Husiler Suudi Arabistan'da petrol sahasını hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Şeybe Petrol Sahası’nı hedef alan saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğin, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 2 KİŞİ YARALANDI

Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları sürüyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Şeybe Petrol Sahası’nı hedef alan saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğin, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakanlık, hava savunma sistemlerinin bir İHA’yı engellediğini belirterek, İHA’nın düşmesi sonucu tesisin dışındaki bir bölgede yüklenici firmalardan birine ait araçta yangın çıktığını ifade etti.

Saldırının tesisin operasyonel faaliyetlerini etkilemediğini aktaran Bakanlık, saldırıda hayatını kaybedenlerin Filistin ve Nepal uyruklu, yaralıların ise Pakistan ve Hindistan uyruklu olduğunu belirtti.