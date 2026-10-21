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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 23:16
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 23:20

Bakan Fidan ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e Yunanistan ekonomisine ilaç gibi gelecek teklif

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e elektriği 2 bin kilometre uzaktan getirmek yerine Türkiye'den almayı teklif ettiğini açıkladı. Fidan ayrıca Yunanistan iç siyasetinin Türkiye olmadan var olamayacağını belirtti.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Bakan Fidan ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e Yunanistan ekonomisine ilaç gibi gelecek teklif
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 23:16
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 23:20

Belçika’nın başkenti ’de bulunan Dışişleri Bakanı , ülkedeki önemli görüşmelerinin ardından basına açıklamada bulundu. 

HABERİN ÖZETİ

Bakan Fidan ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e Yunanistan ekonomisine ilaç gibi gelecek teklif

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sunduğu enerji teklifini ve iki ülke arasındaki ilişkilere dair değerlendirmelerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM zirvesinde Miçotakis'e elektriği 2 bin kilometre uzaktan 2 milyar avronun üzerinde harcamayla getirmek yerine 70 mil uzaklıktaki Türkiye'den su, elektrik ve doğal gaz alma teklifinde bulunmuştur.
Fidan, Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline genişletme konusunda Türkiye ile mesele çözülmeden böyle bir adıma başvurmayacağını açıkça beyan etmediğini belirtmiştir.
Fidan, problemlerin çözümü için gereken siyasi irade ve meşruiyete yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahip olduğunu ifade ederek Yunan tarafına onunla çalışma tavsiyesinde bulunmuştur.
Bakan Fidan, Yunan iç siyasetinde anti-Türkiye retoriğinin aspirin gibi olduğunu ve Türkiye olmadan Yunan iç siyasetinin var olamayacağını söylemiştir.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Brüksel'deki görüşmeleri hakkında bilgi veren Bakan Fidan, en son Libya mutabakatı nedeniyle adeta çılgına dönen 'la ilgili dikkat çekici sözler sarf etti. 

"ELEKTRİĞİ 2 BİN KİLOMETRE UZAKTAN GETİRMEK YERİNE BİZDEN ALIN"

Fidan, Cumhurbaşkanı 'ın New York'ta katıldığı son Birleşmiş Milletler zirvesinde Yunanistan Başbakanı 'e yaptığı teklifi açıkladı.

Bakan Fidan ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e Yunanistan ekonomisine ilaç gibi gelecek teklif

Fidan, Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı'na "Elektriği 2 bin kilometre uzaklıktan getirmek için Avrupa fonlarından 2 milyar avronun üzerinde harcama yapmak yerine, bizden satın almanızı tercih ederim. Türkiye ana karasından, yalnızca 70 mil uzaklıktan size su, elektrik ve doğal gaz sağlayabiliriz." şeklinde teklifte bulunduğunu söyledi.

'TÜRKİYE OLMADAN YUNAN İÇ SİYASETİ VAR OLAMAZ' 

Yunanistan'ın karasularını 12 deniz mil genişletme politikası hakkında da değerlendirmede bulunan Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan, Türkiye ile mesele çözülmeden böyle bir adıma başvurmayacağını hiçbir zaman açıkça beyan etmemiştir.

Bakan Fidan ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e Yunanistan ekonomisine ilaç gibi gelecek teklif

Şimdiye kadar sorunlarımızı medeni bir şekilde çözmeyi bekleyerek statükoyu koruyoruz. Bu mesele çözülebilirdir. Problemin çözümü için ihtiyaç duyulan siyasi iradeyi ortaya koyabilecek gerekli siyasi meşruiyete yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan sahiptir. Sorun çözülebilir.

Yunan dostlarıma tavsiyem, o hala oradayken anı yakalayın ve onunla çalışın. Yunan iç siyasetinde biraz anti-Türkiye retoriği gereklidir. Bu aspirin gibidir. Türkiye olmadan Yunan iç siyaseti var olamaz."

 

 

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#yunanistan
#erdoğan
#hakan fidan
#kiriakos miçotakis
#brüksel
#Gündem
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