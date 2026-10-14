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Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 08:23
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 08:23

Evde kendi çatlak kremimi yaptım! 3 malzemeyle cildim nem bombasına döndü

Havaların soğuduğu ve cildimin nem kaybettiği son zamanlarda evde kendi çatlak kremimi yaptım. Sadece 3 malzemeyle cildimin nasıl nem bombasına dönüştüğünü sizlerle de paylaşmak istedim. Peki, evde kendi çatlak kremimi nasıl yaptım? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Evde kendi çatlak kremimi yaptım! 3 malzemeyle cildim nem bombasına döndü
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 08:23
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 08:23

Sizin de benim gibi soğuk kış günlerinde cildiniz kuruyor ve çatlıyorsa evde kendi çatlak kremimi yaptığım bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Sadece 3 malzemeyle kolayca hazırlanan ve cildimi nem bombasına dönüştüren o muhteşem ev yapımı doğal kremi sizlerle paylaşıyorum. Son zamanlarda kuru cildim için evde kolayca hazırlanabilen doğal bakım tariflerine yöneldim. Özellikle cildin nem ihtiyacını desteklemek isteyenler için pratik bir alternatif sunan çatlak kremiyle tanıştım. Tarifi hazırlamak için uzun uğraşlar sarf etmediğim, kolayca hazırlanan kendi çatlak kremimi evde 3 malzemeyle yaptım. Havaların soğumasıyla birlikte cildin de nem kaybettiği bu dönemde ev yapımı çatlak kremimi sizlerle de paylaşmak istedim. Peki, evde doğal çatlak kremi nasıl yapılır? İşte sadece 3 malzemeyle cildimi nem bombasına dönüştüren o çatlak kremi...

CİLDİMİZ NEDEN KURUR VE ÇATLAR?

Soğuk havaların etkisini göstermesi ve kışın gelmesiyle birlikte ciltte kuruluk ve çatlak sorunları da kendini göstermeye başladı. Soğuk hava, düşük nem, sık duş alma, yanlış ürünleri ve cildin doğal koruyucu bariyerinin zayıflamasıyla birlikte ciltte kuruluk ve çatlamalar kendini gösterebilir. Benim özellikle son zamanlarımda el, ayak, dirsek ve diz bölgelerimde ciddi anlamda kuruluk olduğunu fark ettim. Yeterince nemlendiremediğim cildimin zamanla çatlaklara yol açtığı gördüm.

Evde kendi çatlak kremimi yaptım! 3 malzemeyle cildim nem bombasına döndü

Bu noktada ilk olarak cildimin neden kuruduğunu ve çatladığını öğrenmek istedim. Özellikle kışın karşılaştığım bu problemin soğuk hava ve düşük nemden kaynaklı olduğunu fark ettim. Cildimin neden kuruduğuna ve çatladığına ilişkin nedenleri araştırmadan geçemedim. Peki, cilt neden kurur ve çatlar? İşte cildin kuruma ve çatlama nedenleri...

Evde kendi çatlak kremimi yaptım! 3 malzemeyle cildim nem bombasına döndü
  • Soğuk hava ve düşük nem
  • Sık duş almak ve sıcak su kullanmak
  • Yanlış cilt bakım ürünleri kullanmak
  • Cildi yetersiz nemlendirmek
  • Yaş ilerledikçe ciltte oluşan tahribat
  • Çeşitli cilt hastalıklarının etkisi
  • Diyabet ve tiroit gibi hastalıkların etkisi
Evde kendi çatlak kremimi yaptım! 3 malzemeyle cildim nem bombasına döndü

CİLT KURULUĞU VE ÇATLAMASI NASIL ÖNLENİR?

Öncelikle cildinizde derin çatlaklar, kanama, şiddetli ağrı ya da enfeksiyon belirtileri varsa kesinlikle bir sağlık kuruluşuna gözükmelisiniz. Onun dışında her zaman karşılaştığınız basit cilt kuruluğu ve çatlaklara evde yapabileceğiniz doğal kremlerle müdahale edebilirsiniz. Cilt kuruluğu ve çatlamasını önlemek için şunlara başvurabilirsiniz:

Evde kendi çatlak kremimi yaptım! 3 malzemeyle cildim nem bombasına döndü
  • Duşta çok sıcak su kullanmak yerine daha ılık su kullanın.
  • Duştan sonra cilt hafif ıslakken parfümsüz bir nemlendirici uygulayın.
  • Gliserin, seramid veya vazelin içeren nemlendiricilerden faydalanın.
  • Ellerinizi yıkadıktan sonra nemlendirmeyi ihmal etmeyin.
  • Soğuk havalarda eldiven kullanarak cildinizi korumaya yardımcı olun.
  • Çatlamış bölgeleri koparmayın ve tahriş edici ürünlerden kaçının.
Evde kendi çatlak kremimi yaptım! 3 malzemeyle cildim nem bombasına döndü

3 MALZEMEYLE EV YAPIMI ÇATLAK KREMİ!

Sadece 3 malzemeyle kolayca hazırlanan ve cildimi nem bombasına dönüştüren o muhteşem ev yapımı doğal kremi sizlerle paylaşıyorum. Benim de soğuktan ellerimin kuruduğu ve çatladığı bu dönemde evde kolayca hazırladığım çatlak kremi tarifini adım adım anlatıyorum. Sizin de benim gibi soğuk kış günlerinde cildiniz kuruyor ve çatlıyorsa evde kendi çatlak kremimi yaptığım bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Peki, evde doğal çatlak kremi nasıl yapılır? İşte sadece 3 malzemeyle cildimi nem bombasına dönüştüren o çatlak kremi...

Evde kendi çatlak kremimi yaptım! 3 malzemeyle cildim nem bombasına döndü

Malzemeler;

  • 3 yemek kaşığı Shea yağı
  • 3 yemek kaşığı jojoba yağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Evde kendi çatlak kremimi yaptım! 3 malzemeyle cildim nem bombasına döndü

Hazırlanışı;

  • Aktardan aldığınız bu yağların hepsini boş bir krem kabı ya da kasede karıştırın.
  • Hazırladığınız karışımı buzdolabında yarım saat bekletin.
  • Ev yapımı çatlak kreminiz hazır.
  • Cildinizi neme doyurmaya hazır olun.
  • Bu kremi düzenli olarak kuruyan ve çatlayan bölgelere uygulayın.
  • Özellikle ayaklarınızda çatlaklar varsa bu kremi uyguladıktan sonra çorap giyerek cildi dinlendirebilirsiniz.
Yağ TürüFaydaları ve ÖzellikleriDikkat Edilmesi Gerekenler
Shea yağıCilt yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturur, nem kaybını azaltmaya yardımcı olabilir ve kuruluk hissedilen bölgelerin yumuşamasını destekler.-
Jojoba yağıCildin yumuşaklığını destekler ve nemlendirici ürünlerin formüllerinde sıkça tercih edilir.-
ZeytinyağıCilt yüzeyini yumuşatmaya yardımcı olabilir.Her cilt tipinde aynı etkiyi göstermez; hassas ciltlerde tahrişe neden olabilir.

 

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#zeytinyağı
#cilt bakımı
#Çatlak kremi
#Güzellik
#Jojoba Yağı
#Shea Yağı
#Mavi Kadin
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