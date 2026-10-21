Türkiye’nin 5 yıllık Google arama geçmişi ortaya çıktı: Türk halkının en çok aradığı 4 kelime belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Google’da yapılan aramalar gündeme dair çok önemli bir veri kaynağı olarak kabul ediliyor. Arama motorunda yapılan sorgulamalar, milyonlarca kişinin ilgi odağını gösterirken Türkiye’de 2021-2025 yılları arasında en çok aranılan konular ortaya çıktı. Pandemiden seçime, uzaktan eğitimden bayram tatili tarihlerine kadar birçok farklı konu Google’da aranırken özellikle 4 kelime Türkiye gündemini özetledi.
Google’da her gün milyonlarca arama yapılıyor. İhtiyaçtan ilgi alanına, alışverişten eğlenceye pek çok farklı konu arama motorunda yer alıyor. Ancak öyle dönemler oluyor ki milyonlarca kişi aynı yöne eğiliyor, aynı araştırmayı yapıyor.
Burak Koçer isimli sosyal medya kullanıcısı da “Türkiye’nin İllere Göre Google’da Trend Olan Aramaları” başlığı altında bir tablo videosu paylaştı. Tabloda, 2021-2025 dönemleri arasındaki 5 yıllık süreçte 81 il ve ülke gündemleri değişiklik gösterirken, genel anlamda en çok futbol, siyaset, dizi ve deprem kelimeleri öne çıktı.
Pandeminin etkilerinin sürdüğü 2021 yılında uzaktan eğitim, arama trendlerinde önemli bir yer tuttu. 26 Ocak'ta 46 ilin en çok aranan terimi "EBA giriş" oldu. Mayıs ayında ise bu arama 81 ilin tamamında zirveye yerleşti.
Haziran ayında futbol ve sağlık gündemi öne çıktı. 44 ilde Euro 2020, 37 ilde ise aşı aramaları ilk sırada yer aldı.
Yılın ilerleyen aylarında ilgi popüler dizilere yöneldi. 3 Ekim 2021'de Güney Kore yapımı Squid Game 81 ilde en çok aranan terim oldu. Yıl sonunda ise Yargı dizisi 79 ilin zirvesine yerleşti.
2022 yılında Türkiye'nin Google aramalarında hem dünya gündemi hem de ekonomik gelişmeler etkili oldu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasının ardından mart ayında "Ukrayna" 80 ilde en çok aranan terim olarak öne çıktı.
Eylül ayında sosyal konut projesine yönelik ilgi arttı ve "TOKİ başvuru" 77 ilde ilk sıraya yerleşti. Aralık ayında ise emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili gelişmeler gündeme damga vurdu. "EYT" araması 80 ilde zirveye çıktı.
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, Türkiye'nin gündemini değiştirdi. Arama haritasında da bu değişim açıkça görüldü.
15 Şubat'ta "Deprem" araması 81 ilin tamamında ilk sıraya yerleşti. Bu tablo nisan ayında da devam etti.
Mayıs ayında yapılan seçimlerle birlikte arama haritası yeniden çeşitlendi. "Deprem" 39 ilde öne çıkarken "Seçim sonuçları" 22 ilde, "Erdoğan" ise 19 ilde en çok aranan terim oldu.
Eylül ayında deprem aramaları yeniden 81 ilin tamamında zirveye yerleşti. Ekim ayında ise İsrail-Filistin gündeminin etkisiyle "İsrail" 67 ilde en çok aranan kelime oldu.
2024 yılında Google aramalarında televizyon dizileri ve spor karşılaşmaları dikkat çekti.
Ocak ayında İnci Taneleri 80 ilde en çok aranan terim olurken mayıs ayında Gaddar dizisi 81 ilin tamamında zirveye yerleşti.
Haziran ayında Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı aramalara yansıdı ve "Euro 2024" 81 ilde ilk sırada yer aldı.
Ağustos ayında "Maymun çiçeği" araması 81 ilde öne çıkarken ekim ayında "Türkiye maçı" 63 ilde, kasım ayında ise Bahar dizisi 66 ilde zirveye çıktı.
2025 yılı da popüler diziler, futbol ve deprem haberlerinin etkisiyle şekillendi. Yılın başında Squid Game yeniden 81 ilde en çok aranan terim oldu.
Mart ayında Uzak Şehir dizisi 81 ilde zirveye yerleşirken nisan ayında "Deprem" araması yine 81 ilin tamamında ilk sırada yer aldı.
Haziran ayında Eşref Rüya 74 ilde en çok aranan terim oldu. Ağustos ayında Fenerbahçe'nin Feyenoord ile karşılaşması 77 ilin gündemine girerken kasım ayında "Deprem" 60 ilde zirveye çıktı.
Haritanın 31 Aralık 2025 tarihli son görüntüsünde ise teknoloji öne çıktı. "Gemini" araması 73 ilde ilk sırada yer aldı.