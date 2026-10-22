Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir evde kaçak elektrik kullanıldığı ve mevzuata aykırı şekilde kripto para üretimi yapıldığı ihbarını alan ekipler belirlenen binaya baskın düzenledi. Yapılan operasyonda, binanın bodrum katında kaçak elektrik kullanılarak kripto para üretimi yapıldığı ortaya çıktı. Operasyonun ardından polis ekiplerinin talebiyle olay yerinde teknik inceleme gerçekleştiren Dicle Elektrik ekipleri, yüksek miktarda elektrik tüketen cihazların harici hat üzerinden kaçak elektrikle çalıştırıldığını tespit etti.

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HABERİN ÖZETİ Mardin'de şok görüntüler: Evi kripto para üretim tesisine çevirip kaçak elektrikle çalıştırmışlar Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evde kaçak elektrik kullanılarak yasa dışı kripto para üretim merkezi kurulduğu tespit edildi. Ekipler, gelen bir ihbar üzerine binaya baskın düzenledi. Yapılan operasyonda, binanın bodrum katında kaçak elektrikle çalışan kripto para üretim cihazları bulundu. Dicle Elektrik ekipleri, yüksek miktarda elektrik tüketen cihazların harici hat üzerinden kaçak kullanıldığını belirledi. Kaçak kullanılan elektrik miktarı, yaklaşık 200 hanenin aylık tüketimine eşdeğer. Savcılık kararıyla kripto para üretiminde kullanılan cihazlara el konuldu.

KRİPTO PARA ÜRETİM MERKEZİ KURMUŞLAR

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin'de bir binada mevzuata aykırı şekilde kripto para üretimi yapıldığı yönünde bilgi alan emniyet güçleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda belirlenen binanın bodrum katına operasyon düzenleyen polis ekipleri, elektrik kullanımının incelenmesi amacıyla Dicle Elektrik'ten teknik destek talep etti. Operasyonun tamamlanmasının ardından olay yerinde kontroller gerçekleştiren Dicle Elektrik ekipleri, kripto para üretiminde kullanılan cihazların elektrik ihtiyacının harici hat çekilerek kaçak yollarla karşılandığını belirledi.

200 HANENİN İHTİYACINA EŞ DEĞER ELEKTRİK KULLANIMI

Dicle Elektrik ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre, söz konusu kripto para üretim merkezinde aylık yaklaşık 200 hanenin elektrik tüketimine eşdeğer miktarda enerjinin kaçak olarak kullanıldığı belirlendi. Yüksek miktarda elektrik tüketen cihazların çalıştırıldığı adreste, savcılık kararı doğrultusunda kripto para üretiminde kullanılan cihazlara el konuldu. Dicle Elektrik ekipleri de kaçak elektrik kullanımına ilişkin teknik tespitlerini tamamlayarak gerekli işlemleri başlattı.