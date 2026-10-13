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3. Sayfa
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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 15:34

Akran şiddeti bir çocuğu yatağa bağımlı hale getirdi! Çanakkale'de yürek yakan olay

Çanakkale’de 15 yaşındaki sınıf arkadaşının ‘’ayağıma bastın’’ demesi üzerine özür dileyen Murat Duha Yıldız, arkadaşı tarafından feci şekilde darbedildi. Olayın ardından kalbi duran Yıldız, derhal hastaneye kaldırılırken küçük çocuğun yatağa bağımlı hale geldiği öğrenildi. Aile saldırgan çocuk için en ağır cezanın verilmesini talep etti.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 15:34

’de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Arkadaşının ‘’ayağıma bastın’’ demesinin üzerine özür dileyen 15 yaşındaki Murat Duha Yıldız, buna rağmen arkadaşı tarafından darbedilerek yatağa bağımlı hale geldi. Ağır beyin hasarı alan Yıldız'ın yatağa bağlı hale geldiği olayın ardından aile saldırgan için en ağır cezanın verilmesini istedi. 

Akran şiddeti bir çocuğu yatağa bağımlı hale getirdi! Çanakkale'de yürek yakan olay

CANSIZ HALDE BULUNDU

Okul açıldıktan 2,5 hafta sonra yaşanan olayda oğlunun özür dilemesine rağmen darp edildiğini anlatan baba Hasan Yıldız, "Olay 25 Eylül 2025'te Çanakkale Endüstri Meslek Lisesinde gerçekleşti. Okulun ikinci 2 buçuk haftalıkken çocuğum sınıfta teneffüs bitimi sırasına geçerken arkadaşının ayağına yanlışlıkla basıp dönüp özür dilediği halde arkadaşı tekrar tarihine uyup darp etmiştir. Olaydan sonra 112 ekipleri gelip çocuğu hastaneye kaldırıyorlar. Kalbi durmuş halde, cansız halde buluyorlar sınıf içinde" diye konuştu.

Müdahale sürecinde kalbinin tekrar durduğunu belirten baba Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: "112'nin müdahalesi sonucu hastaneye gidene kadar 3-4 sefer tekrardan kalp krizi geçirdiğini biz daha sonra öğrendik. Biga Devlet Hastanesine getiriliyor. Orada yapılan ilk müdahalenin ardından da Çanakkale ÇOMÜ Üniversitesine sevk ediliyor. Biz de kendi imkanlarımızla ÇOMÜ Üniversitesine gidiyoruz. Çocuğumuzu yoğun bakımda tedavi altına alıyorlar. Yoğun bakımda bir 45-50 günlük süreci sürdükten sonra 15 gün de normal odada kalıp taburcu edildik. Sonra memleketimiz olan Zonguldak'a geri döndük. Zonguldak'ta üniversitedeki tekrardan tahlil tetkikleri yapıldıktan sonra evimize taburcu edildik. Evimizde bakımla devam ediyoruz çocuğumuza."

Akran şiddeti bir çocuğu yatağa bağımlı hale getirdi! Çanakkale'de yürek yakan olay

BEYİNDE AĞIR HASAR GERÇEKLEŞTİ

Olay anında yaşanan oksijensizliğin neden olduğu tahribata değinen baba Hasan Yıldız, "Okulda bir 30-35 dakika oksijensiz kaldı kalbini aldığı darbeden dolayı, o arada da boğulma gerçekleştiğinden, çocuğum 35-40 dakika oksijensiz kaldı ve beyinde hasar gerçekleşti. Şu anda bakıma muhtaç, yatalak halde çocuğumun tedavisiyle mücadele ediyoruz" dedi.

Akran şiddeti bir çocuğu yatağa bağımlı hale getirdi! Çanakkale'de yürek yakan olay

‘’ALABİLECEĞİ EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM’’

Sanığın alacağı cezaya ilişkin beklentisini aktaran baba Yıldız, "Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum. Başka çocukların da başına böyle şeyler gelmesin. Benim çocuğum diğer örneklere göre hayatta kalanlardan, bir tanesi. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü benim çocuğum 112 oraya gittiğinde zaten ölüydü, cansızdı. Öldürülmüş gibi, ölmüş gibi ceza almasını istiyorum en ağır şekilde" ifadelerini kullandı.

Akran şiddeti bir çocuğu yatağa bağımlı hale getirdi! Çanakkale'de yürek yakan olay

‘’NEŞE DOLU, UYUMLU BİR ÇOCUKTU’’

Oğlunun karakteri hakkında da konuşan Yıldız, şunları söyledi: "Neşe dolu hayat dolu bir çocuktu. Kimseyle dövüşü kavgası olmayan, biz Karabiga'ya yani o beldeye yerleştiğimiz bir sene oldu. Bir sene boyunca çocuk bir sürü arkadaş edindi. Cumartesi pazar çocuk orada hayırlara gitmeye başladık Kur'an masaları kurmaya yardım edeceğim ben diye. Yani benim çocuğum uyumsuz bir çocuk değildi. Hayat dolu, neşe dolu bir çocuktu, evlattı."
Gözyaşlarıyla oğlunun saçını tarayan anne Çiğdem Yıldız, "Gördüğünüz gibi yalnız bırakamıyoruz. Ne konuşabiliyor ne yiyebiliyor. Geceleri sabaha kadar gündüzleri sürekli başındayız. Çünkü yutkunması yok. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü ben canlı bir cenazeye bakıyorum adeta" şeklinde konuştu.
Oğlunun arkadaş ortamında sevilen, neşe dolu bir çocuk olduğunu hatırlatan anne Çiğdem Yıldız, "Biz Biga'ya gittiğimizde o kadar hayret ediyorum ki. Mahkemeden mahkemeye gidiyorum. Benden büyük insanlar bile oğlumu soruyor. Ellerinden poşetlerini alıp taşımış. Hep onlara yardım etmiş. Benim çocuğum kötü bir çocuk olsa bunu yapar mı? Hala oradaki arkadaşları bile soruyor" ifadelerine yer verdi.
 

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ETİKETLER
#Çanakkale
#biga
#Hasan Yıldız
#Murat Duha Yıldız
#Çiğdem Yıldız
#3. Sayfa
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