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Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 12:07

Anrecta krem ne işe yarar? Anrecta kremin botoks etkisi var mı? Anrecta krem içeriğinde ne var?

Makat bölgesinde oluşan çatlaklara bağlı ağrıların tedavisinde kullanılan Anrecta krem hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Bu krem hakkında en çok merak edilen sorular arasında "Anrecta krem ne işe yarar?", "Anrecta kremin botoks etkisi var mı?" ve "Anrecta krem içeriğinde ne var?" yer alıyor. Peki, Anrecta krem ne işe yarar? Anrecta kremin botoks etkisi var mı? Anrecta krem içeriğinde ne var? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Anrecta krem ne işe yarar? Anrecta kremin botoks etkisi var mı? Anrecta krem içeriğinde ne var?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 12:07

Etken maddesi gliseril trinitrat olan Anrecta krem, makat bölgesindeki çatlaklara bağlı ağrıların tedavi edilmesinde kullanılan rektal bir merhem olarak karşımıza çıkıyor. Makat kanalındaki kasların gevşemesine yardımcı olarak bölgedeki kan akışını hızlandıran, artıran ve ağrının azalmasını destekleyen Anrecta kremin kullanım koşulları da merak ediliyor.

  • Anrecta krem, makat çatlaklarına bağlı ağrıların tedavisinde kullanılır.
  • Anrecta krem, makat bölgesindeki kasların gevşemesine yardımcı olur.
  • Anrecta krem, botoks uygulamalarında kullanılan botulinum toksinini içermez.
  • Anrecta kremin botoks etkili olduğu yönündeki söylentiler, makat kaslarını gevşetici etkisiyle ilişkilendirilir.
  • Anrecta kremin içeriğinde; gliseril trinitrat bulunur.

ANRECTA KREM NE İŞE YARAR?

Anrecta krem, hakkında merak edilenleri sizin için araştırdım. Özellikle makat bölgesinde oluşan çatlaklara bağlı ağrıların tedavisinde kullanılan bu kremin ne işe yaradığını adım adım açıklıyorum. Siz de kabızlığa bağlı makat çatlağı gibi problemlerle mücadele ediyorsanız, Anrecta krem hakkında araştırdıklarıma kesinlikle göz atmalısınız. Peki, Anrecta krem ne işe yarar?

Anrecta krem ne işe yarar? Anrecta kremin botoks etkisi var mı? Anrecta krem içeriğinde ne var?

Anrecta krem, makat bölgesinde (anüs) kaşıntı, ağrı veya kanamaya neden olan küçük sıyrıkların, yırtıkların iyileştirilmesinde kullanılır. Makat bölgesine topikal olarak uygulanan bu krem, bölgedeki basıncının azalmasına, kan akış hızının artmasına ve ağrının azalmasına neden olur. Kronik anal fissür olarak bilinen makat çatlaklarına bağlı ağrıların tedavisinde kullanılan Anrecta %0,4 rektal krem, içeriğindeki etken maddeler sayesinde makat bölgesindeki kasların gevşemesine yardımcı olur.

Anrecta krem ne işe yarar? Anrecta kremin botoks etkisi var mı? Anrecta krem içeriğinde ne var?

Anrecta krem kullanımı sonrası makat bölgesinde; basınç azalır, kan dolaşımı artar ve çatlağın iyileşmesi desteklenir. Dışkılama sırasında keskin ağrıya, tuvalet sonrasında yanmaya ve bazen parlak kırmızı renkte kanamaya neden olan bu çatlaklar, Anrecta kremin içerisinde bulunan etken madde gliseril trinitrat ile tedavi edilir. Ancak bu krem hemoroid tedavisinde kullanılan diğer kremlerle karıştırılmamalıdır. İlacın temel kullanım işlevi kronik anal fissüre bağlı ağrıların tedavisi içindir.

Anrecta krem ne işe yarar? Anrecta kremin botoks etkisi var mı? Anrecta krem içeriğinde ne var?

ANRECTA KREMİN BOTOKS ETKİSİ VAR MI?

Anrecta krem hakkında bir diğer merak edilen soru ise "Anrecta kremin botoks etkisi var mı?" olarak karşımıza çıkmaktadır. Anrecta krem kullanıcılarının birçoğu içerisinde botoks etkisinin olup olmadığını araştırmaktadır. Bu kremin botoks etkisi olduğu yönünde iddialar ortaya atılsa da Anrecta krem, botoks uygulamalarında kullanılan botulinum toksinini içermez.

Anrecta krem ne işe yarar? Anrecta kremin botoks etkisi var mı? Anrecta krem içeriğinde ne var?

Kozmetik amaçlı kullanılan bir ürün olmayan Anrecta krem, makat kaslarını gevşetici etkisi olduğundan botoks içerdiği yönündeki söylentilerle ilişkilendirilebilir. Bu kremdeki etken madde gliseril trinitrat, damar düz kaslarının gevşemesini sağlar. Anal fissür tedavisinde kullanılan bu krem, aynı zamanda makat kanalındaki basıncın azalmasına yardımcı olur.

Anrecta krem ne işe yarar? Anrecta kremin botoks etkisi var mı? Anrecta krem içeriğinde ne var?

Fakat botoks etkili kremlerde botulinum toksini kullanılır. Bu noktadaki hedef kasın sinirsel uyarısını geçici olarak engellemektir. Kısacası, Anrecta krem ciltte botoks etkisi oluşturmak amacıyla kullanılmamalıdır. Doktor kontrolünde uygulanan bu krem, kullanım talimatların uygun olarak makat bölgesindeki anal fissür şikayetleriyle değerlendirilir.

ANRECTA KREMİN İÇERİĞİNDE NE VAR?

Anrecta kremin işlevi kadar içeriğinde ne olduğu da en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, Anrecta kremin içeriğinde ne var? Anrecta krem, beyaz renkte bir merhemdir. Anrecta %0,4 rektal merhemin her 1 gramında 4 mg gliseril trinitrat bulunmaktadır. Yardımcı maddelerinde yer aldığı bu kremin etkin maddesi gliseril trinitrattır. Gliseril trinitrat, organik nitratlar adı verilen ilaç grubuna dahildir.

Anrecta krem ne işe yarar? Anrecta kremin botoks etkisi var mı? Anrecta krem içeriğinde ne var?

1 gr merhem etkin madde olarak 4 mg gliseril trinitrat içerir. Anrecta kremin yardımcı maddeleri arasında; propilen glikol, katı parafin, sıvı parafin, lanolin, akrilamid/sodyum akriloildimetiltaurat kopolimer ve isohekzadekan,ve polisorbat 80, saf su yer alır. 

 

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ETİKETLER
#Güzellik
#Anal Fissür
#Anrecta Krem
#Gliseril Trinitrat
#Makat Çatlağı
#Botulinum Toksini
#Mavi Kadin
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