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Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 14:08

Eskişehir'de tartışma kavgaya döndü: 20 yaşındaki genç bıçaklandı

Eskişehir'de iki taraf arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bacağından bıçaklanan bir genç yaralandı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 14:08

'de iki taraf arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bacağından bıçaklanarak yaralananan 20 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

HABERİN ÖZETİ

Eskişehir'de tartışma kavgaya döndü: 20 yaşındaki genç bıçaklandı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Eskişehir'de iki taraf arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bacağından bıçaklanan 20 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Eskibağlar Mahallesi Sakman Sokak üzerinde meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
20 yaşındaki İ.A., kavgada bacağından bıçaklandı.
Yaralı genç hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gencin aynı gün taburcu edildiği ve polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Eskişehir'de tartışma kavgaya döndü: 20 yaşındaki genç bıçaklandı

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Eskibağlar Mahallesi Sakman Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde iki taraf arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle birlikte 20 yaşındaki İ.A., bacağından bıçaklandı.

Eskişehir'de tartışma kavgaya döndü: 20 yaşındaki genç bıçaklandı

GENCİN SAĞLIK DURUMU

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu ve aynı gün içerisinde hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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ETİKETLER
#Eskişehir
#Yunus Emre Devlet Hastanesi
#İ.a.
#Eskibağlar Mahallesi
#Sakman Sokak
#Gündem
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