İzmit’te korkunç cinayet! Eski eşinin peşinden böyle gelip öldürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eski eşini tabancayla 4 el ateş ederek öldüren zanlı polis ekiplerince yakalandı. Fisun Yuluğkural ile zanlının aralarındaki mal paylaşımına ilişkin davanın ise bugün görüleceği öğrenildi. Öte yandan, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde Yuluğkural'ın yürüdüğü, kısa süre sonra ise zanlının elindeki tabancayla kamera açısına girdiği görülüyor.