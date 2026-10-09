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BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 11:06
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1
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

İstanbul'un birçok ilçesinde 9 Ekim 2026 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ'ın yürüttüğü çalışmalar sonucu gerçekleşecek olan elektrik kesintisi 8 saat sürecek. Peki hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
 

2
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 9 Ekim tarihli planlı bakım çalışma programı kapsamında İstanbul'un bazı ilçelerinde 8 saati bulabilen sürelerle elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Avrupa yakasını etkileyecek olan elektrik kesintisinin hangi ilçelerde yaşanacağı merak ediliyor. Peki hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte BEDAŞ ayrıntılı kesinti programı...
 

3
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Avcılar ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

4
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Bağcılar ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

5
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Bağcılar ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

6
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Bağcılar ilçesinde 14.00-20.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

7
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Bahçelievler ilçesinde 11.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

8
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Bahçelievler ilçesinde 10.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

9
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Bahçelievler ilçesinde 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

10
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Bahçelievler ilçesinde 08.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

11
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Bahçelievler ilçesinde 08.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

12
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Bahçelievler ilçesinde 07.30-11.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

13
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Bahçelievler ilçesinde 12.00-20.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

14
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Bahçelievler ilçesinde 12.00-20.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

15
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Bahçelievler ilçesinde 07.30-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

16
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Bakırköy ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

17
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Bakırköy ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

18
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Başakşehir ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

19
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Bayrampaşa ilçesinde 10.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

20
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Bayrampaşa ilçesinde 08.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

21
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Bayrampaşa ilçesinde 08.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

22
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Bayrampaşa ilçesinde 08.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

23
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Bayrampaşa ilçesinde 08.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

24
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Beylikdüzü ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

25
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Beyoğlu ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

26
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Beyoğlu ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

27
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Beyoğlu ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

28
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Büyükçekmece ilçesinde 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

29
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Büyükçekmece ilçesinde 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

30
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Çatalca ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

31
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Çatalca ilçesinde 10.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

32
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Esenler ilçesinde 12.30-17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

33
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Esenler ilçesinde 0900-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

34
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Esenler ilçesinde 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

35
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Esenyurt ilçesinde 15.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

36
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Esenyurt ilçesinde 13.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

37
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Esenyurt ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

38
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Esenyurt ilçesinde 09.00-11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

39
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Esenyurt ilçesinde 13.00-19.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

40
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Esenyurt ilçesinde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

41
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Esenyurt ilçesinde 00.00-08.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

42
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Eyüpsultan ilçesinde 08.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

43
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Eyüpsultan ilçesinde 13.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

44
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Eyüpsultan ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

45
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Fatih ilçesinde 10.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

46
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Fatih ilçesinde 10.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

47
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Fatih ilçesinde 10.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

48
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Fatih ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

49
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Gaziosmanpaşa ilçesinde 10.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

50
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Gaziosmanpaşa ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

51
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Güngören ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

52
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Güngören ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

53
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Güngören ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

54
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Kağıthane ilçesinde 10.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

55
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Kağıthane ilçesinde 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

56
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Kağıthane ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

57
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Kağıthane ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

58
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Sarıyer ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

59
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Sarıyer ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

60
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Sarıyer ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

61
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Sarıyer ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

62
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Sarıyer ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

63
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Sarıyer ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

64
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Sarıyer ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

65
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Sarıyer ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

66
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Sarıyer ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

67
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Silivri ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

68
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Sultangazi ilçesinde 10.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

69
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Sultangazi ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

70
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Şişli ilçesinde 23.30-07.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

71
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Şişli ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

72
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Şişli ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

73
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Şişli ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

74
BEDAŞ uyardı! Bu ilçelere 8 saat elektrik verilmeyecek! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Esenler, Esenyurt, Bahçelievler, Kağıthane elektrik kesintisi...

Zeytinburnu ilçesinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

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