Evde kendi çatlak kremimi yaptım! 3 malzemeyle cildim nem bombasına döndü

Sizin de benim gibi soğuk kış günlerinde cildiniz kuruyor ve çatlıyorsa evde kendi çatlak kremimi yaptığım bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Sadece 3 malzemeyle kolayca hazırlanan ve cildimi nem bombasına dönüştüren o muhteşem ev yapımı doğal kremi sizlerle paylaşıyorum. Son zamanlarda kuru cildim için evde kolayca hazırlanabilen doğal bakım tariflerine yöneldim. Özellikle cildin nem ihtiyacını desteklemek isteyenler için pratik bir alternatif sunan çatlak kremiyle tanıştım. Tarifi hazırlamak için uzun uğraşlar sarf etmediğim, kolayca hazırlanan kendi çatlak kremimi evde 3 malzemeyle yaptım. Havaların soğumasıyla birlikte cildin de nem kaybettiği bu dönemde ev yapımı çatlak kremimi sizlerle de paylaşmak istedim. Peki, evde doğal çatlak kremi nasıl yapılır? İşte sadece 3 malzemeyle cildimi nem bombasına dönüştüren o çatlak kremi...

CİLDİMİZ NEDEN KURUR VE ÇATLAR?

Soğuk havaların etkisini göstermesi ve kışın gelmesiyle birlikte ciltte kuruluk ve çatlak sorunları da kendini göstermeye başladı. Soğuk hava, düşük nem, sık duş alma, yanlış cilt bakımı ürünleri ve cildin doğal koruyucu bariyerinin zayıflamasıyla birlikte ciltte kuruluk ve çatlamalar kendini gösterebilir. Benim özellikle son zamanlarımda el, ayak, dirsek ve diz bölgelerimde ciddi anlamda kuruluk olduğunu fark ettim. Yeterince nemlendiremediğim cildimin zamanla çatlaklara yol açtığı gördüm.

Bu noktada ilk olarak cildimin neden kuruduğunu ve çatladığını öğrenmek istedim. Özellikle kışın karşılaştığım bu problemin soğuk hava ve düşük nemden kaynaklı olduğunu fark ettim. Cildimin neden kuruduğuna ve çatladığına ilişkin nedenleri araştırmadan geçemedim. Peki, cilt neden kurur ve çatlar? İşte cildin kuruma ve çatlama nedenleri...

Soğuk hava ve düşük nem

Sık duş almak ve sıcak su kullanmak

Yanlış cilt bakım ürünleri kullanmak

Cildi yetersiz nemlendirmek

Yaş ilerledikçe ciltte oluşan tahribat

Çeşitli cilt hastalıklarının etkisi

Diyabet ve tiroit gibi hastalıkların etkisi

CİLT KURULUĞU VE ÇATLAMASI NASIL ÖNLENİR?

Öncelikle cildinizde derin çatlaklar, kanama, şiddetli ağrı ya da enfeksiyon belirtileri varsa kesinlikle bir sağlık kuruluşuna gözükmelisiniz. Onun dışında her zaman karşılaştığınız basit cilt kuruluğu ve çatlaklara evde yapabileceğiniz doğal kremlerle müdahale edebilirsiniz. Cilt kuruluğu ve çatlamasını önlemek için şunlara başvurabilirsiniz:

Duşta çok sıcak su kullanmak yerine daha ılık su kullanın.

Duştan sonra cilt hafif ıslakken parfümsüz bir nemlendirici uygulayın.

Gliserin, seramid veya vazelin içeren nemlendiricilerden faydalanın.

Ellerinizi yıkadıktan sonra nemlendirmeyi ihmal etmeyin.

Soğuk havalarda eldiven kullanarak cildinizi korumaya yardımcı olun.

Çatlamış bölgeleri koparmayın ve tahriş edici ürünlerden kaçının.

3 MALZEMEYLE EV YAPIMI ÇATLAK KREMİ!

Sadece 3 malzemeyle kolayca hazırlanan ve cildimi nem bombasına dönüştüren o muhteşem ev yapımı doğal kremi sizlerle paylaşıyorum. Benim de soğuktan ellerimin kuruduğu ve çatladığı bu dönemde evde kolayca hazırladığım çatlak kremi tarifini adım adım anlatıyorum. Sizin de benim gibi soğuk kış günlerinde cildiniz kuruyor ve çatlıyorsa evde kendi çatlak kremimi yaptığım bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Peki, evde doğal çatlak kremi nasıl yapılır? İşte sadece 3 malzemeyle cildimi nem bombasına dönüştüren o çatlak kremi...

Malzemeler;

3 yemek kaşığı Shea yağı

3 yemek kaşığı jojoba yağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı;

Aktardan aldığınız bu yağların hepsini boş bir krem kabı ya da kasede karıştırın.

Hazırladığınız karışımı buzdolabında yarım saat bekletin.

Ev yapımı çatlak kreminiz hazır.

Cildinizi neme doyurmaya hazır olun.

Bu kremi düzenli olarak kuruyan ve çatlayan bölgelere uygulayın.

Özellikle ayaklarınızda çatlaklar varsa bu kremi uyguladıktan sonra çorap giyerek cildi dinlendirebilirsiniz.