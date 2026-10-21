Siber Güvenlik Başkanlığı dünya genelinde patlak veren PHP açığı için tüm kurumlara çağrı yaptı: Acil güncelleyin

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İstanbul
Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılım sisteminde ortaya çıkan bir güvenlik açığının tespitiyle Avrupa'da birçok ülke alarma geçti.
Başta Avrupa Birliği (AB) kurumlarının yoğun olarak bulunduğu Belçika olmak üzere Hollanda, Fransa, Almanya ve Finlandiya gibi ülkelerde kamuya ait birçok internet sitesi tedbir amacıyla kapatıldı.
Uzmanlar ve kamu yetkilileri, sistem kapatmalarının siber saldırıdan kaynaklanmadığını, güvenlik ve tedbir amaçlı olduğunu belirtirken Türkiye de soruna karşı harekete geçti.
Siber Güvenlik Başkanlığı, konuyla ilgili ulusal çapta önleyici tedbirleri devreye aldı ve güvenlik açığı için kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara sistemlerin acilen güncellenmesi yönünde uyarıda bulundu.
Başkanlıktan yapılan uyarıda şu ifadeler kullanılarak teknik tedbirler belirtildi. Açıklamada kullanılan ifadeler şöyle:
"Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında kritik güvenlik açıkları tespit edilmiştir.
Başkanlığımız, söz konusu zafiyetlerin oluşturabileceği risklerin erken tespiti ve olası etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ulusal ölçekte güvenlik taramalarını başlatmış, ilgili kurum ve kuruluşlara acil güvenlik bildirimlerini iletmiştir.
Kamu kurumlarımızın, kritik altyapı işletmecilerimizin ve özel sektör kuruluşlarımızın sistemlerini gözden geçirerek gerekli güvenlik güncellemelerini ivedilikle uygulamaları önem taşımaktadır.
Dijital altyapılarımızın güvenliği ve kritik hizmetlerin sürekliliği için ulusal düzeyde koordinasyon ve önleyici güvenlik çalışmalarımız sürmektedir."
https://x.com/cbsiberguvenlik/status/2113000634291003709
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