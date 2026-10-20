Eskişehir'de iki taraf arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bacağından bıçaklanarak yaralananan 20 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Eskişehir'de tartışma kavgaya döndü: 20 yaşındaki genç bıçaklandı Eskişehir'de iki taraf arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bacağından bıçaklanan 20 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı. Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Eskibağlar Mahallesi Sakman Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 20 yaşındaki İ.A., kavgada bacağından bıçaklandı. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gencin aynı gün taburcu edildiği ve polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Eskibağlar Mahallesi Sakman Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde iki taraf arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle birlikte 20 yaşındaki İ.A., bacağından bıçaklandı.

GENCİN SAĞLIK DURUMU

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu ve aynı gün içerisinde hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.