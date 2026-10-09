BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

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İstanbul
İstanbul'un birçok ilçesinde 9 Ekim 2026 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ'ın yürüttüğü çalışmalar sonucu gerçekleşecek olan elektrik kesintisi 8 saat sürecek. Peki hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 9 Ekim tarihli planlı bakım çalışma programı kapsamında İstanbul'un bazı ilçelerinde 8 saati bulabilen sürelerle elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Avrupa yakasını etkileyecek olan elektrik kesintisinin hangi ilçelerde yaşanacağı merak ediliyor. Peki hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte BEDAŞ ayrıntılı kesinti programı...
Avcılar ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Bağcılar ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Bağcılar ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Bağcılar ilçesinde 14.00-20.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Bahçelievler ilçesinde 11.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Bahçelievler ilçesinde 10.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Bahçelievler ilçesinde 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Bahçelievler ilçesinde 08.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Bahçelievler ilçesinde 08.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Bahçelievler ilçesinde 07.30-11.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Bahçelievler ilçesinde 12.00-20.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Bahçelievler ilçesinde 12.00-20.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Bahçelievler ilçesinde 07.30-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Bakırköy ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Bakırköy ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Başakşehir ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Bayrampaşa ilçesinde 10.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Bayrampaşa ilçesinde 08.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Bayrampaşa ilçesinde 08.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Bayrampaşa ilçesinde 08.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Bayrampaşa ilçesinde 08.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Beylikdüzü ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Beyoğlu ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Beyoğlu ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Beyoğlu ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Büyükçekmece ilçesinde 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Büyükçekmece ilçesinde 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Çatalca ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Çatalca ilçesinde 10.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Esenler ilçesinde 12.30-17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Esenler ilçesinde 0900-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Esenler ilçesinde 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Esenyurt ilçesinde 15.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Esenyurt ilçesinde 13.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Esenyurt ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Esenyurt ilçesinde 09.00-11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Esenyurt ilçesinde 13.00-19.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Esenyurt ilçesinde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Esenyurt ilçesinde 00.00-08.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Eyüpsultan ilçesinde 08.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Eyüpsultan ilçesinde 13.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Eyüpsultan ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Fatih ilçesinde 10.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Fatih ilçesinde 10.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Fatih ilçesinde 10.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Fatih ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Gaziosmanpaşa ilçesinde 10.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Gaziosmanpaşa ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Güngören ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Güngören ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Güngören ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Kağıthane ilçesinde 10.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Kağıthane ilçesinde 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Kağıthane ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Kağıthane ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Sarıyer ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Sarıyer ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Sarıyer ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Sarıyer ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Sarıyer ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Sarıyer ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Sarıyer ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Sarıyer ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Sarıyer ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Silivri ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Sultangazi ilçesinde 10.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Sultangazi ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Şişli ilçesinde 23.30-07.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Şişli ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Şişli ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Şişli ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Zeytinburnu ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.