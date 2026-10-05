Çoğu zaman avuç içinde ya da avuç içerisinde meydana gelen kızarıklık kış aylarının gelmesiyle cilt hastalıkları da daha çok ortaya çıkıyor. Kuruluk ve çatlama egzamanın şikayetleri arasında yerini alıyor. Ellerin sık sık yıkanması, deterjan ve temizlik ürünleriyle ellerin sık sık temizlenmesi egzamaların en çok şikâyet ettiği konulardan biri oluyor.

Soğuk kış günlerinde en çok merak edilen konulardan biri de cilt sağlığında oldukça dikkat edilmesi gereken hastalıktan biri olan egzamanın düzenli bakım ve tedavi uygulanmadığı zaman eller de ve avuç içlerinde ciddi sonuçlara neden olabiliyor. İşte tam da bu nokta da en çok sorulan ve merak edilen sorular arasında Avuç içi egzamaya ne iyi gelir? Kortizolsuz egzama geçer mi? yer aldı. Bizde sizin için son zamanlarda sıklıkla şikâyet edilen avuç içi egzamayla ilgili bilinmesi gerekenleri paylaşacağız:

Avuç içi egzamasının cilt bariyerinin zayıflaması ve çeşitli tetikleyicilerle ortaya çıkabildiği,

Kişiden kişiye farklılık gösterebildiği,

Ellerin sık sık gün içinde fazla deterjanlara maruz kalmasına bağlı olarak avuç içinde kurumalar meydana gelebilir.

AVUÇ İÇİ EGZAMA NEDEN OLUR?

Avuç içi egzaması, cilt bariyerinin zayıflamasıyla meydana gelen ve çeşitli tetikleyicilere karşı reaksiyon göstermesiyle ortaya çıkıyor. Egzama tek bir nedene bakarak tam bir çözüme kavuşmaz.

Kişiden kişiye farklılık gösteren egzamalar, ellerin gün içinde sık sık temizlenmesi, sıcak su kullanımı, bulaşık deterjanı gibi ürünlerin çıplak elle kullanılması egzamaya oldukça neden olabilen durumlar arasında yer alabilir.

Bunun yanı sıra soğuk hava ve kırı hava da cildin nem kaybetmesine neden olarak egzama belirtileri olabilir. Hatta bazı kişiler de parfüm, kozmetik ürünler ya da cilde zarar verebilecek durumlar nedeniyle de meydana gelebilir.

AVUÇ İÇİ EGZAMANIN BELİRTİLERİ NELER?

Avuç içi egzaması çoğu zaman kuruluk ve kaşıntıyla birlikte kendini gösterir. Ancak belirtiler egzamanın türüne ve şiddetine göre değişiklik gösterebilir. Bu belirtiler ise egzama boyutunuzu anlamanıza neden olabilir;

Avuç içi kızarıklık

Yoğun kaşıntı

Kuruluk ve pullanma

Yanma ve hassasiyet

Deride kalınlaşma

Ağrılı çatlaklar

Küçük su dolu kabarcıklar

Derinin soyulması

AVUÇ İÇİ EGZAMAYA NE İYİ GELİR?

Avuç içi egzama da nem dengesini korumak önemli bir adım, ardından tahriş edici ürünlerin kullanılmaması gerekiyor.

Avuç içi egzama da yoğun nemlendiriciler kullanılmalıdır. Ancak parfüm içerenden daha çok ilaçlı nemlendiricilerin tercih edilmesi gerekiyor. Çünkü böyle bir durumda cilt bariyerinin desteklenmesi gerekiyor.

Eller yıkandıktan sonra cilt tamamen kurumadan nemlendirici sürmek de doğru bir hareket olmaz. Çünkü ıslak yüzey tekrardan tam kurumadan ıslanırsa ve bu nemlendiriciler ilaçlı ise tam etki etmez.

Temizlik yaparken deterjan ve kimyasal maddelerin ciltle doğrudan temasını azaltmak önemli oluyor. Eldiven kullanmak bu nokta da yardımcı olur. Ayrıca belli bir temizlik ürünü sırasında ciltte kaşıntı meydana gelirse o ürünün kullanılmaması gerekiyor.

KORTİZOLSUZ EGZAMA GEÇER Mİ?

Egzamanın türüne göre değişiklik gösteriyor. Hafif egzama vakalarında tetikleyicilerden uzaklaşmak, düzenli nemlendirme ve cilt bariyerini korumaya yönelik bakım ile azalma meydana gelebilir.

Şiddetli, uzun süren ya da sık sık tekrarlayan egzamalardan sadece nemlendiriciler de etki etmez. Doktor kontrolüyle ilaç tedavisine başlanmalıdır. Bu nedenle de kortizolsuz egzamanın herkese uyup uymadığı doktorlar tarafından söylenir.

AVUÇ İÇİ EGZAMA KONUSUNDA UZMANLAR NE DİYOR?

El egzamalarında önemli olan nokta tetikleyiciyi bulmak. Bu konu hakkında Dermatoloji uzmanı Uzm. Dr. Füsun Bilgin Karahallı, hastaların ya da kişilerin gün içinde kullandıkları çeşitli maddelerle temas ve cilt yapısıyla ilgili olduğu ifade ediliyor. Bu noktada da deterjan ya da sabun, su gibi çeşitlere dikkat edilmesi gerekiyor.