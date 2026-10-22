Dünya çapında yaygın olarak kullanılan PHP yazılım sisteminde ortaya çıkan iki kritik güvenlik açığı dünyayı alarma geçirdi. Yaşanan güvenlik açığı nedeniyle birçok ülke devlet sitelerini bile tek tek kapatırken, Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada e-Devlet Kapısı'nda güvenlik kontrolleri tamamlandığı ve hizmetlerin kesintisiz sürdüğü belirtildi.

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HABERİN ÖZETİ Dünyada PHP alarmı: Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan e-Devlet açıklaması geldi Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde PHP yazılımında tespit edilen iki kritik güvenlik açığına karşı e-Devlet Kapısı'nda güvenlik kontrollerinin tamamlandığını ve hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü bildirdi. PHP yazılımında iki kritik güvenlik açığı tespit edildi. Bu açıklar dünya genelinde internet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılıyor. e-Devlet Kapısı'nda güvenlik kontrolleri tamamlandı. e-Devlet Kapısı'nda hizmetler kesintisiz sürüyor.

OLASI RİSKLERE KARŞI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Siber Güvenlik Başkanlığının açıklamasına göre, “PHP2Shell” olarak adlandırılan iki güvenlik açığı, belirli koşullar altında kötü niyetli kişilerin kullanıcı adı veya şifreye ihtiyaç duymadan savunmasız sistemlere müdahale etmesine imkân tanıyabiliyor. Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılımındaki bu açıklar nedeniyle sistemlerin güncellenmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması önem taşıyor.

Başkanlık, olası risklerin önüne geçmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirirken ulusal ölçekte güvenlik taramaları ve teknik takip çalışmalarını sürdürüyor.

e-DEVLET KAPISI'NDA HİZMETLER KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

69 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren e-Devlet Kapısı'nda, PHP altyapısındaki güvenlik açıklarına ilişkin incelemeler gerçekleştirildi. Açıklamada, yapılan kontrollerde hizmetlerin güvenliğini olumsuz etkileyen herhangi bir sorun tespit edilmediği belirtildi.

Vatandaşların e-Devlet üzerinden sunulan kamu hizmetlerinden olağan şekilde yararlanmaya devam ettiği bildirildi. Platformda kişisel verilerin korunması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması amacıyla çok katmanlı güvenlik önlemleri uygulandığı, sistemlerin 7 gün 24 saat izlendiği ve düzenli güvenlik testlerinin yapıldığı aktarıldı.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRE GÜNCELLEME ÇAĞRISI

Siber Güvenlik Başkanlığı, kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarına PHP altyapılarını kontrol etmeleri ve üreticiler tarafından yayımlanan güvenlik güncellemelerini uygulamaları çağrısında bulundu.

Özellikle eski ve güncelliğini yitirmiş yazılım bileşenlerinin tespit edilmesi, güvenlik kontrollerinin tamamlanması ve sistemlerin güvenli sürümlere geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Düzenli güvenlik kontrolleri ve güncel yazılım kullanımı, olası siber risklerin azaltılmasında temel önlemler arasında gösterildi.