Rahat tavırlarıyla şaşkına düşürdü: Bursa’da pişkin telefon hırsızı kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde elini kolunu sallayarak telefon satış mağazasına giren şüpheli, iş yeri sahibinin başka bir işle ilgilendiği sırada rafta bulunan sıfır telefonu aldı, ardından da hızla iş yerinden uzaklaştı. İş yeri sahibi hırsızlık olayını fark edince durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan güvenlik görüntülerini inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.