık Organizer Kutu: 329 TL

Turbo Kamp Ocağı: 319 TL

Yem Bıçağı: 179 TL

Balıkçı Pensesi: 149 TL

USB Şarjlı El Feneri: 149 TL

Gaz Kartuşu (227 g): 135 TL

Olta Misinası: 129 TL

Salıto Balık Kaşığı: 119 TL

LED'li Kafa Lambası: 109 TL

Yem Bağlama İpi (2'li): 99,50 TL

Balık Kavrama Aparatı: 84,50 TL

Silikon Karides: 79,50 TL

Püsküllü Zoka: 79,50 TL

Olta Ucu Işığı: 75 TL

Misina Sarma Aparatı: 69,50 TL

Skiri Zoka: 69,50 TL

Silikan Sahte Kurt (10'lu): 69,50 TL

İğne Kolita: 69,50 TL

Silikon Sahte Yem (10'lu): 64,50 TL

Sahte Yem Seti: 39,50 TL

BİM MARKETTE YÜZLERCE ÜRÜNDE KAMPANYALI FİYATLAR

Kazanlı Ütü: 19.900 TL

Şarjlı Süpürge: 11.900 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.250 TL

IPL Lumea Epilasyon Cihazı: 10.250 TL

Toz Torbasız Süpürge: 7.900 TL

Drone (Single): 7.250 TL

Buharlı Ütü: 3.990 TL

Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı: 2.490 TL

Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge: 1.990 TL

Motosiklet Intercom Sistemi: 1.990 TL

Yapay Salon Bitkileri: 1.590 TL

Kask Arkası LED Ekran: 1.390 TL

Oto Koltuk Kılıfı Seti: 1.190 TL

Araç İçi Kamera: 1.190 TL

Dönen Şehir Seti: 1.190 TL

Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak: 1.130 TL

Carplay Wireless Adaptörü: 799 TL

Titreşim Engelleyicili Telefon Tutucu: 799 TL

Dekoratif Mini Motor Kaskı: 799 TL

Araç İçi Telefon Tutucu (Model 1): 799 TL

Araç Arkası LED Yazı Şeridi: 799 TL

Uzaktan Kumandalı Tren: 759 TL

Oto Bagaj Düzenleyici Organizer: 699 TL

Araç İçi Hava Temizleyici: 699 TL

Araç Park Sensörü Sesli Uyarı: 699 TL

Oto Paspas Seti (4 Parça): 699 TL

Öğrenci Bebek: 679 TL

Oyuncak Ev: 659 TL

Motosiklet Brandası: 590 TL

Motosiklet Tozluk: 499 TL

Araç İçi Ayak Altı Aydınlatma: 499 TL

Peluşlu Oyun Evi (12 Parça): 449 TL

Dans Eden Robot: 399 TL

Çakmaklık Şarj Aleti: 399 TL

Araç İçi Bardaklık Telefon Tutucu: 399 TL

2 Lastikli Motosiklet File Antapad: 399 TL

Araç İçi LED Göz: 399 TL

Araç İçi Kapı Aydınlatma (2'li Set): 399 TL

Çocuk Emniyet Kemeri Yastığı (2'li Set): 399 TL

Manyetik Kıyafet / Yüz Yapma Oyunu: 379 TL

Sesli İngilizce Öğretim Seti: 369 TL

Bahçıvan / Tamir Seti: 319 TL

Araç İçi Koltuk Arkası Depolama Çantası: 249 TL

Araç İçi LED Aydınlatma: 249 TL

Tekli Arabalar: 229 TL

Araç İçi Koltuk Arkası Organizer: 229 TL

Römorklu Traktör (~50 cm): 209 TL

Dolyland Minki Moda Bebek Seti: 199 TL

Araç İçi Telefon Tutucu (Model 2): 199 TL

Araç İçi Bardaklık: 199 TL

Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL

Araç İçi Telefon Tutucu (Model 3): 199 TL

Araç Lastik Tamir Kiti: 199 TL

Manyetik Araç Telefon Tutucu: 199 TL

Araç İçi Kaydırmaz Ped: 199 TL

Araç LED Işık: 199 TL

Güneşlik Organizer: 189 TL

Araç İçi Hava Nemlendirici: 189 TL

Oyuncak Ev Aletleri: 179 TL

Oyuncak Araç Çeşitleri: 179 TL

Araç İçi Telefon Tutucu ve Numaratör: 179 TL

Pil Çeşitleri: 159 TL

LED Işıklı Araç İçi Küllük: 159 TL

Araç İçi Gözlük Tutucu: 149 TL

Araç İçi Telefon Tutucu (Model 4): 149 TL

Araç İçi Çöp Kovası: 149 TL

Oto Bel Desteği: 149 TL

Buz Tuzağı Oyunu: 129 TL

Araç Cam Sileceği Geçen Bıyık: 129 TL

Çift Silikon Araç Cam Sileceği (60 cm): 129 TL

Şarjlı LED Flaflör: 129 TL

Araç İçi Bardak ve Telefon Tutucu: 129 TL

2 in 1 Araç İçi Telefon Tutucu ve Askılık: 129 TL

Çek Bırak Renkli Metal Arabalar: 119 TL

Araç Detay Temizleme Fırçası: 119 TL

Teleskopik Cam/Ayna Silcek: 119 TL

Araç İçi Telefon Tutucu (Model 5): 99 TL

Araç İçi Bardak Tutucu: 99 TL

Tekerlek Etiketi ve Sibop Kapağı Seti: 79 TL

Çok Fonksiyonlu Temizleme Jeli: 79 TL

Araç Bagaj Lastiği: 79 TL

Hikaye Kitapları: 55 TL

Güvende Çocuk Kitapları: 45 TL

Boyama Kitapları: 45 TL