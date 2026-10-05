Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Güzellik
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 11:25

Avuç içi egzamaya ne iyi gelir? Kortizolsuz egzama geçer mi?

Avuç içinde kuruluk, çatlama ve yanmayla birlikte egzama görülme olasılığı daha çok oluyor. Son zamanlarda da kış aylarının gelmesiyle arama motorlarında avuç içi egzamayla ilgili merak edilenler araştırılmaya başlandı. Özellikle de bu egzamaların nasıl geçeceği ve kortizolsuz iyileşme imkanının olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Avuç içi egzamaya ne iyi gelir? Kortizolsuz egzama geçer mi? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Avuç içi egzamaya ne iyi gelir? Kortizolsuz egzama geçer mi?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 11:25

Çoğu zaman avuç içinde ya da avuç içerisinde meydana gelen kızarıklık kış aylarının gelmesiyle cilt hastalıkları da daha çok ortaya çıkıyor. Kuruluk ve çatlama egzamanın şikayetleri arasında yerini alıyor. Ellerin sık sık yıkanması, ve temizlik ürünleriyle ellerin sık sık temizlenmesi egzamaların en çok şikâyet ettiği konulardan biri oluyor.

Soğuk kış günlerinde en çok merak edilen konulardan biri de cilt sağlığında oldukça dikkat edilmesi gereken hastalıktan biri olan egzamanın düzenli bakım ve tedavi uygulanmadığı zaman eller de ve avuç içlerinde ciddi sonuçlara neden olabiliyor. İşte tam da bu nokta da en çok sorulan ve merak edilen sorular arasında Avuç içi egzamaya ne iyi gelir? Kortizolsuz geçer mi? yer aldı. Bizde sizin için son zamanlarda sıklıkla şikâyet edilen avuç içi egzamayla ilgili bilinmesi gerekenleri paylaşacağız:

Avuç içi egzamasının cilt bariyerinin zayıflaması ve çeşitli tetikleyicilerle ortaya çıkabildiği,

Kişiden kişiye farklılık gösterebildiği,

Ellerin sık sık gün içinde fazla deterjanlara maruz kalmasına bağlı olarak avuç içinde kurumalar meydana gelebilir.

Avuç içi egzamaya ne iyi gelir? Kortizolsuz egzama geçer mi?

AVUÇ İÇİ EGZAMA NEDEN OLUR?

Avuç içi egzaması, cilt bariyerinin zayıflamasıyla meydana gelen ve çeşitli tetikleyicilere karşı reaksiyon göstermesiyle ortaya çıkıyor. Egzama tek bir nedene bakarak tam bir çözüme kavuşmaz.

Kişiden kişiye farklılık gösteren egzamalar, ellerin gün içinde sık sık temizlenmesi, sıcak su kullanımı, bulaşık deterjanı gibi ürünlerin çıplak elle kullanılması egzamaya oldukça neden olabilen durumlar arasında yer alabilir.

Bunun yanı sıra soğuk hava ve kırı hava da cildin nem kaybetmesine neden olarak egzama belirtileri olabilir. Hatta bazı kişiler de parfüm, kozmetik ürünler ya da cilde zarar verebilecek durumlar nedeniyle de meydana gelebilir.

Avuç içi egzamaya ne iyi gelir? Kortizolsuz egzama geçer mi?

AVUÇ İÇİ EGZAMANIN BELİRTİLERİ NELER?

Avuç içi egzaması çoğu zaman kuruluk ve kaşıntıyla birlikte kendini gösterir. Ancak belirtiler egzamanın türüne ve şiddetine göre değişiklik gösterebilir. Bu belirtiler ise egzama boyutunuzu anlamanıza neden olabilir;

  • Avuç içi kızarıklık
  • Yoğun kaşıntı
  • Kuruluk ve pullanma
  • Yanma ve hassasiyet
  • Deride kalınlaşma
  • Ağrılı çatlaklar
  • Küçük su dolu kabarcıklar
  • Derinin soyulması
Avuç içi egzamaya ne iyi gelir? Kortizolsuz egzama geçer mi?

AVUÇ İÇİ EGZAMAYA NE İYİ GELİR?

Avuç içi egzama da nem dengesini korumak önemli bir adım, ardından tahriş edici ürünlerin kullanılmaması gerekiyor.

Avuç içi egzama da yoğun nemlendiriciler kullanılmalıdır. Ancak parfüm içerenden daha çok ilaçlı nemlendiricilerin tercih edilmesi gerekiyor. Çünkü böyle bir durumda cilt bariyerinin desteklenmesi gerekiyor.

Avuç içi egzamaya ne iyi gelir? Kortizolsuz egzama geçer mi?

Eller yıkandıktan sonra cilt tamamen kurumadan nemlendirici sürmek de doğru bir hareket olmaz. Çünkü ıslak yüzey tekrardan tam kurumadan ıslanırsa ve bu nemlendiriciler ilaçlı ise tam etki etmez.

Temizlik yaparken deterjan ve kimyasal maddelerin ciltle doğrudan temasını azaltmak önemli oluyor. Eldiven kullanmak bu nokta da yardımcı olur. Ayrıca belli bir temizlik ürünü sırasında ciltte kaşıntı meydana gelirse o ürünün kullanılmaması gerekiyor.

Avuç içi egzamaya ne iyi gelir? Kortizolsuz egzama geçer mi?

KORTİZOLSUZ EGZAMA GEÇER Mİ?

Egzamanın türüne göre değişiklik gösteriyor. Hafif egzama vakalarında tetikleyicilerden uzaklaşmak, düzenli nemlendirme ve cilt bariyerini korumaya yönelik bakım ile azalma meydana gelebilir.

Şiddetli, uzun süren ya da sık sık tekrarlayan egzamalardan sadece nemlendiriciler de etki etmez. Doktor kontrolüyle ilaç tedavisine başlanmalıdır. Bu nedenle de kortizolsuz egzamanın herkese uyup uymadığı doktorlar tarafından söylenir.

Avuç içi egzamaya ne iyi gelir? Kortizolsuz egzama geçer mi?

AVUÇ İÇİ EGZAMA KONUSUNDA UZMANLAR NE DİYOR?

El egzamalarında önemli olan nokta tetikleyiciyi bulmak. Bu konu hakkında Dermatoloji uzmanı Uzm. Dr. Füsun Bilgin Karahallı, hastaların ya da kişilerin gün içinde kullandıkları çeşitli maddelerle temas ve cilt yapısıyla ilgili olduğu ifade ediliyor. Bu noktada da deterjan ya da sabun, su gibi çeşitlere dikkat edilmesi gerekiyor.  

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
El ve ayaklarda başlayan kuruluk egzama habercisi mi? Soğuk havalarla beraber aratılan sorunun cevabı
Egzama bir cilt hastalığı değil! Önce dahiliye sonra psikoloğa da gidin
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#egzama
#cilt hastalıkları
#deterjan
#eldiven
#Güzellik
#Avuç Içi
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.