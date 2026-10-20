Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile deniz yetki alanlarının sınırlarını belirleyen anlaşmaya da onay verdi. Yaklaşık 7 yıldır beklenen kararın ardından Doğu Akdeniz’deki dengelerin Türkiye lehine değişmesi açısından büyük bir aşama kaydedildi.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Fidan'dan Libya Başbakanı Dibeybe ve Ordu Komutan Yardımcısı Hafter'e Meclis onayı için teşekkür Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile deniz yetki alanlarının sınırlarını belirleyen anlaşmaya onay verdi. Yaklaşık 7 yıldır beklenen kararın ardından Doğu Akdeniz’deki dengelerin Türkiye lehine değişmesi açısından büyük bir aşama kaydedildi. Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Trablus'ta görüşerek Libya'nın toprak bütünlüğü ve 2 ayrı yönetimin birleşmesi konularını ele aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başbakan Dibeybe ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakan Fidan, meclisin deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat muhtırası hakkında aldığı karar için teşekkürlerini iletti.

MİT BAŞKANI TRABLUS'TA

Gelişmenin ardından Libya'da bulunan Milli İsitihbarat Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Trablus'ta bir araya geldi. Görüşmede Libya'nın toprak bütünlüğü ve ülkedeki 2 ayrı yönetimin birleşmesi konuları üzerinde duruldu.

BAKAN FİDAN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

2 ülke arasındaki anlaşmanın Libya Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından Dışişleri Bakan Fidan, Başbakan Dibeybe ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Dibeybe ve Hafter ile telefon görüşmelerinde, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası konusunda Libya Temsilciler Meclisi tarafından alınan karar için teşekkür etti.