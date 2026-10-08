Tapu ve para transferinde yeni dönem başlıyor! Şenay Araç'tan 1 Aralık uyarısı

Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme dönemine geçiş için geri sayım sürerken, Güvenli Ödeme Sistemi’nin uygulamaya alınacağı tarih de gündemdeki yerini koruyor.

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’un sorularını cevapladı. Araç, Güvenli Ödeme Sistemi’nin işleyişinden tapu devri sonrasında paranın satıcıya aktarılmasına kadar merak edilen detayları anlattı. Sistemin nakit taşıma, yanlış IBAN ve dolandırıcılık gibi riskleri azaltabileceğini belirten Araç, vatandaşların yeni dönemde dikkat etmesi gereken noktaları da değerlendirdi.

Emlak satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi’nin 1 Ekim’de yürürlüğe girmesi bekleniyordu ancak uygulama 1 Aralık’a ertelendi. Bu ertelemenin temel nedeni sizce nedir?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Güvenli Ödeme Sistemi, milyonlarca tapu işlemini ilgilendiren önemli bir sistem. 1 Aralık’ta başlaması bekleniyor. Ertelemenin en önemli nedenlerinden biri, ödemenin doğrudan satıcının hesabına değil, sistemin belirlediği güvenli bir hesaba yatırılacak olması. Bu hesapların oluşturulması ve bankalarla tapu arasındaki bağlantının sağlanması için altyapının hazırlanması gerekiyor.

İki aylık erteleme sektörde nasıl karşılandı? Gayrimenkul sektörü bu sisteme teknik ve operasyonel olarak hazır mıydı?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Sistemin önce pilot bölgelerde başlaması, ardından tüm tapu işlemlerinde devreye girmesi bekleniyor. İki aylık erteleme sektörde çok büyük bir sorun oluşturmadı. Çünkü yıllardır kullanılan Tapu Takas Sistemi de alıcı ve satıcıya güvenli ödeme imkânı sunuyor.

Güvenli Ödeme Sistemi tam olarak nasıl işleyecek? Evini satan ve satın alan vatandaş açısından süreç nasıl ilerleyecek?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Öncelikle satıcı, alıcının evraklarıyla e-Tapu üzerinden başvurusunu yapacak ve Güvenli Ödeme Sistemi’ni seçecek. Daha sonra SMS yoluyla bir IBAN numarası gelecek. Bu IBAN, satıcının kişisel hesabı olmayacak. Sistemin belirlediği güvenli hesaba ait olacak.

Alıcı, evin ya da diğer gayrimenkulün satış bedelini bu hesaba yatıracak. Para burada güvence altında tutulacak. Alıcı ve satıcı tapuya giderek imzalarını atacak. Sistem, tapudan devir işleminin tamamlandığı bilgisini alıp onayladıktan sonra parayı satıcının hesabına aktaracak. İşlem iptal edilirse para yeniden alıcının hesabına iade edilecek.

Bu sistemle birlikte tapu devri ve para transferi sürecinde hangi risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Bugün tapu işlemlerinde yaşanan ödeme sorunlarını sahada görüyoruz. Satış bedelinin tamamının gösterilmediği, belediye rayiç bedeli üzerinden işlem yapılan satışlarda, paranın bir kısmı banka yoluyla, bir kısmı da elden ödenebiliyor. Bu da beraberinde birçok sorun getiriyor.

Elden alınan para eksik çıkabiliyor. Dövizle yapılan ödemelerde sahte para riski yaşanabiliyor. Para saymak, taşımak ve teslim etmek başlı başına bir sorun olabiliyor. Tapuya nakit parayla giden vatandaşlar hırsızların hedefi hâline gelebiliyor.

Banka üzerinden yapılan ödemelerde de yanlış IBAN nedeniyle sıkıntılar yaşanabiliyor. IBAN’ın bir hanesi yanlış yazıldığında, dekont oluşmasına rağmen para geri dönebiliyor. Bu durum alıcıyla satıcı arasında anlaşmazlığa yol açabiliyor.

Güvenli Ödeme Sistemi, bu olumsuzlukların önüne geçmek açısından çok önemli. Alıcı, parasının güvence altında olduğunu bilecek. Satıcı da tapu devri tamamlandığında ödemesini alacak. Nakit para taşıma ihtiyacı ortadan kalkacak, dolandırıcılık riski azalacak. Sistemin vergi kayıplarının önlenmesine de katkı sağlamasını bekliyorum.

Vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri de sistemin işlem bedeli. Bu konuda bir öngörünüz var mı?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Burada çok yüksek bir ücret çıkacağını düşünmüyorum. Benim şahsi öngörüm, bu bedelin yaklaşık 400-500 TL bandında olacağı yönünde. Bu rakam, açıklanmış kesin bir ücret değil; benim tahminim.

Bir vatandaş ev satın alırken 1 Aralık’tan sonra özellikle nelere dikkat etmeli?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Sistemin oturması ve vatandaşın alışması biraz zaman alacaktır. Ancak gayrimenkul alım satımında hem mülkün hem paranın güvence altında olması çok önemli. Güvenli Ödeme Sistemi’nin temel amacı da bu: Alım satım sırasında hem sizi hem paranızı korumak.