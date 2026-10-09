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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 11:12

455 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor! Fon krizinde yeni dönem başladı

Eylül ayında patlak veren ve 455 bin yatırımcıyı etkileyen 20 milyar dolarlık fon krizinin ardından, mağduriyetleri gidermek adına devlet koordinasyonunda ilk ödemeler başladı. Peki güvenin yeniden sağlanması için neler yapılıyor ve yapılmalı? Ekonomist Necmettin Batırel, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a anlattı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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455 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor! Fon krizinde yeni dönem başladı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 11:12

Eylül ayında patlak veren fon krizi, 455 bin yatırımcıyı etkilerken toplam finansal kaybın 20 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Manipülasyona 2025 sonunda müdahale edilmesi halinde zararın 7 milyar dolarla, mağdur sayısının ise 10 bin kişiyle sınırlı kalabileceği ifade edildi. 

Krizin ardından 17 fondaki yatırımcılara yönelik ilk ödemeler 8 Ekim 2026’da başlarken, ’nda köklü değişiklikler ve denetimlerin artırılması gündeme geldi. Ekonomist , Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a yaptığı değerlendirmede güven krizinin 2027’ye girilmeden kontrol altına alınması beklendiğini ifade etti.

455 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor! Fon krizinde yeni dönem başladı

Eylül ayında yaşanan fon krizinin boyutunu ve yatırımcılar üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ekonomist Necmettin Batırel: Türkiye, eylül ayında yaşanan fon krizinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlk etapta 43 bin yatırımcının paraları hesaplarına yatırıldı. Ancak ekonomi yönetimi ve , manipülasyonu ilk fark ettikleri dönem olan Ekim/Kasım 2025'te sisteme radikal bir müdahalede bulunsaydı, mağduriyet ve finansal zarar çok daha az olacaktı. Zamanında adım atılmaması nedeniyle manipülatif fonların hacmi yapay bir şekilde büyümeye devam etti ve kriz, 20 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşarak 455 bin yatırımcıyı doğrudan etkiledi.

Parametre / GöstergeDeğer / Durum
Kaynak / UzmanEkonomist Necmettin Batırel
Kriz Başlangıç DönemiEylül ayı
İlk Müdahalede Mağduriyeti Giderilen Yatırımcı Sayısı43 bin
Manipülasyonun İlk Tespit Edildiği DönemEkim / Kasım 2025
Toplam Etkilenen Yatırımcı Sayısı455 bin
Krizin Toplam Finansal Büyüklüğü20 milyar dolar
Temel Eleştiri / NedenZamanında radikal müdahale yapılmaması nedeniyle manipülatif fon hacminin yapay olarak büyümesi
455 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor! Fon krizinde yeni dönem başladı

Fonların büyüklüğü kriz öncesinde hangi seviyeye ulaştı?

Ekonomist Necmettin Batırel: Kasım 2025'te söz konusu 131 fondaki toplam varlık 297 milyar TL seviyesindeydi. Krizin patladığı Eylül/Ekim 2026 dönemine gelindiğinde ise bu fonların büyüklüğü 822 milyar TL'ye ulaştı. Eğer 2025'in sonunda müdahale edilseydi, 20 milyar dolarlık toplam finansal kayıp, mevcut zararın yaklaşık üçte biri seviyesinde, 7 milyar dolar olacak; mağdur sayısı da 455 bin yerine 10 binde kalacaktı.

SPK, panik olmasın diye fonlara Kasım 2025’te müdahale etmediğini söylüyor. 

Dönem / SenaryoFon SayısıToplam Varlık (TL)Finansal Kayıp (Dolar)Mağdur SayısıAçıklama / Durum
Kasım 2025 (Kriz Öncesi)131297 Milyar TL--SPK panik olmasın diye müdahale etmedi.
Eylül / Ekim 2026 (Kriz Dönemi)131822 Milyar TL20 Milyar Dolar455.000Geciken müdahale yıkıma yol açtı (Mevcut Durum).
2025 Sonu (Olası Erken Müdahale Senaryosu)--7 Milyar Dolar10.000Zamanında müdahale edilseydi oluşacak tahmini kayıp ve mağduriyet.
455 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor! Fon krizinde yeni dönem başladı

Ekim 2026 itibarıyla mağduriyetlerin giderilmesi için hangi adımlar atılıyor?

Ekonomist Necmettin Batırel: Bugün gelinen noktada (Ekim 2026), tasfiye edilen 131 fondaki 455 bin yatırımcının mağduriyetini gidermek amacıyla devlet eliyle bir Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu ve küçük yatırımcılar ile para piyasası fonlarına öncelik verilerek ilk anapara ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı. Şu anda piyasalarda kaybolan güven krizinin sistemik şoka dönüşmemesi için bütün önlemler alınıyor.

