Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Temsilciler Meclisi'nin 2019'da Libya ile Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını kabulüne dair "Bu, gerek hukuksal açıdan gerek siyasal açıdan son derece meşru bir anlaşmadır. Bunu tartışmaya gerek yok." dedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Fidan Libya ile yapılan mutabakatın amacını açıkladı! Yunanistan'ın tepkisine de cevap verdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunarak değerlendirmeler yaptı ve Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını kabul etmesinin meşru bir diplomasi başarısı olduğunu belirtti. Bakan Fidan, Libya ile imzalanan mutabakat muhtırasının hukuksal ve siyasal açıdan son derece meşru olduğunu ve tartışmaya gerek olmadığını ifade etti. Brüksel'de Belçika makamlarıyla yapılan temaslarda Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 3+3 toplantısı gerçekleştirildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yapılan görüşmede Türkiye-NATO ilişkileri, Ankara Zirvesi kararları, Rusya-Ukrayna Savaşı ve kriz bölgeleri ele alındı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile ikili ilişkilerin tıkanma noktaları, enerji problemleri ve tahıl sevkiyatı konuları görüşüldü. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Türkiye-AB ilişkileri ve adaylık statüsüne dair kapsamlı bir görüşme yapıldı.

Bakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'e yaptığı ziyaret kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, Brüksel'de yoğun bir mesai yaptıklarını aktararak "Hem Belçika hükümetiyle olan ikili ilişkilerimiz hem NATO ile ilişkiler hem AB ile olan ilişkiler hem buradaki vatandaşlarımız, sivil toplum örgütleriyle ilgili konuları merkeze alan çok yoğun bir mesai geçirdik." ifadesini kullandı.

Belçika'da çok sayıda temasta bulunduklarını söyleyen Fidan, Belçikalı mevkidaşıyla ikili ve bölgesel ilişkileri değerlendirdiklerini dile getirdi.

BAKANLAR ARASINDA GÖRÜŞME YAPILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları görüşmesi yaptıklarının altını çizen Fidan, görüşmelerde üç bakanlığın konularını ve diğer dolaylı konuları ilgilendiren tüm meseleleri masaya yatırdıklarını ve üzerinden geçtiklerini belirtti.

Fidan, bu 3+3 platformunun 2016'dan beri ihdas edilmiş ve çok faydalı bir platform olduğunu vurguladı.

Belçika Kraliçesi Mathilde'nin Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Bakan Fidan "Büyük bir ekonomi, ticaret heyetiyle beraber. Bu tabii ikili ilişkileri başka bir seviyeye taşıdı açıkçası ve onun üstüne de biz bina ederek gidiyoruz." diye konuştu.

Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de bir araya geldiğini aktaran Fidan, Rutte ile hem Türkiye-NATO ilişkileri hem de temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılan NATO Ankara Zirvesi'nin devamında alınan kararların takibi, Rusya-Ukrayna Savaşı, Körfez, NATO'yu yakından ilgilendiren kurumsal konular ve kriz bölgeleriyle ilgili konuların üstünden geçtiklerini dile getirdi.

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ İLE BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye-AB ilişkileri, tıkanma noktaları nasıl aşılabilir? AB-Türkiye tarafından yakın takip edilen bölgesel ve küresel konular var. Yine Rusya-Ukrayna Savaşı, Hürmüz Boğazı, Babulmendeb Boğazı ve bundan kaynaklı enerji problemleri. Karadeniz'deki gerginlikten dolayı bir türlü dünya piyasalarına çıkmayan tahıl ürünleri, bunlar ne olacak, nasıl yapacağız, onlara ne tür çözümler getireceğiz? Türkiye-AB ilişkilerindeki tıkanan noktalar, ilerleyen noktalar, bunların da bir muhasebesini yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de bir araya geldiklerini ifade eden Fidan, kendisiyle uzun bir görüşme yaptıklarını, AB-Türkiye konularını çok ciddi bir şekilde gözden geçirme imkanı bulduklarını söyledi.

Fidan, bu düzenli görüşmelere devam etmek gerektiğini belirterek, "Çok önemli konular var, ticari ve siyasi konular var. Bizim mevcut statümüzle ilgili konular var, adaylık statüsüyle ilgili konular. Bunlar için nitelikli, planlı, ısrarlı görüşmelerin devam etmesi elzem." dedi.

"LİBYA İLE İMZALANAN MUTABAKAT DİPLOMASİ BAŞARISI"

Bakan Fidan, Libya Temsilciler Meclisi'nin 2019'da Libya ile Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasının kabulüne ilişkin, bu konuyu o dönemdeki görevi kapsamında da 2019'dan bu yana yakından takip ettiğini belirterek, gerçekten gelinen noktanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen dış politika kapsamında bir diplomasi başarısı olduğunu vurguladı.

Anlaşmanın Türk dış politikasının esasına göre şekillendiğinin, barışı, istikrarı destekleyen ve kazan kazan esasına dayalı olduğunun altını çizen Fidan, "Tabii burada Libyalı kardeşlerimizin Türkiye'ye olan güveni ve Doğu Akdeniz'e gelecek olan istikrar fevkalade önemli." dedi.

"HUKUKİ VE SİYASİ AÇIDAN SON DERECE MEŞRU BİR ANLAŞMA"

Fidan, diğer taraftan bu anlaşmaya tepki gösteren ülkelere ilişkin de "Bunların biz neden tepki gösterdiğini de biliyoruz. Bazıları tepki göstermeleri gerektiği için tepki gösteriyorlar. Bazılarının gerçekten bu konuyla ilgili stratejik problemleri var. Ama bu, gerek hukuksal açıdan gerek siyasal açıdan son derece meşru bir anlaşmadır. Bunu tartışmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

Hatta Türk hukukçulara göre 2019'da imzalanan anlaşmanın tekniği gereğince aslında zaten yürürlükte olduğunu aktaran Fidan, "(Libya Temsilciler) Mecliste yapılan ise bir kabul işlemi oldu esas itibarıyla, bir onaylama işlemi değil, bizim hukukçularımıza göre. Biz 2019'dan itibaren bunu zaten geçerli bir anlaşma olarak görüyorduk." diye konuştu.

"AMACIMIZ AKDENİZ'DE DE BARIŞI VE HUZURU GETİRMEK"

Fidan, bunun Türk diplomasisinin bir başarısı olduğunu yineleyerek "İnşallah buna benzer başarılarımızı halkımıza yaşatmaya devam edeceğiz. Bizim amacımız her yerde olduğu gibi Akdeniz'de de istikrarı, barışı, huzuru, mutluluğu getirmek. Bunun dışında da diplomasimizin bir amacı yok." dedi.