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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 10:35

Asgari ücretle 9 milyonluk 'Canavar' besliyor: Lüks otomobili kullanabilmek için bazen yemek bile yemiyor

Eskişehir'de yaşayan 33 yaşındaki Velat Ceylan, 12 yıllık çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Türkiye piyasasındaki değeri 8-9 milyon lirayı bulan lüks otomobili Irak'tan getirten Ceylan, "Şu an asgari ücretle çalışıyorum ama böyle bir canavar besliyorum" dedi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Asgari ücretle 9 milyonluk 'Canavar' besliyor: Lüks otomobili kullanabilmek için bazen yemek bile yemiyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 10:35

'de yaşayan 33 yaşındaki Velat Ceylan, yıllardır hayalini kurduğu otomobili 'tan getirtti. Türkiye'de piyasa değeri 8 ila 9 milyon lira arasında değişen 5.7 litrelik V8 HEMI motorlu otomobili 850 bin TL'ye mal eden Ceylan, aracı kullanabilmek için arkadaşlarıyla aynı evde yaşıyor. Asgari ücretle çalıştığını söyleyen Ceylan, devasa aracı besleyebilmek için hayatındaki pek çok kişisel lüksünden ödün veriyor.

Asgari ücretle 9 milyonluk 'Canavar' besliyor: Lüks otomobili kullanabilmek için bazen yemek bile yemiyor

SOKAKTA GÖREN ZENGİN SANIYOR 

Sokakta otomobili gören vatandaşların kendisini müteahhit veya çok varlıklı biri zannettiğini söyleyen Velat Ceylan, sanayide de zaman zaman yüksek fiyat teklifleriyle karşılaştığını vurguluyor. Aracın bakımını kendi imkânlarıyla çok daha uygun fiyatlara yaptırdığını belirten Ceylan, otomobilini satmayı kesinlikle düşünmediğini ve merak eden tüm vatandaşları da aracına davet edip gezdirdiğini dile getiriyor.

Asgari ücretle 9 milyonluk 'Canavar' besliyor: Lüks otomobili kullanabilmek için bazen yemek bile yemiyor

OTOMOBİLİ KULLANMAK İÇİN YEMEK YEMİYOR

Konuyla alakalı Velat Ceylan, "Şu an asgari ücretle çalışıyorum ama böyle bir canavar besliyorum ve gündelik hayatta da kullanıyorum. Biraz zor yetişiyorum, açıkçası yetişemediğimi de söyleyebilirim; bir şekilde bir yerlerden kısıyorum. Genelde yemekten kısıyorum. Kiraya gelince; sağ olsunlar, şu anda arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Tek başıma bir evde otursam imkânı yok, bu arabayı ne gündelik ne de hafta sonu kullanabilirim. Dediğim gibi, 30 bin lira maaş alıyorum ve başka hiçbir gelirim yok" dedi.

Asgari ücretle 9 milyonluk 'Canavar' besliyor: Lüks otomobili kullanabilmek için bazen yemek bile yemiyor

"TÜRKİYE FİYATI 8-9 MİLYON LİRA"

Aracına kavuşma hikâyesini anlatan Ceylan, "Şu anda Türkiye'de benimki gibi bir aracın ortalama fiyatı 8-9 milyon arası. Ben bunu Irak'tan yaklaşık 850 bin lira civarında bir fiyata aldım. Bu benim 12 senedir var olan hayalimdi, gerçekleştirdim. Biraz da zor şartlarla aldım; hayalimi gerçekleştirdim, ucundan tuttum. Artık bırakırsam bunu kendime saygısızlık olarak görürüm. Eskiden gördüğüm zaman uzaktan bakar, bir sigara yakar, iç çekerdim. Şimdi ise insanlara 'Yaklaşmayın, dokunmayın' demiyorum; 'İçine bin, istiyorsan gel turlayalım' diyorum" diye konuştu.

Asgari ücretle 9 milyonluk 'Canavar' besliyor: Lüks otomobili kullanabilmek için bazen yemek bile yemiyor

"VARLIKLI DEĞİLİM, İNŞAATTA ÇALIŞIYORUM"

Çevresindekilerin yanıldığını belirten Velat Ceylan, "İnsanlar beni çok varlıklı zannediyor. İnşaatta asansör işi yapıyorum. Hâlbuki halktan, normal biriyim" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretle 9 milyonluk 'Canavar' besliyor: Lüks otomobili kullanabilmek için bazen yemek bile yemiyor
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ETİKETLER
#Eskişehir
#Otomobil
#Irak
#Velat Ceylan
#V8 Hemi
#Gündem
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