Kiracılara nefes aldıracak hamle! Sosyal konut bütçesinde dev artış

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen 'Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi'nde "Biz kira problemini, konut problemini sosyal konutla çözeceğiz, arz yönlü politikalarla çözeceğiz. En büyük artış sosyal konut bütçesinde. Sosyal konut bütçesini yüzde 150 arttıracağız. öngörülen enflasyonun neredeyse 6 kat kadar arttırmış olacağız. Deprem konutları büyük oranda bitirildi, 621 bin konut, şimdi sırada 750 bin sosyal konut. Bu bütün Türkiye'de konuta erişimi ve kiraları, kira artışını çok daha makul seviyelere çekecek" dedi.

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sosyal konut ve kiralık sosyal konut projelerinin artırılacağını, 2027 bütçesinde bu alana ayrılan ödeneğin yüzde 150 yükseltilmesinin hedeflendiğini açıklamasını Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a değerlendirdi.

Daha önce her yıl 100 bin sosyal konut yapılacağının açıklandığını hatırlatan Araç, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bakan Şimşek’in açıkladığı bütçe artışı, daha önce verilen konut hedeflerini destekliyor. Çünkü konut yapmak için proje kadar kaynak da gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çalışmalarının bu bütçeyle güçlendirilmesini çok kıymetli buluyorum. Barınma ihtiyacının devletin öncelikli gündemlerinden biri olduğunu görüyoruz.”

“PEŞİNATI TAMAMLAYAN TAKSİTTE ZORLANIYOR”

Araç, “Vatandaş küçük küçük birikim yapıyor, kiradan kurtulmak için birçok ihtiyacından vazgeçiyor. Bazen peşinatı tamamlıyor, bu kez taksitlere gücü yetmiyor. Bazen de birikim yaparken almak istediği evin fiyatı değişiyor. Bu nedenle uygun ödeme şartlarıyla sosyal konut üretilmesi ve üretimin her yıl devam etmesi çok önemli.” dedi.

“HERKES EV ALAMAZ AMA HERKESİN EVE İHTİYACI VAR”

Kiralık sosyal konut projelerinin barınma hamlesinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Araç, özellikle emekliler, dar gelirli aileler ve gençler için bu modelin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi:

“Herkesin bugün ev satın alabilecek gücü olmayabilir. Ama herkesin bugün yaşayacağı bir eve ihtiyacı var. Çalışanın, emeklinin, çocuklarını okutan ailenin gelirine uygun bir kirayla oturabilmesi büyük bir rahatlık sağlar. Ev sahibi olmayı desteklerken kiracının bugünkü ihtiyacına da cevap vermek gerekiyor.”

“VATANDAŞIN BEKLEDİĞİ, ÖDEYEBİLECEĞİ BİR EV”

Bütçe desteğinin başarısının vatandaşın hayatına nasıl yansıdığıyla ölçüleceğini belirten Araç, kira ve taksitlerin gelir düzeyine uygun olması gerektiğini ifade etti.

“Vatandaş yalnızca kaç konut yapılacağını merak etmiyor. ‘Ben başvurabilecek miyim, ödemesini karşılayabilecek miyim, ne zaman taşınabileceğim?’ diye soruyor. Projelerde ulaşım, okul ve hastane gibi ihtiyaçlar da düşünülmeli. Uygun fiyatlı eve yerleşen aile, bu kez ulaşım giderleriyle zorlanmamalı.”

Araç, açıklanan bütçe hedefini olumlu bulduğunu belirterek değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

“Şimdi beklentimiz, bu kaynağın konutlara, konutların da ihtiyacı olan ailelere ulaşması. Vatandaş sürekli taşınma kaygısı yaşamadan, ay sonunda kirayı nasıl ödeyeceğini düşünmeden oturabileceği bir ev istiyor. Sosyal konut hamlesinin en büyük değeri, ailelere bu güveni sağlayabilmesinde.”