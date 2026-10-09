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Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 11:56

Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Vali Aktaş'tan yardımcısı İhsan Ayrancı'ya son sözler: 'Üzgünüm, kırgınım, kızgınım ama...'

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, kendisini ait beylik tabancasıyla intihar ettiği iddia edilen Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’nın cenaze töreninde konuştu. 8 aydır birlikte çalıştıklarını belirten Aktaş, "son derece üzgünüm, şok içerisindeyim, kırgınım, kızgınım ama bunların hiç birisi bu yolculuğu değiştirmiyor" dedi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Vali Aktaş'tan yardımcısı İhsan Ayrancı'ya son sözler: 'Üzgünüm, kırgınım, kızgınım ama...'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 11:56

Beylik tabancasıyla intihar ettiği iddia edilen  Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı için görev yaptığı Afyonkarahisar Valiliği önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene yüzlerce kişi akın ederken, mesai arkadaşını kaybeden Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş açıklamada bulundu. 

HABERİN ÖZETİ

Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Vali Aktaş'tan yardımcısı İhsan Ayrancı'ya son sözler: 'Üzgünüm, kırgınım, kızgınım ama...'

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Beylik tabancasıyla intihar ettiği iddia edilen Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı için Afyonkarahisar Valiliği önünde cenaze töreni düzenlendi.
Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, arkadaşını kaybetmenin şokunu, kırgınlığını ve kızgınlığını dile getirdi.
Cenaze töreninin ardından Ayrancı'nın naaşı, memleketi Amasya'ya gönderildi.
Ayrancı, dün gece geç saatlerde bir termal tesiste silahla başından vurulmuş halde bulunmuştu.
Yapılan incelemelerde intihar ettiği tespit edildi.
Olayla ilgili savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Vali Aktaş'tan yardımcısı İhsan Ayrancı'ya son sözler: 'Üzgünüm, kırgınım, kızgınım ama...'

"ŞOK İÇİNDEYİM, KIRGINIM, KIZGINIM"

Cenaze töreninde konuşan ve hayli üzgün olduğu gözlenen Vali Aktaş, "Bir arkadaşımız emekli olur veya görev yeri değiştiği zaman bir araya gelinir ve gülerek, eğlenerek yolcu ederiz. Ama bugün maalesef başka bir yolculukta hep beraber bir aradayız. 8 aydır birlikte mesai yaptık son derece üzgünüm, şok içerisindeyim, kırgınım, kızgınım ama bunların hiç birisi bu yolculuğu değiştirmiyor. Yüce rabbiminim takdiri. Bundan sonra bize düşen buradan uğurlamak" dedi.

Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Vali Aktaş'tan yardımcısı İhsan Ayrancı'ya son sözler: 'Üzgünüm, kırgınım, kızgınım ama...'

Konuşmaların ardından Ayrancı’nın Türk bayrağına sarılı naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere polislerin omuzlarında memleketi olan Amasya’ya gönderilmek üzere cenaze aracına konuldu.

OLAYLA İLGİLİ BAŞLATILAN SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Ayrancı dün gece geç saatlerde kent merkezindeki termal bir tesiste silahla başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemelerde Ayrancı’nın kendisine ait beylik tabancası ile intihar ettiği tespit edilirken, olayın ardından savcılık tarafından geniş çaplı başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

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