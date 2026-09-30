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Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:41

Bitter çikolata yiyenler bunu bilmiyor! Kakao ve cilt arasındaki şaşırtan ilişki

Siz de bitter çikolatayı sıklıkla tüketiyorsanız, kakao ve cilt arasındaki bu şaşırtan ilişkiyi kesinlikle öğrenmelisiniz. Kakao ve cilt arasındaki şaşırtan ilişkiyi sizlerle paylaşıyorum. Bitter çikolata tüketenlerin bu bilgiyi mutlaka bilmesi gerekiyor! Peki, kakao ve cilt arasındaki ilişki ne? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Bitter çikolata yiyenler bunu bilmiyor! Kakao ve cilt arasındaki şaşırtan ilişki
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:41

Bitter çikolatanın sadece tatlı ihtiyacınızı karşıladığını düşünüyorsanız, yanılıyor olabilirsiniz. Siz de benim gibi sıklıkla tüketiyorsanız, bu bilgiyi kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor. oranı yüksek çikolataların içeriğinde bulunan bazı bileşenler, açısından dikkat çekiyor. Benim de son zamanlarda sıkça tükettiğim bitter çikolatada yüksek oranda kakao bulunuyor. Son yıllarda cilt ve beslenme arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar ön plana çıkıyor. Kakao ve cilt arasındaki ilişki ise duyanları şaşkına çeviriyor. Kakao ve cilt arasındaki şaşırtan ilişkiyi sizlerle paylaşıyorum. Benim gibi siz de bitter çikolatayı sıklıkla tüketiyorsanız, kakao ve cilt arasındaki bu şaşırtan ilişkiyi kesinlikle öğrenmelisiniz. Peki, kakao ve cilt arasındaki ilişki ne? İşte bitter çikolata tüketenlerin bilmesi gereken kakao ve cilt arasındaki şaşırtan ilişki...

KAKAO VE CİLT ARASINDAKİ ŞAŞIRTAN İLİŞKİ!

Kakao oranı yüksek bitter çikolata tükettiğim son günlerde kakao ve cilt arasındaki ilişkiyi araştırmadan geçemedim. Kakaonun doğal yapısında flavonoid adı verilen antioksidan bileşiklerin bulunduğunu öğrendim. Bu noktada kakao flavanollerini, vücuttaki oksidatif stresle ilişkili süreçler açısından araştırmaya aldım. Aynı zamanda kakao içeren besinlerin cilt üzerindeki olası etkilerinin bilim dünyasının da ilgisini çektiğini fark ettim.

Bitter çikolata yiyenler bunu bilmiyor! Kakao ve cilt arasındaki şaşırtan ilişki

Fakat bu noktada her çikolatanın aynı oradan kakao içermediğini de öğrendim. Bitter çikolatanın sütlü ve beyaz çikolatalara oranlar çok daha yüksek kakao oranına sahip olduğunu duydum. Bu noktada çikolata yemek alışkanlıklarımı bitter çikolatadan yana kullandım. Flavanol bakımdan daha zengin olan bitter çikolataların içeriğinde bulunan kakaonun, cilt ile arasında nasıl bir ilişkiye sahip olduğunu sizlerle de paylaşmak istedim:

Bitter çikolata yiyenler bunu bilmiyor! Kakao ve cilt arasındaki şaşırtan ilişki

Düzenli kakao tüketiminin cildin kan dolaşımı ve bazı cilt fonksiyonları üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini öğrendim.

Bazı araştırmalarda kakaonun cilt nemi ve güneş ışığına karşı hassasiyet gibi konularda olumlu etkilerinin olduğunu duydum.

Elbette kakao ya da bitter çikolatanın tek başına cildi güzelleştirmede etkili olmadığını fark ettim.

Ancak cilt sağlığını desteklemek amacıyla kakao oranı yüksek bitter çikolatanın diğer çikolatalara oranla tercih edilebileceğini deneyimledim.

Bitter çikolata yiyenler bunu bilmiyor! Kakao ve cilt arasındaki şaşırtan ilişki

Cilt sağlığında yaş, güneş etkisi, genetik yapı, uyku, stres, su tüketimi ve genel beslenme düzeni gibi birçok faktörün önemli rol oynadığını öğrendim.

Özellikle bitter çikolatanın içindeki yüksek kakao oranı sayesinde, cildi güneşin zararlı UV ışınlarından koruduğunu, nem dengesini artırdığını, hücresel yaşlanmayı yavaşlattığını ve aynı zamanda güçlü bir antioksidan kalkanı görevi gördüğünü deneyimledim.

Bitter çikolata yiyenler bunu bilmiyor! Kakao ve cilt arasındaki şaşırtan ilişki

BİTTER ÇİKOLATA SEÇERKEN KAKAO ORANINA DİKKAT!

Kakao ve cilt arasındaki ilişkiyi araştırırken bitter çikolatalardaki kakao oranına da oldukça dikkat etmem gerektiğini fark ettim. Bitter çikolatalarda kakao oranı yükseldikçe ürünün tadının daha yoğun ve acı olduğunu deneyimledim. Kakao ve cilt arasındaki ilişki tek başına sağlıklı bir cilt yapısı oluşturmasa da cilt sağlığını desteklemek için önemli bir besin kaynağı oluyor. Dr. Ramadan Mouemin Oglou yüzde 70 oranında kakao içeren bitter çikolatanın cilt sağlığı üzerindeki etkilerinden şu şekilde bahsediyor:

Bitter çikolata yiyenler bunu bilmiyor! Kakao ve cilt arasındaki şaşırtan ilişki

1. Cilt Nemini Artırır:

Yüzde 70 bitter çikolata, cilt nemini artırıcı etkisiyle bilinir. Kakao flavonoidleri, cildin su kaybını azaltarak daha yumuşak ve pürüzsüz bir cilt sağlar. Bu durum, cildin elastikiyetini koruyarak yaşlanma belirtilerine karşı bir koruma sağlar.

2. Güneş Hassasiyetini Azaltır:

Güneş ışınları cilt üzerinde kızarıklık, hassasiyet ve leke gibi çeşitli olumsuz etkilere neden olabilir. Bitter çikolata tüketimi, flavonoidlerin antioksidan özellikleri sayesinde cildin güneşten kaynaklanan bu hassasiyetlere karşı daha dirençli olmasını sağlar. Böylece, düzenli bitter çikolata tüketimi, cildinizi doğal olarak koruyan bir kalkan görevi görür.

3. Alerjenlere Karşı Direnç Sağlar:

Bazı alerjenler ve çevresel kirleticiler, ciltte reaksiyonlara neden olabilir. Ancak kakao flavonoidlerinin anti-inflamatuar özellikleri, cildin bu dış etkenlere karşı daha dirençli olmasını sağlar. Bu özellik, özellikle hassas cilt yapısına sahip bireyler için oldukça faydalıdır.

 

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#bitter çikolata
#cilt sağlığı
#kakao
#Flavonoid
#Güzellik
#Dr Ramadan Mouemin Oglou
#Mavi Kadin
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