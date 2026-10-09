455 bin yatırımcıyı ilgilendiriyor! Fon krizinde yeni dönem başladı

Eylül ayında patlak veren fon krizi, 455 bin yatırımcıyı etkilerken toplam finansal kaybın 20 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Manipülasyona 2025 sonunda müdahale edilmesi halinde zararın 7 milyar dolarla, mağdur sayısının ise 10 bin kişiyle sınırlı kalabileceği ifade edildi.

Krizin ardından 17 fondaki yatırımcılara yönelik ilk ödemeler 8 Ekim 2026’da başlarken, Sermaye Piyasası Kanunu’nda köklü değişiklikler ve denetimlerin artırılması gündeme geldi. Ekonomist Necmettin Batırel, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a yaptığı değerlendirmede güven krizinin 2027’ye girilmeden kontrol altına alınması beklendiğini ifade etti.

Eylül ayında yaşanan fon krizinin boyutunu ve yatırımcılar üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ekonomist Necmettin Batırel: Türkiye, eylül ayında yaşanan fon krizinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlk etapta 43 bin yatırımcının paraları hesaplarına yatırıldı. Ancak ekonomi yönetimi ve SPK, manipülasyonu ilk fark ettikleri dönem olan Ekim/Kasım 2025'te sisteme radikal bir müdahalede bulunsaydı, mağduriyet ve finansal zarar çok daha az olacaktı. Zamanında adım atılmaması nedeniyle manipülatif fonların hacmi yapay bir şekilde büyümeye devam etti ve kriz, 20 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşarak 455 bin yatırımcıyı doğrudan etkiledi.

Parametre / Gösterge Değer / Durum Kaynak / Uzman Ekonomist Necmettin Batırel Kriz Başlangıç Dönemi Eylül ayı İlk Müdahalede Mağduriyeti Giderilen Yatırımcı Sayısı 43 bin Manipülasyonun İlk Tespit Edildiği Dönem Ekim / Kasım 2025 Toplam Etkilenen Yatırımcı Sayısı 455 bin Krizin Toplam Finansal Büyüklüğü 20 milyar dolar Temel Eleştiri / Neden Zamanında radikal müdahale yapılmaması nedeniyle manipülatif fon hacminin yapay olarak büyümesi

Fonların büyüklüğü kriz öncesinde hangi seviyeye ulaştı?

Ekonomist Necmettin Batırel: Kasım 2025'te söz konusu 131 fondaki toplam varlık 297 milyar TL seviyesindeydi. Krizin patladığı Eylül/Ekim 2026 dönemine gelindiğinde ise bu fonların büyüklüğü 822 milyar TL'ye ulaştı. Eğer 2025'in sonunda müdahale edilseydi, 20 milyar dolarlık toplam finansal kayıp, mevcut zararın yaklaşık üçte biri seviyesinde, 7 milyar dolar olacak; mağdur sayısı da 455 bin yerine 10 binde kalacaktı.

SPK, panik olmasın diye fonlara Kasım 2025’te müdahale etmediğini söylüyor.

Dönem / Senaryo Fon Sayısı Toplam Varlık (TL) Finansal Kayıp (Dolar) Mağdur Sayısı Açıklama / Durum Kasım 2025 (Kriz Öncesi) 131 297 Milyar TL - - SPK panik olmasın diye müdahale etmedi. Eylül / Ekim 2026 (Kriz Dönemi) 131 822 Milyar TL 20 Milyar Dolar 455.000 Geciken müdahale yıkıma yol açtı (Mevcut Durum). 2025 Sonu (Olası Erken Müdahale Senaryosu) - - 7 Milyar Dolar 10.000 Zamanında müdahale edilseydi oluşacak tahmini kayıp ve mağduriyet.

Ekim 2026 itibarıyla mağduriyetlerin giderilmesi için hangi adımlar atılıyor?

Ekonomist Necmettin Batırel: Bugün gelinen noktada (Ekim 2026), tasfiye edilen 131 fondaki 455 bin yatırımcının mağduriyetini gidermek amacıyla devlet eliyle bir Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu ve küçük yatırımcılar ile para piyasası fonlarına öncelik verilerek ilk anapara ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı. Şu anda piyasalarda kaybolan güven krizinin sistemik şoka dönüşmemesi için bütün önlemler alınıyor.

Fon krizinin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ve finansal sistem üzerindeki etkisi nasıl değerlendiriliyor?

Ekonomist Necmettin Batırel: İlk olarak, uluslararası rating kuruluşları Fitch ve Standard & Poor’s, kriz izole kaldığı sürece kredi notu ve finansal sistem üzerinde kalıcı bir etki beklemediklerini açıkladı. SPK koordinasyonunda, tasfiye edilen 17 fondaki yatırımcılara yönelik ilk ödemelerin 8 Ekim 2026 itibarıyla başlamasıyla piyasadaki akut nakit sıkışıklığını ve panik havasını dağıtmak adına ilk olumlu adım atıldı.

Başlık / Konu Açıklama / Değerlendirme Kaynak / İlgili Kurum Tarih / Durum Kredi Derecelendirme ve Finansal Sistem Etkisi Kriz izole kaldığı sürece kredi notu ve finansal sistem üzerinde kalıcı bir etki beklenmiyor. Fitch, Standard & Poor’s (Aktaran: Necmettin Batırel) - Yatırımcı Ödemeleri ve Likidite Adımı Tasfiye edilen 17 fondaki yatırımcılara ödemeler yapılarak nakit sıkışıklığı ve panik havasının dağıtılması hedeflendi. SPK 8 Ekim 2026 itibarıyla başladı

Yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi ve piyasalarda güvenin yeniden tesis edilmesi için nasıl bir sistem kuruluyor?

Ekonomist Necmettin Batırel: Yarım milyona yakın yatırımcının tamamına paralarının sorunsuz iade edilmesini sağlayacak, güvenin tabana yayılmasını amaçlayan bir sistem kuruldu. Piyasada manipülasyonu engellemek, yatırımcıyı korumak ve krizlerin büyümesini önlemek amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nda köklü sistemsel değişiklikler yapılacak. Manipülatörlere karşı yasal yaptırımların artırılması, kurumsal güveni yeniden tesis edecek.

Fon krizinin döviz piyasası, ekonomik büyüme ve tüketim talebi üzerindeki olası etkileri neler olacak?

Ekonomist Necmettin Batırel: Fon krizi, döviz piyasasını patlatacak bir tetikleyici olmasa da hanehalkı servetinde meydana getirdiği kayıplar nedeniyle ekonomik büyüme üzerinde ek bir soğutucu etki yaratacak ve tüketim talebinde düşüşe yol açacak.

Özetle, devletin tasfiye ödemelerini hızlıca finanse etmesi ve denetimi artırmasıyla güven krizi 2027'ye girmeden kontrol altına alınacak; döviz ve faiz dengesi ise Merkez Bankası'nın sıkı para politikası kalkanı sayesinde büyük bir kırılma yaşamadan bu süreci atlatacak. Olan oldu, testi kırıldı. Yatırımcı, mevduat sigortası ve mevduat garantisi olmayan fonlara para yatırarak hayatının en büyük hatasını yaptı. Olan oldu, testi kırıldı; kaybederek kazanmasını öğrenecekler.