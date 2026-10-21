Hametan Krem cilt lekelerini giderir mi? Hametan Krem yüze sürülür mü?

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UYGULAMALAR
İstanbul
Cilt üzerindeki etkileriyle gündeme gelen Hametan Kremin hangi amaçlarla kullanıldığı ve uygulama sırasında nelere dikkat edildiği merak ediliyor. Cilt bakımında birçok kişinin sıkça tercih ettiği ürünlerden biri olan Hametan Krem kullanımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmek büyük önem taşıyor.
Son zamanlarda özellikle sosyal medyada birçok kişinin kullandığı ve önerdiği Hametan Krem, ciltteki lekeleri gidermek amacıyla geliştirilmiş bir leke açıcı değildir. Bu kremin cilt üzerindeki etkisi, içeriğine ve kullanım amacına bağlı olarak farklılık gösterir. Ancak Hametan Kremin güneş lekeleri, sivilce izleri ve melazma gibi pigmantasyon sorunlarını ortadan kaldırdığına dair yeterli bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır.
Genel itibarıyla ciltteki tahrişin hafiflemesine yardımcı olan Hametan Krem, cilt lekelerini tam anlamıyla gidermez. Ciltte oluşan lekelerin farklı nedenleri bulunmaktadır. Sivilce sonrası oluşan renk değişiklikleri, çok fazla güneşe maruz kalmak ve hormonal etkenler ciltte lekeler oluşmasına neden olur. Bu noktada lekeler üzerine doğru bir müdahale uygulanması için lekenin türünü belirlemek önemlidir.
Leke görünümünün azaltılmasında; düzenli güneş kremi kullanımı ve cilt tipine uygun ürünlerin tercih edilmesi önem taşımaktadır. Özellikle başa çıkılamayan, uzun süre devam eden, büyüyen, renk ve şekil değiştiren lekelerin kesinlikle bir uzmana gösterilmesi gerekmektedir. Kısacası Hametan Krem, her ne kadar sosyal medya kullanıcıları tarafından lekeleri giderdiği için kullanılsa da tam anlamıyla kanıtlanmış bir leke giderme etkisi bulunmamaktadır.
Hametan Krem, kullanım talimatlarına uyum sağlandığı taktirde yüze sürülebilir. Ancak bu noktada kremin kişinin cildinde tahrişe neden olmaması gerekir. Her cilt tipi için aynı şekilde tepki vermeyen bu krem, ciltte tahrişe neden olmaması koşuluyla yüze uygulanabilir. Hametan Krem kullanırken; hassas, sivilce oluşumuna eğilimli ve alerjiye yatkın ciltlerde dikkatli olunmalıdır.
Siz de özellikle Hametan Kremi yüz bölgenizde uygulayacaksınız; kullanmadan önce mutlaka ürünün talimatlarını okumalısınız. Aynı zamanda ürünü uygularken göz çevresine, göz içine ve mukozalara temas ettirmemeye dikkat etmelisiniz. Hametan Kremi yüzünüzü uyguladıktan sonra kızarıklık, yanma ve kaşıntı gibi şikayetlerle karşı karşıya kalırsanız, ürünü kullanımını bırakmalısınız.
Yüze sürülebilen bir krem olan bu ürün, elbette her cilt sorunu üzerinde etkili değildir. Hametan Kremi leke tedavisi amacıyla kullanmak isteyenlerin öncelikle dermotoji uzmanından kesinlikle görüş alması gerekmektedir.
Hamamelis bitkisinden elde edilen bileşenler içeren topikal cilt ürünü Hametan Krem, ciltteki yüzeysel sorunlarda ve tahrişlerde kullanılır. Hametan Kremi kullanırken; ambalajındaki açıklamalar ve kullanım talimatları kesinlikle kontrol edilmelidir.
Aynı zamanda bu krem, ciltteki her sorun için kullanılmamalıdır. Özellikle ciltteki kızarıklıklar, yara, leke ve sivilceler için Hametan Krem kullanılırken dikkat edilmelidir. Bu ürün gelişigüzel kullanıldığında ise var olan cilt sorununuzu daha da üst seviyelere çıkarabilir.
Hametan Kremin ciltteki sivilce izlerini ya da lekeleri giderdiği söylenemez. Bu ürünün yüz bölgesindeki kullanımı ise formuna, kullanım talimatlarına ve kişinin cilt tipine göre farklılık gösterebilir. Cilt lekeleri için en uygun yöntem, lekenin nedenin belirlenmesiyle oluşturulmalıdır. Bu noktada Hametan Krem kullanırken kesinlikle dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. İşte hametan krem kullanırken dikkat etmeniz gerekenler...
Estetik Cerrah Op. Dr. Bora Özel, sürülmemesi gereken kremlerin yüze sürüldüğünde gözeneklerde açılma, kapalı komedon, açık komedon ve göz altında milia gibi problemlere neden olabileceğini söylüyor. Hametan Krem hakkında ise şu ifadelere yer veriyor:
"Hemetan, komedojenik bir kremdir. Yüze sürülmez. Sadece sivilce ve kurutucu akne tedavilerinde dudaklara sürmek için reçete edilir. Dudak dışında yüzünüze bu kremi sürmeyin. Çünkü çok ciddi komedon yapar."