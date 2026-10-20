Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

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HABERİN ÖZETİ Libya Temsilciler Meclisi Türkiye anlaşmasını onayladı! MİT Başkanı Kalın Başbakan Dibeybe ile görüştü Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Trablus'ta bir araya gelerek Libya'daki güncel gelişmeler ve Türkiye-Libya işbirliği konularını ele aldı. Görüşmede, Libya'daki barış ortamının devamı, doğu ve batı yönetimleri ile askeri güçlerin tek otorite altında birleşmesi konuları değerlendirildi. Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması konusundaki kararlılığın altı çizildi. Türkiye'nin Libya'nın güvenliği ve toprak bütünlüğü için ortak hareket etmeye hazır olduğu belirtildi. Libya Temsilciler Meclisi'nin, Türkiye ile deniz yetki alanlarının sınırlarını belirleyen anlaşmaya onay vermesi ele alındı. MİT Başkanı Kalın, anlaşmanın onaylanması dolayısıyla Libya Temsilciler Meclisi Başkanı ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı'na teşekkürlerini iletti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Dibeybe ile Libya'nın başkenti Trablus'ta görüştü.

Dibeybe ve Kalın, Libya'daki barış ortamının devamı ile Libya'nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususları ele aldı.

LİBYA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGULANDI

Libya'nın tüm bölgeleri arasında nihai birliğin sağlanması ve askeri-siyasi sürecin kalıcı uzlaşıya kavuşturulmasına yönelik çabaların ele alındığı görüşmede, Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması konusundaki kararlılığın altı çizildi. Ayrıca görüşmede, Türkiye'nin Libya ile işbirliğini her seviyede güçlendirme iradesine değinildi.

2 BÖLGENİN TEK ÇATIDA BİRLEŞMESİ KONUSU ELE ALINDI

Yapılan görüşmede MİT Başkanı Kalın, Libya'nın doğu ve batı bölgelerinin birleştirilmesi sürecinde Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu, bu noktada tüm tarafların Libya'nın geleceğini önceleyen bir yaklaşım ile Libya'nın bütünlüğüne katkı vermesi gerektiğini vurguladı.

Libya Başbakanı Dibeybe ise Türkiye'nin Libya'nın güvenliği için ortaya koyduğu çabalardan ötürü müteşekkir olduğunu, sonraki dönemde de Türkiye ile birlikte Libya'nın toprak bütünlüğü için ortak hareket etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

LİBYA TEMSİLCİLER MECLİSİ TÜRKİYE İLE YAPILAN ANLAŞMAYI ONAYLADI

Bununla birlikte Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile deniz yetki alanlarının sınırlarını belirleyen anlaşmaya da onay verdi. Yaklaşık 7 yıldır beklenen karar, Doğu Akdeniz’deki dengeler açısından büyük önem taşıyor.

MİT Başkanı Kalın, Türkiye ile 2019’da imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasına ilişkin olarak Dibeybe'ye, yeni seçilen Temsilciler Meclisi Başkanı Salihin Abdunnebi ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter'e teşekkürlerini iletti.