15 ANDROID TV CİHAZIYLA TEST ETTİLER

Şirket, söz konusu tehlikenin ne kadar gerçekçi olduğunu anlamak için çeşitli deneyler de gerçekleştirdi. Bu deneylerden birinde Google'ın Gemma4-26B-A4B adlı yapay zekâ modeli, düşük maliyetli ve markasız 15 Android TV box'ından oluşan bir ağ üzerinde çalıştırıldı. Basitleştirilmiş bir test ortamında yürütülen deneyler, mevcut yapay zekâ modellerinin kendi kendini çoğaltma sürecindeki bazı görevleri yerine getirebildiğini gösterdi.

Ancak ortada henüz tamamen bağımsız hareket ederek kendisini sürekli kopyalayabilen ve kontrol dışına çıkmış bir yapay zekâ sistemi bulunmuyor. Modeller, çoğalma sürecinin belirli aşamalarında başarılı olsa da bütün işlemleri baştan sona güvenilir biçimde tamamlamakta zorlanıyor.

Yine de Anthropic'in araştırması, bugün ayrı ayrı gerçekleştirilebilen bu işlemlerin gelecekte tek bir sistem tarafından yürütülebileceği ihtimaline işaret ediyor.