Acımadan vurdular: Karabük’te tekmeli yumruklu kavga kamerada

Karabük 100. Yıl Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine acımadan tekme ve yumruklarla saldırırken bir kişi yaralandı. Taraflar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ayrıldıktan sonra karakola götürüldü. Öte yandan, kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.