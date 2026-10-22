2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav yerleri belli oldu mu? DHBT sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

2026 KPSS DHBT maratonunda sona gelinirken sınava girecek adayların aklında Sınav giriş belgeleri açıklandı mı? sorusu var. Dim hizmetleri alanında görev almak isteyen binlerce adayın heyecanla beklediği KPSS DHBT maratonunda sona gelinirken gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki KPSS DHBT sınav yerleri açıklandı mı? İşte ayrıntılar...



2026 KPSS DHBT SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS DHBT sınav giriş belgeleri için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Adaylar sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi (ÖSYM) genellikle sınav giriş belgelerini sınavdan 10 gün öncesinde erişime açıyor. Bu sebeple belgelerin bugün adayların erişimine açılması bekleniyor.

Adaylar sınav giriş belgelerine erişim sağladıktan sonra sınava katılacakları bina ve salon bilgilerine de erişebilecekler.



2026 KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2026 KPSS DHBT sınavına katılacak adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sınav giriş belgelerini alabilecekler.

1 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacak olan KPSS DHBT için adayların saat 10.00'dan önce sınava girecekleri binada hazır bulunması gerekli. Saat 10.00'dan sonra binaya kesinlikle hiç kimse alınmayacak ve sınav saat 10.15'te başlayacak.