Asgari ücret zammında 'bütçe' tüyosu: İşte masadaki zam senaryoları ve yeni maaşlar!

2027 yılı bütçesinde asgari ücret vergi istisnası için ayrılan kalemde yaşanan yüzde 33,7'lik artış, yeni yılda yapılacak maaş zammına ilişkin ilk güçlü gösterge oldu.

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde; geçmiş yılların bütçe-zam korelasyonu ve yıl sonu beklentileriyle hesaplanan 4 farklı senaryo netleşti.

Yapılan matris hesaplamalarına göre yeni net asgari ücretin 35 bin TL ile 37 bin 536 TL aralığında şekillenmesi öngörülüyor.



İşte masadaki dört rakamın tüm detayları...