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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 16:54

DMM'den, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı hedef alan paylaşımlara cevap

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı hedef iddialara yönelik açıklama yaptı.

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Editor
 Murat Makas
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DMM'den, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı hedef alan paylaşımlara cevap
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 16:54

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (), ile arasındaki Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı hedef alan paylaşımlara yönelik iddialara cevap verdi.

MANİPÜLEYE AÇIK PAYLAŞIMLAR

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada şu ifadelere yer verdi:

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı hedef alarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’i istikrarsızlaştırdığını iddia eden paylaşımlar kamuoyunu manipüle etmeye yönelik açık bir dezenformasyondur.

İki egemen devletin meşru haklarını korumak amacıyla imzaladığı bu anlaşma; taraf ülkelerin onay süreçlerinden geçmiş, uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkelerine tamamen uygun şekilde yürürlüğe girmiştir.

DOĞU AKDENİZ'DE BARIŞ VURGUSU

Doğu Akdeniz’i çatışma alanı haline getirmeye çalışan ve taraf olmadığı deniz yetki alanlarında hukuksuz tasarruflarda bulunan odakların Türkiye’yi hedef alması, kendi ihlallerini örtbas etme çabasıdır. Türkiye, her zaman ve her yerde olduğu gibi Doğu Akdeniz’de de barıştan, istikrardan ve hakkaniyetten yana olmaya devam etmektedir.

Bölgede her türlü hukuku ve normu ayaklar altına alanların, egemen devletlerin meşru anlaşmalarını hedef alan asılsız iddialarına itibar edilmemesi önemle rica olunur.

DMM'den, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı hedef alan paylaşımlara cevap
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ETİKETLER
#Türkiye
#libya
#dmm
#İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Deniz Yetki Alanları Anlaşması
#Dünya
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