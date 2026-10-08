Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:18

Tapu ve para transferinde yeni dönem başlıyor! Şenay Araç'tan 1 Aralık uyarısı

Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme dönemi başlıyor. 1 Aralık’ta devreye alınması beklenen Güvenli Ödeme Sistemi ile tapu devri tamamlanmadan satış bedelinin satıcıya aktarılmasının önüne geçilecek. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, sistemin nasıl işleyeceğini, vatandaşları hangi risklerden koruyacağını ve işlem ücretine ilişkin beklentisini Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a anlattı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Tapu ve para transferinde yeni dönem başlıyor! Şenay Araç'tan 1 Aralık uyarısı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:18

Gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme dönemine geçiş için geri sayım sürerken, Güvenli Ödeme Sistemi’nin uygulamaya alınacağı tarih de gündemdeki yerini koruyor.

Gayrimenkul Uzmanı , Özel Haber Şefi ’un sorularını cevapladı. Araç, Güvenli Ödeme Sistemi’nin işleyişinden tapu devri sonrasında paranın satıcıya aktarılmasına kadar merak edilen detayları anlattı. Sistemin nakit taşıma, yanlış IBAN ve dolandırıcılık gibi riskleri azaltabileceğini belirten Araç, vatandaşların yeni dönemde dikkat etmesi gereken noktaları da değerlendirdi.

Tapu ve para transferinde yeni dönem başlıyor! Şenay Araç'tan 1 Aralık uyarısı

Emlak satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi’nin 1 Ekim’de yürürlüğe girmesi bekleniyordu ancak uygulama 1 Aralık’a ertelendi. Bu ertelemenin temel nedeni sizce nedir?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Güvenli Ödeme Sistemi, milyonlarca tapu işlemini ilgilendiren önemli bir sistem. 1 Aralık’ta başlaması bekleniyor. Ertelemenin en önemli nedenlerinden biri, ödemenin doğrudan satıcının hesabına değil, sistemin belirlediği güvenli bir hesaba yatırılacak olması. Bu hesapların oluşturulması ve bankalarla tapu arasındaki bağlantının sağlanması için altyapının hazırlanması gerekiyor.

Tapu ve para transferinde yeni dönem başlıyor! Şenay Araç'tan 1 Aralık uyarısı

İki aylık erteleme sektörde nasıl karşılandı? Gayrimenkul sektörü bu sisteme teknik ve operasyonel olarak hazır mıydı?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Sistemin önce pilot bölgelerde başlaması, ardından tüm tapu işlemlerinde devreye girmesi bekleniyor. İki aylık erteleme sektörde çok büyük bir sorun oluşturmadı. Çünkü yıllardır kullanılan Tapu Takas Sistemi de alıcı ve satıcıya güvenli ödeme imkânı sunuyor.

Tapu ve para transferinde yeni dönem başlıyor! Şenay Araç'tan 1 Aralık uyarısı

Güvenli Ödeme Sistemi tam olarak nasıl işleyecek? Evini satan ve satın alan vatandaş açısından süreç nasıl ilerleyecek?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Öncelikle satıcı, alıcının evraklarıyla e-Tapu üzerinden başvurusunu yapacak ve Güvenli Ödeme Sistemi’ni seçecek. Daha sonra SMS yoluyla bir IBAN numarası gelecek. Bu IBAN, satıcının kişisel hesabı olmayacak. Sistemin belirlediği güvenli hesaba ait olacak.

Alıcı, evin ya da diğer gayrimenkulün satış bedelini bu hesaba yatıracak. Para burada güvence altında tutulacak. Alıcı ve satıcı tapuya giderek imzalarını atacak. Sistem, tapudan devir işleminin tamamlandığı bilgisini alıp onayladıktan sonra parayı satıcının hesabına aktaracak. İşlem iptal edilirse para yeniden alıcının hesabına iade edilecek.

Tapu ve para transferinde yeni dönem başlıyor! Şenay Araç'tan 1 Aralık uyarısı

Bu sistemle birlikte tapu devri ve para transferi sürecinde hangi risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Bugün tapu işlemlerinde yaşanan ödeme sorunlarını sahada görüyoruz. Satış bedelinin tamamının gösterilmediği, belediye rayiç bedeli üzerinden işlem yapılan satışlarda, paranın bir kısmı banka yoluyla, bir kısmı da elden ödenebiliyor. Bu da beraberinde birçok sorun getiriyor.

Elden alınan para eksik çıkabiliyor. Dövizle yapılan ödemelerde sahte para riski yaşanabiliyor. Para saymak, taşımak ve teslim etmek başlı başına bir sorun olabiliyor. Tapuya nakit parayla giden vatandaşlar hırsızların hedefi hâline gelebiliyor.

Banka üzerinden yapılan ödemelerde de yanlış IBAN nedeniyle sıkıntılar yaşanabiliyor. IBAN’ın bir hanesi yanlış yazıldığında, dekont oluşmasına rağmen para geri dönebiliyor. Bu durum alıcıyla satıcı arasında anlaşmazlığa yol açabiliyor.

Güvenli Ödeme Sistemi, bu olumsuzlukların önüne geçmek açısından çok önemli. Alıcı, parasının güvence altında olduğunu bilecek. Satıcı da tapu devri tamamlandığında ödemesini alacak. Nakit para taşıma ihtiyacı ortadan kalkacak, dolandırıcılık riski azalacak. Sistemin vergi kayıplarının önlenmesine de katkı sağlamasını bekliyorum.

Tapu ve para transferinde yeni dönem başlıyor! Şenay Araç'tan 1 Aralık uyarısı

Vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri de sistemin işlem bedeli. Bu konuda bir öngörünüz var mı?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Burada çok yüksek bir ücret çıkacağını düşünmüyorum. Benim şahsi öngörüm, bu bedelin yaklaşık 400-500 TL bandında olacağı yönünde. Bu rakam, açıklanmış kesin bir ücret değil; benim tahminim.

Tapu ve para transferinde yeni dönem başlıyor! Şenay Araç'tan 1 Aralık uyarısı

Bir vatandaş ev satın alırken 1 Aralık’tan sonra özellikle nelere dikkat etmeli?

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Sistemin oturması ve vatandaşın alışması biraz zaman alacaktır. Ancak gayrimenkul alım satımında hem mülkün hem paranın güvence altında olması çok önemli. Güvenli Ödeme Sistemi’nin temel amacı da bu: Alım satım sırasında hem sizi hem paranızı korumak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gıda fiyatları düşecek mi? 11 yıldır bekleniyordu! Yeni Hal Yasası için kritik gelişme
Gram altın ne zaman yükselecek? Tuna Kaya 13 bin lira için tarihi açıkladı
ETİKETLER
#Tgrthaber.com
#Bengü Sarıkuş
#Tapu Takas Sistemi
#Güvenli Ödeme Sistemi
#Şenay Araç
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.