Türkiye’nin 5 yıllık Google arama geçmişi ortaya çıktı: Türk halkının en çok aradığı 4 kelime belli oldu

2021'DE BİR ARAMA 81 İLİN TAMAMINDA ZİRVEYE OTURDU

Pandeminin etkilerinin sürdüğü 2021 yılında uzaktan eğitim, arama trendlerinde önemli bir yer tuttu. 26 Ocak'ta 46 ilin en çok aranan terimi "EBA giriş" oldu. Mayıs ayında ise bu arama 81 ilin tamamında zirveye yerleşti.

Haziran ayında futbol ve sağlık gündemi öne çıktı. 44 ilde Euro 2020, 37 ilde ise aşı aramaları ilk sırada yer aldı.

Yılın ilerleyen aylarında ilgi popüler dizilere yöneldi. 3 Ekim 2021'de Güney Kore yapımı Squid Game 81 ilde en çok aranan terim oldu. Yıl sonunda ise Yargı dizisi 79 ilin zirvesine yerleşti.