455 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor! Fon krizinde yeni dönem başladı

Fon krizinin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ve finansal sistem üzerindeki etkisi nasıl değerlendiriliyor?

Ekonomist Necmettin Batırel: İlk olarak, uluslararası rating kuruluşları Fitch ve Standard & Poor’s, kriz izole kaldığı sürece kredi notu ve finansal sistem üzerinde kalıcı bir etki beklemediklerini açıkladı. SPK koordinasyonunda, tasfiye edilen 17 fondaki yatırımcılara yönelik ilk ödemelerin 8 Ekim 2026 itibarıyla başlamasıyla piyasadaki akut nakit sıkışıklığını ve panik havasını dağıtmak adına ilk olumlu adım atıldı.

Başlık / KonuAçıklama / DeğerlendirmeKaynak / İlgili KurumTarih / Durum
Kredi Derecelendirme ve Finansal Sistem EtkisiKriz izole kaldığı sürece kredi notu ve finansal sistem üzerinde kalıcı bir etki beklenmiyor.Fitch, Standard & Poor’s (Aktaran: Necmettin Batırel)-
Yatırımcı Ödemeleri ve Likidite AdımıTasfiye edilen 17 fondaki yatırımcılara ödemeler yapılarak nakit sıkışıklığı ve panik havasının dağıtılması hedeflendi.SPK8 Ekim 2026 itibarıyla başladı
455 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor! Fon krizinde yeni dönem başladı

Yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi ve piyasalarda güvenin yeniden tesis edilmesi için nasıl bir sistem kuruluyor?

Ekonomist Necmettin Batırel: Yarım milyona yakın yatırımcının tamamına paralarının sorunsuz iade edilmesini sağlayacak, güvenin tabana yayılmasını amaçlayan bir sistem kuruldu. Piyasada manipülasyonu engellemek, yatırımcıyı korumak ve krizlerin büyümesini önlemek amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nda köklü sistemsel değişiklikler yapılacak. Manipülatörlere karşı yasal yaptırımların artırılması, kurumsal güveni yeniden tesis edecek.

455 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor! Fon krizinde yeni dönem başladı

Fon krizinin döviz piyasası, ekonomik büyüme ve tüketim talebi üzerindeki olası etkileri neler olacak?

Ekonomist Necmettin Batırel: Fon krizi, döviz piyasasını patlatacak bir tetikleyici olmasa da hanehalkı servetinde meydana getirdiği kayıplar nedeniyle ekonomik büyüme üzerinde ek bir soğutucu etki yaratacak ve tüketim talebinde düşüşe yol açacak.

Özetle, devletin tasfiye ödemelerini hızlıca finanse etmesi ve denetimi artırmasıyla güven krizi 2027'ye girmeden kontrol altına alınacak; döviz ve faiz dengesi ise Merkez Bankası'nın sıkı para politikası kalkanı sayesinde büyük bir kırılma yaşamadan bu süreci atlatacak. Olan oldu, testi kırıldı. Yatırımcı, mevduat sigortası ve mevduat garantisi olmayan fonlara para yatırarak hayatının en büyük hatasını yaptı. Olan oldu, testi kırıldı; kaybederek kazanmasını öğrenecekler.

Konu / AlanOlası Etkileri ve Değerlendirmeler (Necmettin Batırel)
Döviz PiyasasıPiyasayı patlatacak bir tetikleyici olması beklenmiyor; Merkez Bankası'nın sıkı para politikası kalkanı sayesinde büyük bir kırılma yaşanmadan atlatılacak.
Ekonomik BüyümeHanehalkı servetindeki kayıplar sebebiyle büyüme üzerinde ek bir soğutucu etki yaratacak.
Tüketim TalebiServet kayıplarına bağlı olarak tüketim talebinde düşüşe yol açacak.
Krizin Çözümü ve ZamanlamaDevletin tasfiye ödemelerini hızlıca finanse etmesi ve denetimleri artırmasıyla güven krizi 2027 yılına girmeden kontrol altına alınacak.
Yatırımcı DurumuMevduat sigortası ve garantisi olmayan fonlara yatırım yapılarak büyük bir hata yapıldı; yatırımcılar bu süreçte kaybederek kazanmayı öğrenecek.
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ETİKETLER
#sermaye piyasası kanunu
#Spk
#Fon Krizi
#Necmettin Batırel
#20 Milyar Dolar
#Ekonomi
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