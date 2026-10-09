BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 9 Ekim tarihli planlı bakım çalışma programı kapsamında İstanbul'un bazı ilçelerinde 8 saati bulabilen sürelerle elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Avrupa yakasını etkileyecek olan elektrik kesintisinin hangi ilçelerde yaşanacağı merak ediliyor. Peki hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte BEDAŞ ayrıntılı kesinti programı...

