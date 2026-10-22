Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:53

Mardin'de şok görüntüler: Evi kripto para üretim tesisine çevirip kaçak elektrikle çalıştırmışlar

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kaçak elektrik kullanıldığı ihbarını alan ekipler operasyonun düğmesine bastı. Yapılan baskında, eve kaçak kripto para üretim tesisi kurulduğu ve aylık yaklaşık 200 hanenin tüketimine eşdeğer kaçak elektrik kullanıldığı belirlendi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:53

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir evde kaçak elektrik kullanıldığı ve mevzuata aykırı şekilde kripto para üretimi yapıldığı ihbarını alan ekipler belirlenen binaya baskın düzenledi. Yapılan operasyonda, binanın bodrum katında kaçak elektrik kullanılarak kripto para üretimi yapıldığı ortaya çıktı. Operasyonun ardından polis ekiplerinin talebiyle olay yerinde teknik inceleme gerçekleştiren Dicle Elektrik ekipleri, yüksek miktarda elektrik tüketen cihazların harici hat üzerinden kaçak elektrikle çalıştırıldığını tespit etti.

HABERİN ÖZETİ

Mardin'de şok görüntüler: Evi kripto para üretim tesisine çevirip kaçak elektrikle çalıştırmışlar

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evde kaçak elektrik kullanılarak yasa dışı kripto para üretim merkezi kurulduğu tespit edildi.
Ekipler, gelen bir ihbar üzerine binaya baskın düzenledi.
Yapılan operasyonda, binanın bodrum katında kaçak elektrikle çalışan kripto para üretim cihazları bulundu.
Dicle Elektrik ekipleri, yüksek miktarda elektrik tüketen cihazların harici hat üzerinden kaçak kullanıldığını belirledi.
Kaçak kullanılan elektrik miktarı, yaklaşık 200 hanenin aylık tüketimine eşdeğer.
Savcılık kararıyla kripto para üretiminde kullanılan cihazlara el konuldu.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Mardin'de şok görüntüler: Evi kripto para üretim tesisine çevirip kaçak elektrikle çalıştırmışlar

KRİPTO PARA ÜRETİM MERKEZİ KURMUŞLAR

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin'de bir binada mevzuata aykırı şekilde kripto para üretimi yapıldığı yönünde bilgi alan emniyet güçleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda belirlenen binanın bodrum katına operasyon düzenleyen polis ekipleri, elektrik kullanımının incelenmesi amacıyla Dicle Elektrik'ten teknik destek talep etti. Operasyonun tamamlanmasının ardından olay yerinde kontroller gerçekleştiren Dicle Elektrik ekipleri, kripto para üretiminde kullanılan cihazların elektrik ihtiyacının harici hat çekilerek kaçak yollarla karşılandığını belirledi.

Mardin'de şok görüntüler: Evi kripto para üretim tesisine çevirip kaçak elektrikle çalıştırmışlar

200 HANENİN İHTİYACINA EŞ DEĞER ELEKTRİK KULLANIMI

Dicle Elektrik ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre, söz konusu kripto para üretim merkezinde aylık yaklaşık 200 hanenin elektrik tüketimine eşdeğer miktarda enerjinin kaçak olarak kullanıldığı belirlendi. Yüksek miktarda elektrik tüketen cihazların çalıştırıldığı adreste, savcılık kararı doğrultusunda kripto para üretiminde kullanılan cihazlara el konuldu. Dicle Elektrik ekipleri de kaçak elektrik kullanımına ilişkin teknik tespitlerini tamamlayarak gerekli işlemleri başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
A101 29 Ekim aktüel ürünler kataloğu broşürü 2026! Doğrayıcı, kahve makinesi, yağ ölçerli baskül, çay makinesi ve beyaz eşya ürünleri geliyor
Alkol komasına girmesine ramak kalmış: Önce kaza yaptı, sonra gazeteciye tehditler savurdu
BES'te '79 Bin 272 TL' için son günler! 15 Kasım detayına dikkat: Paranızdan olmayın
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.