Akneli ciltler için en hızlı çözümlü maske! Anında yok ediyor

Yağlanmaya ve gözeneklerin tıkanıklığı derken akne ve sivilce gibi cilt sorunları gündeme gelebilir. Her ne kadar ürün kullanılsa da bazen bu cilt sorunları gitmek bilmez. Ancak akneli ciltler için en hızlı çözümlü maskeyle birlikte anında yok edebiliyor. Üstelik doğal olmasıyla dikkatleri üzerine çeken bu maske doğru içeriklerle hazırlandığı zaman cildi sakinleştirmeye de yardımcı oluyor.

AKNELİ CİLTLER İÇİN EN HIZLI ÇÖZÜMLÜ MASKE!

Akne oluşumunda tek bir neden yoktur. Ciltteki yağ üretiminin artması, ölü deri hücrelerinin gözenekleri tıkması, bakteriler sivilce oluşumuna neden olabilir. Bunu yanında stres ya da bazı kozmetik ürünler, terleme ya da cilde uygun olmayan bakım ürünleri akne oluşuma neden olurken diğer bir yandan da olan aknelerin daha da ileri gitmesine neden olur.

Bu sebeple de sivilce çıktığında onu sıkmak ya da kurutmak için kullanılan yöntemler ciltte tahrişe neden olabilir. Bu tahrişlik de çoğu zaman leke oluşuma ve iz oluşuna neden olabilir. Bu sepele cildi böyle durumlarda bariyerini koruyan ürünler tercih edilmesi lazım.

Akneye Eğilimli Ciltler İçin En Hızlı Maske

Malzemeler;

Bir miktar ev yapımı yoğurt

15 damla çay ağacı yağı

Uygulanışı;

Ev yapımı yoğurt ile çay ağacı yağını uygun bir kabın içerisinde karıştırın.

Hazırladığınız maskeyi cildinize uygulayın ve 10 dakika maskenin cildinizde kalmasını sağlayın. Bekleme süresi dolunca maskeyi cildinizden arındırın.

Bu maskeyi haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz. Yoğurt ve çay ağacı maskesi özellikle yağlı cilt tipine sahip kişilere önerilmektedir.

İçeriğindeki probiyotik, vitamin ve mineraller ile cilt dostu bir besin olan yoğurt cildi yağlandırmadan nemlendirir. Çay ağacı ise antienflamatuar özelliği sayesinde ciltteki iltihaplanma ile mücadele eder.

Yoğurt ve çay ağacı yağı bir araya gelip güçlerini birleştirdiğinde sivilcelere karşı oldukça etkilidir. Maskeyi cildinizden çıkartırken cildi ovalamayın ya da sert hamlelerde bulunmayın. Daha sonrasında parfüm içermeyen nemlendirici bir yüz temizleyiciyle güzelde durulayabilirsiniz.

ANINDA YOK EDİYOR

Ciltte meydana gelen cilt sorunlarına anında etki eden bu maske tahriş etmeyen özelliği sayesinde cilt üzerinde meydana gelen kötü durumları yatıştırır. Tabi burada doğru temizlik yapmak da önemli. Çünkü güzel ve doğru bir temizlik yapılmadığı zaman cilt üzerinde akne ve sivilce oluşumu devam eder.

Cildi daha sonrasında yatıştıran bir maske ile desteklerseniz cildiniz üzerinde 1 ila 2 haftada birtakım değişimler görürsünüz. Hassaslaşmış cildi daha da yorarsanız o ciltte kalıcı ve hasarlı izler bırakabilirsiniz. Bu sebeple cilt üzerinde çok fazla oynama yapmayın. Cilt doğal yapısı sayesinde kimi zaman kendi kendini de düzeltebilir.