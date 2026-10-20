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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 22:14
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 22:27

Bakan Fidan'dan Libya Başbakanı Dibeybe ve Ordu Komutan Yardımcısı Hafter'e Meclis onayı için teşekkür

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile telefonda görüştü.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Bakan Fidan'dan Libya Başbakanı Dibeybe ve Ordu Komutan Yardımcısı Hafter'e Meclis onayı için teşekkür
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 22:14
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 22:27

Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile deniz yetki alanlarının sınırlarını belirleyen anlaşmaya da onay verdi. Yaklaşık 7 yıldır beklenen kararın ardından Doğu Akdeniz’deki dengelerin Türkiye lehine değişmesi açısından büyük bir aşama kaydedildi.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Fidan'dan Libya Başbakanı Dibeybe ve Ordu Komutan Yardımcısı Hafter'e Meclis onayı için teşekkür

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile deniz yetki alanlarının sınırlarını belirleyen anlaşmaya onay verdi.
Yaklaşık 7 yıldır beklenen kararın ardından Doğu Akdeniz’deki dengelerin Türkiye lehine değişmesi açısından büyük bir aşama kaydedildi.
Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Trablus'ta görüşerek Libya'nın toprak bütünlüğü ve 2 ayrı yönetimin birleşmesi konularını ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başbakan Dibeybe ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Bakan Fidan, meclisin deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat muhtırası hakkında aldığı karar için teşekkürlerini iletti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

MİT BAŞKANI TRABLUS'TA

Gelişmenin ardından Libya'da bulunan Milli İsitihbarat Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Trablus'ta bir araya geldi. Görüşmede Libya'nın toprak bütünlüğü ve ülkedeki 2 ayrı yönetimin birleşmesi konuları üzerinde duruldu.

BAKAN FİDAN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

2 ülke arasındaki anlaşmanın Libya Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından Dışişleri Bakan Fidan, Başbakan Dibeybe ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile telefonda görüştü.

kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Dibeybe ve Hafter ile telefon görüşmelerinde, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası konusunda Libya Temsilciler Meclisi tarafından alınan karar için teşekkür etti.

 

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#Fidan
#dışişleri bakanlığı
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#Dibeybe
#Türkiye Libya Mutabakat Muhtırası
#Gündem
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