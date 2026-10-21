Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 22:04
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 22:04

Dünyada PHP krizi! Avrupa'da devletler internet sitelerini kapattı

Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılım dilinde ortaya çıkan güvenlik açığı Avrupa'da adeta bir krize dönüştü. Sorun nedeniyle kamuya ait birçok internet sitesi devre dışı kaldı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Dünyada PHP krizi! Avrupa'da devletler internet sitelerini kapattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 22:04
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 22:04

Avrupa’da birçok internet sitesi, PHP yazılım dilindeki güvenlik açığı nedeniyle servis dışı kaldı. Sorun, kamu kurumlarının siteleri de dahil olmak üzere çok sayıda internet sitesini etkiledi. 

HABERİN ÖZETİ

Dünyada PHP krizi! Avrupa'da devletler internet sitelerini kapattı

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Avrupa'da PHP yazılım dilinde tespit edilen iki güvenlik açığı nedeniyle aralarında kamu kurumlarının da bulunduğu birçok internet sitesi tedbir amacıyla kapatıldı.
Sorun, Belçika başta olmak üzere Hollanda, Fransa, Almanya ve Finlandiya'daki birçok kamu internet sitesini etkiledi.
Belçika Siber Güvenlik Merkezi (CCB), henüz doğrulanmış bir saldırı olmadığını ancak yüksek risk sebebiyle sitelerin kapatılmasını tavsiye ettiğini açıkladı.
Belçika'da Dışişleri, Maliye ve Çalışma Bakanlıklarının yanı sıra hastaneler, medya ve eğitim platformları ile Flaman kesimindeki kamu siteleri devre dışı bırakıldı.
Hollanda'da DigiD, Rotterdam Limanı portalı, Schiphol Havalimanı mobil uygulaması ve Meclis siteleri; Fransa'da ise emniyet birimlerinin siteleri kapatıldı.
Yetkililer ve uzmanlar, kapatmaların siber saldırıdan değil tedbir ve sistem güncellemelerinden kaynaklandığını, sitelerin ne zaman açılacağı konusunda bilgi verilmediğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

5 ÜLKEDE SİTELER KAPATILDI

Başta (AB) kurumlarının yoğun olarak bulunduğu olmak üzere , , Almanya ve Finlandiya gibi ülkelerde kamuya ait birçok internet sitesi tedbir amacıyla kapatıldı. 

Dünyada PHP krizi! Avrupa'da devletler internet sitelerini kapattı

Siber güvenlik uzmanları tarafından yakından takip edildiği belirtilen sorun, dünya genelinde yoğun olarak kullanılan PHP adlı yazılım dilinde rastlanan iki güvenlik açığının tespit edilmesiyle ortaya çıktı.

Belçika Siber Güvenlik Merkezi (CCB), henüz doğrulanmış bir saldırı olmadığını açıkladı ancak riskin yüksekliği nedeniyle sitelerin kapatılmasını tavsiye etti. CCB’nin kendi sitesi de güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

BAKANLIKLARIN SİTELERİ DE SERVİS DIŞI KALDI

Belçika'da Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığının internet siteleri servis dışı bırakıldı. Söz konusu siber açıklar nedeniyle hastaneler başta olmak üzere birçok kurum etkilendi. Tedbir kapatmalarından Belçika medyası ve eğitim platformlarının da etkilendiği bildirildi. Belçika'nın Flaman kesimindeki kamu siteleri büyük oranda devre dışı bırakıldı.

Dünyada PHP krizi! Avrupa'da devletler internet sitelerini kapattı

Hollanda'da ulusal dijital kimlik sistemi DigiD, Rotterdam Limanı portalı, Schiphol Havalimanı mobil uygulaması, Temsilciler Meclisi internet siteleri, Fransa'da emniyet birimlerinin internet siteleri, Almanya ve Finlandiya'da kamu siteleri tedbir amacıyla kapatıldı.

SİBER SALDIRI YOK, SİSTEMLER GÜNCELLENİYOR

Ortaya çıkan güvenlik açığı ile yaşanan süreç, Avrupa’nın dijital altyapısının kırılganlığını gösteren son yılların en geniş çaplı siber güvenlik operasyonu olarak değerlendiriliyor. 

Dünyada PHP krizi! Avrupa'da devletler internet sitelerini kapattı

Uzmanlar ve kamu yetkilileri, sistem kapatmalarının siber saldırıdan kaynaklanmadığını, güvenlik ve tedbir amaçlı olduğunu belirtiyor. Söz konusu ülkelerde kapalı tutulan sitelerde gerekli güncellemelerin yapıldığı belirtilirken, sitelerin yeniden ne zaman aktif edilebileceği konusunda bilgi verilmedi.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye’nin 5 yıllık Google arama geçmişi ortaya çıktı: Türk halkının en çok aradığı 4 kelime belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir bu eksikti: Yapay zekâ kendi kendini kopyalayıp internete yayılabilir!
ETİKETLER
#fransa
#Hollanda
#Belçika
#avrupa birliği
#Php
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.