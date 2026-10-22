Asgari ücret zammında 'bütçe' tüyosu: İşte masadaki zam senaryoları ve yeni maaşlar!

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İstanbul
2027 yılı bütçesinde asgari ücret vergi istisnası için ayrılan kalemde yaşanan yüzde 33,7'lik artış, yeni yılda yapılacak maaş zammına ilişkin ilk güçlü gösterge oldu.
Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde; geçmiş yılların bütçe-zam korelasyonu ve yıl sonu beklentileriyle hesaplanan 4 farklı senaryo netleşti.
Yapılan matris hesaplamalarına göre yeni net asgari ücretin 35 bin TL ile 37 bin 536 TL aralığında şekillenmesi öngörülüyor.
İşte masadaki dört rakamın tüm detayları...
2027 bütçesinde asgari ücret vergi desteğine ayrılan kaynağın 1 trilyon 460 milyar TL'ye çıkarılması ve yüzde 33,70'lik bir artış kaydedilmesi dikkat çekti. Geçmiş yıllarda bütçe desteği artışı ile gerçekleşen asgari ücret zam oranları arasındaki ilişki şu şekildeydi:
2025 DÖNEMİ
2026 DÖNEMİ
2027 DÖNEMİ
Asgari Ücret Zam Oranı: Aralık ayında belirlenecek
Halen uygulanmakta olan mevcut asgari ücret; brüt 33.030,00 TL, net 28.075,50 TL ve işverene maliyeti 40.874,63 TL seviyesindedir. Farklı zam oranlarına göre hesaplanan yeni maaş senaryoları şu şekildedir:
%25 ZAM SENARYOSU
%28,4 ZAM SENARYOSU (OVP HEDEFİ)
%30 ZAM SENARYOSU (PİYASA BEKLENTİSİ)
%33,7 ZAM SENARYOSU (BÜTÇE ARTIŞ ORANI)