Fatih’te taksicilerin yolcu kavgası kamerada: Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu

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İstanbul
İstanbul’un Fatih ilçesinde iki taksi şoförü yolcu alma meselesi yüzünden tartıştı. Kısa sürede alevlenen tartışmada küfürler ve hakaretler havada uçuşurken, taraflar bir süre sonra tekmeli yumruklu kavga etmeye başladı. Birbirlerine acımadan vuran şoförleri, çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı. Yaşanan kavga, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi