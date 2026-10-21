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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 23:31
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 23:46

Siber Güvenlik Başkanlığı dünya genelinde patlak veren PHP açığı için tüm kurumlara çağrı yaptı: Acil güncelleyin

Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde PHP yazılımında ortaya çıkan güvenlik açığı için ulusal çapta güvenlik uyarısında bulundu. Güvenlik zafiyetlerine yönelik önleyici tedbirlerin devreye alındığını bildiren başkanlık, tüm kurumlara "Sistemlerinizi acilen güncelleyin." çağrısı yaptı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Siber Güvenlik Başkanlığı dünya genelinde patlak veren PHP açığı için tüm kurumlara çağrı yaptı: Acil güncelleyin
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 23:31
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 23:46

Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılım sisteminde ortaya çıkan bir güvenlik açığının tespitiyle Avrupa'da birçok ülke alarma geçti. 

HABERİN ÖZETİ

Siber Güvenlik Başkanlığı dünya genelinde patlak veren PHP açığı için tüm kurumlara çağrı yaptı: Acil güncelleyin

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Başkanlık, dünya genelinde yaygın kullanılan PHP yazılım altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıkları nedeniyle ulusal ölçekte güvenlik taramaları başlattı ve ilgili kurumları uyardı.
PHP yazılım altyapısında kritik güvenlik açıkları tespit edilmiştir.
Başkanlık, söz konusu zafiyetlerin risklerini erken tespit etmek ve etkilerini sınırlandırmak amacıyla ulusal güvenlik taramaları başlatmıştır.
İlgili kurum ve kuruluşlara acil güvenlik bildirimleri iletilmiştir.
Kamu kurumları, kritik altyapı işletmecileri ve özel sektör kuruluşlarının sistemlerini gözden geçirerek güvenlik güncellemelerini ivedilikle uygulamaları önem taşımaktadır.
Dijital altyapı güvenliği ve kritik hizmetlerin sürekliliği için ulusal düzeyde koordinasyon ve önleyici güvenlik çalışmaları sürmektedir.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Başta Avrupa Birliği (AB) kurumlarının yoğun olarak bulunduğu Belçika olmak üzere Hollanda, Fransa, Almanya ve Finlandiya gibi ülkelerde kamuya ait birçok internet sitesi tedbir amacıyla kapatıldı. 

Uzmanlar ve kamu yetkilileri, sistem kapatmalarının siber saldırıdan kaynaklanmadığını, güvenlik ve tedbir amaçlı olduğunu belirtirken Türkiye de soruna karşı harekete geçti.

Siber Güvenlik Başkanlığı, konuyla ilgili ulusal çapta önleyici tedbirleri devreye aldı ve güvenlik açığı için kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara sistemlerin acilen güncellenmesi yönünde uyarıda bulundu.

Başkanlıktan yapılan uyarıda şu ifadeler kullanılarak teknik tedbirler belirtildi. Açıklamada kullanılan ifadeler şöyle:

"Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında kritik tespit edilmiştir.

Başkanlığımız, söz konusu zafiyetlerin oluşturabileceği risklerin erken tespiti ve olası etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ulusal ölçekte güvenlik taramalarını başlatmış, ilgili kurum ve kuruluşlara acil güvenlik bildirimlerini iletmiştir.

Kamu kurumlarımızın, kritik altyapı işletmecilerimizin ve özel sektör kuruluşlarımızın sistemlerini gözden geçirerek gerekli güvenlik güncellemelerini ivedilikle uygulamaları önem taşımaktadır.

Dijital altyapılarımızın güvenliği ve kritik hizmetlerin sürekliliği için ulusal düzeyde koordinasyon ve önleyici güvenlik çalışmalarımız sürmektedir."

https://x.com/cbsiberguvenlik/status/2113000634291003709

Ayrıntılar geliyor...

 

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#başkanlık
#güvenlik açıkları
#Dijital Altyapı
#Php
#Güvenlik Taramaları
#Gündem
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