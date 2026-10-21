Avrupa’da birçok internet sitesi, PHP yazılım dilindeki güvenlik açığı nedeniyle servis dışı kaldı. Sorun, kamu kurumlarının siteleri de dahil olmak üzere çok sayıda internet sitesini etkiledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dünyada PHP krizi! Avrupa'da devletler internet sitelerini kapattı Avrupa'da PHP yazılım dilinde tespit edilen iki güvenlik açığı nedeniyle aralarında kamu kurumlarının da bulunduğu birçok internet sitesi tedbir amacıyla kapatıldı. Sorun, Belçika başta olmak üzere Hollanda, Fransa, Almanya ve Finlandiya'daki birçok kamu internet sitesini etkiledi. Belçika Siber Güvenlik Merkezi (CCB), henüz doğrulanmış bir saldırı olmadığını ancak yüksek risk sebebiyle sitelerin kapatılmasını tavsiye ettiğini açıkladı. Belçika'da Dışişleri, Maliye ve Çalışma Bakanlıklarının yanı sıra hastaneler, medya ve eğitim platformları ile Flaman kesimindeki kamu siteleri devre dışı bırakıldı. Hollanda'da DigiD, Rotterdam Limanı portalı, Schiphol Havalimanı mobil uygulaması ve Meclis siteleri; Fransa'da ise emniyet birimlerinin siteleri kapatıldı. Yetkililer ve uzmanlar, kapatmaların siber saldırıdan değil tedbir ve sistem güncellemelerinden kaynaklandığını, sitelerin ne zaman açılacağı konusunda bilgi verilmediğini belirtti.

5 ÜLKEDE SİTELER KAPATILDI

Başta Avrupa Birliği (AB) kurumlarının yoğun olarak bulunduğu Belçika olmak üzere Hollanda, Fransa, Almanya ve Finlandiya gibi ülkelerde kamuya ait birçok internet sitesi tedbir amacıyla kapatıldı.

Siber güvenlik uzmanları tarafından yakından takip edildiği belirtilen sorun, dünya genelinde yoğun olarak kullanılan PHP adlı yazılım dilinde rastlanan iki güvenlik açığının tespit edilmesiyle ortaya çıktı.

Belçika Siber Güvenlik Merkezi (CCB), henüz doğrulanmış bir saldırı olmadığını açıkladı ancak riskin yüksekliği nedeniyle sitelerin kapatılmasını tavsiye etti. CCB’nin kendi sitesi de güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

BAKANLIKLARIN SİTELERİ DE SERVİS DIŞI KALDI

Belçika'da Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığının internet siteleri servis dışı bırakıldı. Söz konusu siber açıklar nedeniyle hastaneler başta olmak üzere birçok kurum etkilendi. Tedbir kapatmalarından Belçika medyası ve eğitim platformlarının da etkilendiği bildirildi. Belçika'nın Flaman kesimindeki kamu siteleri büyük oranda devre dışı bırakıldı.

Hollanda'da ulusal dijital kimlik sistemi DigiD, Rotterdam Limanı portalı, Schiphol Havalimanı mobil uygulaması, Temsilciler Meclisi internet siteleri, Fransa'da emniyet birimlerinin internet siteleri, Almanya ve Finlandiya'da kamu siteleri tedbir amacıyla kapatıldı.

SİBER SALDIRI YOK, SİSTEMLER GÜNCELLENİYOR

Ortaya çıkan güvenlik açığı ile yaşanan süreç, Avrupa’nın dijital altyapısının kırılganlığını gösteren son yılların en geniş çaplı siber güvenlik operasyonu olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar ve kamu yetkilileri, sistem kapatmalarının siber saldırıdan kaynaklanmadığını, güvenlik ve tedbir amaçlı olduğunu belirtiyor. Söz konusu ülkelerde kapalı tutulan sitelerde gerekli güncellemelerin yapıldığı belirtilirken, sitelerin yeniden ne zaman aktif edilebileceği konusunda bilgi verilmedi.