Çocukların kavgasına abla ve abi de dahil oldu: Küçük çocuğu hep birlikte dövdüler

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ankara’nın Polatlı ilçesinde aynı yaşta iki çocuk arasında tartışma çıktı. Tartışan çocuklardan biri durumu ağabeyi ve ablasına anlatınca olay daha da büyüdü. Abla, ağabey ve kardeşleri diğer çocuğun etrafını sararak darp etmeye başladı. Çocukları ayırmak yerine kavgaya dahil olan abla karşısındaki küçük çocuğu döverken, bir yandan da kardeşine dövdürttü. Şiddet dolu o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.