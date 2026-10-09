Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Vali Aktaş'tan yardımcısı İhsan Ayrancı'ya son sözler: 'Üzgünüm, kırgınım, kızgınım ama...'

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İstanbul
Beylik tabancasıyla intihar ettiği iddia edilen Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı için görev yaptığı Afyonkarahisar Valiliği önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene yüzlerce kişi akın ederken, mesai arkadaşını kaybeden Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş açıklamada bulundu.
Cenaze töreninde konuşan ve hayli üzgün olduğu gözlenen Vali Aktaş, "Bir arkadaşımız emekli olur veya görev yeri değiştiği zaman bir araya gelinir ve gülerek, eğlenerek yolcu ederiz. Ama bugün maalesef başka bir yolculukta hep beraber bir aradayız. 8 aydır birlikte mesai yaptık son derece üzgünüm, şok içerisindeyim, kırgınım, kızgınım ama bunların hiç birisi bu yolculuğu değiştirmiyor. Yüce rabbiminim takdiri. Bundan sonra bize düşen buradan uğurlamak" dedi.
Konuşmaların ardından Ayrancı’nın Türk bayrağına sarılı naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere polislerin omuzlarında memleketi olan Amasya’ya gönderilmek üzere cenaze aracına konuldu.
Ayrancı dün gece geç saatlerde kent merkezindeki termal bir tesiste silahla başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemelerde Ayrancı’nın kendisine ait beylik tabancası ile intihar ettiği tespit edilirken, olayın ardından savcılık tarafından geniş çaplı başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.