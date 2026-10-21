Bakan Fidan ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e Yunanistan ekonomisine ilaç gibi gelecek teklif

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İstanbul
Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ülkedeki önemli görüşmelerinin ardından basına açıklamada bulundu.
Brüksel'deki görüşmeleri hakkında bilgi veren Bakan Fidan, en son Libya mutabakatı nedeniyle adeta çılgına dönen Yunanistan'la ilgili dikkat çekici sözler sarf etti.
Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta katıldığı son Birleşmiş Milletler zirvesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e yaptığı teklifi açıkladı.
Fidan, Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı'na "Elektriği 2 bin kilometre uzaklıktan getirmek için Avrupa fonlarından 2 milyar avronun üzerinde harcama yapmak yerine, bizden satın almanızı tercih ederim. Türkiye ana karasından, yalnızca 70 mil uzaklıktan size su, elektrik ve doğal gaz sağlayabiliriz." şeklinde teklifte bulunduğunu söyledi.
Yunanistan'ın karasularını 12 deniz mil genişletme politikası hakkında da değerlendirmede bulunan Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:
"Yunanistan, Türkiye ile mesele çözülmeden böyle bir adıma başvurmayacağını hiçbir zaman açıkça beyan etmemiştir.
Şimdiye kadar sorunlarımızı medeni bir şekilde çözmeyi bekleyerek statükoyu koruyoruz. Bu mesele çözülebilirdir. Problemin çözümü için ihtiyaç duyulan siyasi iradeyi ortaya koyabilecek gerekli siyasi meşruiyete yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan sahiptir. Sorun çözülebilir.
Yunan dostlarıma tavsiyem, o hala oradayken anı yakalayın ve onunla çalışın. Yunan iç siyasetinde biraz anti-Türkiye retoriği gereklidir. Bu aspirin gibidir. Türkiye olmadan Yunan iç siyaseti var olamaz."