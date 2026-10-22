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Asgari ücret zammında 'bütçe' tüyosu: İşte masadaki zam senaryoları ve yeni maaşlar!

KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 10:22
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1
Asgari ücret zammında 'bütçe' tüyosu: İşte masadaki zam senaryoları ve yeni maaşlar!

2027 yılı bütçesinde asgari ücret vergi istisnası için ayrılan kalemde yaşanan yüzde 33,7'lik artış, yeni yılda yapılacak maaş zammına ilişkin ilk güçlü gösterge oldu.

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde; geçmiş yılların bütçe-zam korelasyonu ve yıl sonu beklentileriyle hesaplanan 4 farklı senaryo netleşti.

Yapılan matris hesaplamalarına göre yeni net asgari ücretin 35 bin TL ile 37 bin 536 TL aralığında şekillenmesi öngörülüyor.

İşte masadaki dört rakamın tüm detayları...

 

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Asgari ücret zammında 'bütçe' tüyosu: İşte masadaki zam senaryoları ve yeni maaşlar!

BÜTÇE ARTIŞI VE ASGARİ ÜCRET KORELASYONU

2027 bütçesinde asgari ücret vergi desteğine ayrılan kaynağın 1 trilyon 460 milyar TL'ye çıkarılması ve yüzde 33,70'lik bir artış kaydedilmesi dikkat çekti. Geçmiş yıllarda bütçe desteği artışı ile gerçekleşen asgari ücret zam oranları arasındaki ilişki şu şekildeydi:

 

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Asgari ücret zammında 'bütçe' tüyosu: İşte masadaki zam senaryoları ve yeni maaşlar!

2025 DÖNEMİ

  • Bütçe Artışı: Yüzde 25
  • Asgari Ücret Zam Oranı: Yüzde 30

2026 DÖNEMİ

  • Bütçe Artışı: Yüzde 28,02
  • Asgari Ücret Zam Oranı: Yüzde 27

2027 DÖNEMİ

  • Bütçe Artışı: Yüzde 33,70

  • Asgari Ücret Zam Oranı: Aralık ayında belirlenecek

     

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Asgari ücret zammında 'bütçe' tüyosu: İşte masadaki zam senaryoları ve yeni maaşlar!

2027 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI (MAAŞ KARTLARI)

Halen uygulanmakta olan mevcut asgari ücret; brüt 33.030,00 TL, net 28.075,50 TL ve işverene maliyeti 40.874,63 TL seviyesindedir. Farklı zam oranlarına göre hesaplanan yeni maaş senaryoları şu şekildedir:

%25 ZAM SENARYOSU

  • Brüt Ücret: 41.287,50 TL
  • Net Ücret: 35.094,38 TL
  • İşverene Maliyeti: 51.093,29 TL

 

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Asgari ücret zammında 'bütçe' tüyosu: İşte masadaki zam senaryoları ve yeni maaşlar!

%28,4 ZAM SENARYOSU (OVP HEDEFİ)

  • Brüt Ücret: 42.410,52 TL
  • Net Ücret: 36.048,94 TL
  • İşverene Maliyeti: 52.483,02 TL

 

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Asgari ücret zammında 'bütçe' tüyosu: İşte masadaki zam senaryoları ve yeni maaşlar!

%30 ZAM SENARYOSU (PİYASA BEKLENTİSİ)

  • Brüt Ücret: 42.939,00 TL
  • Net Ücret: 36.498,15 TL
  • İşverene Maliyeti: 53.137,02 TL

 

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Asgari ücret zammında 'bütçe' tüyosu: İşte masadaki zam senaryoları ve yeni maaşlar!

%33,7 ZAM SENARYOSU (BÜTÇE ARTIŞ ORANI)

  • Brüt Ücret: 44.161,11 TL
  • Net Ücret: 37.536,94 TL
  • İşverene Maliyeti: 54.649,38 TL

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