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Mavi Kadin Güzellik
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 18:19
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 18:19

Kaşıntılı ve kuru ciltlere birebir! Ciltteki kızarıklığı yatıştırıyor

Kış aylarının da gelmesiyle birlikte cilt üzerinde kaşıntı ve kuru olma durumları meydana gelebiliyor. Kuruluk kimi zamanda cilt üzerinde kızarıklığa neden olurken cilt üzerinde de tahrişe neden oluyor. Artık kaşıntılı ve kuru ciltlere birebir olan ve ciltteki kızarıklığı yatıştıran doğal maske ile artık cildiniz rahat nefes alacak. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Kaşıntılı ve kuru ciltlere birebir! Ciltteki kızarıklığı yatıştırıyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 18:19
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 18:19

Kuru ve kaşıntılı cilt, özellikle de havaların soğumasıyla birlikte birçok kişinin karşılaştığı sorunların başında geliyor. Özellikle de ciltte gerginlik, pul pul dökülme, kızarıklık ve kaşıntı gibi şikayetler meydana gelebiliyor. Ancak evde kolayca hazırlanabilen doğal karışımlar sayesinde kaşıntılı ve kuru ciltlere birebir olan tarif, ciltteki kızarıklığı yatıştırıyor. İşte detaylar…

KAŞINTILI VE KURU CİLTLERE BİREBİR!

Mevsim geçişleri, stres ya da çevresel faktörler çoğu zaman cilt sorunlarından biri olan ve cilt kuruluğu, günlük yaşam kalitesi oldukça düşüren bir sorundur. Öyle ki çoğu zaman bile uyku kalitesini düşürebilir. Ruh halinizi bile bozabilir. Kimyasal içerikli kremler çoğu zaman bir işe yaramayıp daha da kötü yapabiliyor. Bu yüzden de cildi koruyucu ve bariyeri güçlendirecek doğal krem arayışına giriliyor.

Kaşıntılı ve kuru ciltlere birebir! Ciltteki kızarıklığı yatıştırıyor

Soğuk ve kuru hava, uzun süre sıcak suyla duş almak, sert temizleyicilerle cildi yıkamak gibi durumlar cildi gereğinden fazla yıkamak cildin koruyucu bariyeri zayıflatır. Tabi bunun yanı sıra egzama gibi cilt hastalıkları ya da alerjik reaksiyonlar gösterebilir. Uzun süren ve bir türlü geçmeyen kaşıntılı ve kuru ciltlere birebir olan doğal bakım sizleri adeta rahata kavuşturacak.

Kaşıntılı ve kuru ciltlere birebir! Ciltteki kızarıklığı yatıştırıyor

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı un kıvamında öğütülmüş yulaf
  • 2 yemek kaşığı hatı soğuk sıkım Hindistan cevizi yağı
  • 1 tatlı kaşığı süzme bal
  • 4 ya da 5 damla lavanta yağı

Yapılışı:

Yulafları öncelikle un olacak şekilde blenderden geçirin. Daha sonra unu cam bir kase alarak içerisine ve balı pürüzsüz bir kıvam alacağı kadar karıştırın. İçerisine unu ve lavanta yağını da ilave edin.

Kaşıntılı ve kuru ciltlere birebir! Ciltteki kızarıklığı yatıştırıyor

Ortaya çıkan karışımı krem olacak kadar güzelce karıştırın. Daha sonra kremi kaşıntılı ve kuru olan bölgeye dairesel hareketlerle uygulayın. Yaklaşık olarak 20 ya da 25 dakika cildiniz de kremi bekletin ve ılık suyla ve yumuşak bir havluyla kurulayın.

Kaşıntılı ve kuru ciltlere birebir! Ciltteki kızarıklığı yatıştırıyor

CİLTTEKİ KIZARIKLIĞI YATIŞTIRIYOR

Kuru ve hassas cilt bakımında öne çıkan içeriklerden biri de yulaftır. Özellikle de cildin nemini korumaya ve kuruluk kaynaklı rahatsızlık hissini azaltmaya yardımcı olabilen bileşenler arasında yer alır.

Kaşıntılı ve kuru ciltlere birebir! Ciltteki kızarıklığı yatıştırıyor

içeren nemlendirici ve bakım ürünler kuruluk nedeniyle tahriş olmuş ve hassaslaşmış cilde rahatlatıcı bir bakım sergiler. Öncelikle ufak bir bölge de uygulayacağınız bu karışım evde yapacağınız alışkanlıkları da eklerseniz cildiniz rahatlayacaktır.

Kaşıntılı ve kuru ciltlere birebir! Ciltteki kızarıklığı yatıştırıyor

Sıcak su cildin doğal yağ tabakasını eriterek kuruttuğundan kaşıntıya neden olur. Bu kaşıntı tahrişe neden olurken cilt üzerinde sorunlara neden olabilir. Banyoda ya da el yıkarken daima ılık su tercih edilmesi gerekiyor. Ayrıca parfüm ve alkol içeren duş jelleri yerine daha çok zeytinyağlı bakım ürünleri tercih edilmelidir. Ayrıca cildin nefes almasını sağlayacak kumaşlar tercih edilirse cilt sorunlarını yaşamazsınız.  

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ETİKETLER
#yulaf
#egzama
#hindistan cevizi yağı
#lavanta yağı
#bal
#Güzellik
#Mavi Kadin
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