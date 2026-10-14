Evde kendi çatlak kremimi yaptım! 3 malzemeyle cildim nem bombasına döndü

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Sizin de benim gibi soğuk kış günlerinde cildiniz kuruyor ve çatlıyorsa evde kendi çatlak kremimi yaptığım bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Sadece 3 malzemeyle kolayca hazırlanan ve cildimi nem bombasına dönüştüren o muhteşem ev yapımı doğal kremi sizlerle paylaşıyorum. Son zamanlarda kuru cildim için evde kolayca hazırlanabilen doğal bakım tariflerine yöneldim. Özellikle cildin nem ihtiyacını desteklemek isteyenler için pratik bir alternatif sunan çatlak kremiyle tanıştım. Tarifi hazırlamak için uzun uğraşlar sarf etmediğim, kolayca hazırlanan kendi çatlak kremimi evde 3 malzemeyle yaptım. Havaların soğumasıyla birlikte cildin de nem kaybettiği bu dönemde ev yapımı çatlak kremimi sizlerle de paylaşmak istedim. Peki, evde doğal çatlak kremi nasıl yapılır? İşte sadece 3 malzemeyle cildimi nem bombasına dönüştüren o çatlak kremi...
Soğuk havaların etkisini göstermesi ve kışın gelmesiyle birlikte ciltte kuruluk ve çatlak sorunları da kendini göstermeye başladı. Soğuk hava, düşük nem, sık duş alma, yanlış cilt bakımı ürünleri ve cildin doğal koruyucu bariyerinin zayıflamasıyla birlikte ciltte kuruluk ve çatlamalar kendini gösterebilir. Benim özellikle son zamanlarımda el, ayak, dirsek ve diz bölgelerimde ciddi anlamda kuruluk olduğunu fark ettim. Yeterince nemlendiremediğim cildimin zamanla çatlaklara yol açtığı gördüm.
Bu noktada ilk olarak cildimin neden kuruduğunu ve çatladığını öğrenmek istedim. Özellikle kışın karşılaştığım bu problemin soğuk hava ve düşük nemden kaynaklı olduğunu fark ettim. Cildimin neden kuruduğuna ve çatladığına ilişkin nedenleri araştırmadan geçemedim. Peki, cilt neden kurur ve çatlar? İşte cildin kuruma ve çatlama nedenleri...
Öncelikle cildinizde derin çatlaklar, kanama, şiddetli ağrı ya da enfeksiyon belirtileri varsa kesinlikle bir sağlık kuruluşuna gözükmelisiniz. Onun dışında her zaman karşılaştığınız basit cilt kuruluğu ve çatlaklara evde yapabileceğiniz doğal kremlerle müdahale edebilirsiniz. Cilt kuruluğu ve çatlamasını önlemek için şunlara başvurabilirsiniz:
Sadece 3 malzemeyle kolayca hazırlanan ve cildimi nem bombasına dönüştüren o muhteşem ev yapımı doğal kremi sizlerle paylaşıyorum. Benim de soğuktan ellerimin kuruduğu ve çatladığı bu dönemde evde kolayca hazırladığım çatlak kremi tarifini adım adım anlatıyorum. Sizin de benim gibi soğuk kış günlerinde cildiniz kuruyor ve çatlıyorsa evde kendi çatlak kremimi yaptığım bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Peki, evde doğal çatlak kremi nasıl yapılır? İşte sadece 3 malzemeyle cildimi nem bombasına dönüştüren o çatlak kremi...
Malzemeler;
Hazırlanışı;
|Yağ Türü
|Faydaları ve Özellikleri
|Dikkat Edilmesi Gerekenler
|Shea yağı
|Cilt yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturur, nem kaybını azaltmaya yardımcı olabilir ve kuruluk hissedilen bölgelerin yumuşamasını destekler.
|-
|Jojoba yağı
|Cildin yumuşaklığını destekler ve nemlendirici ürünlerin formüllerinde sıkça tercih edilir.
|-
|Zeytinyağı
|Cilt yüzeyini yumuşatmaya yardımcı olabilir.
|Her cilt tipinde aynı etkiyi göstermez; hassas ciltlerde tahrişe neden olabilir.