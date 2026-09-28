Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Güzellik
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 10:40

Yumurta kolajen içerir mi? Kolajen takviyesinde en güçlü besinler

Kolajenin cilt bakımı üzerinde büyük bir etkisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Hal böyle olunca da kolajeni içeriden de takviye etmemiz gerekiyor. Son zamanlarda benim de dikkatimi çeken ve oldukça popüler olan kolajen içeren besinler araştırılırken yumurtanın da kolajen içerip içermediğini merak ettim. Peki, Yumurta kolajen içerir mi? Kolajen takviyesinde en güçlü besinler neler? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Yumurta kolajen içerir mi? Kolajen takviyesinde en güçlü besinler
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 10:40

cildin elastikiyetinden eklem ve kemik sağlığına kadar vücudun birçok yapısında görev alan önemli bir proteindir. ise bazı amino asitleri barındırmasından kolajen üretimi açısından yardımcı olur.

Cilt bakımında kolajenin ne kadar önemli olduğunu bilmeyen yoktur. Cildin elastikiyetinden başlayarak eklem ve kemik sağlığına kadar pek çok alanda görev yapan kolajenler, insanlar için çok önemli. Benim de son zamanlarda merakla araştırdığım yumurtanın kolajen içerip içermediği oldu. Ancak yumurtalar içerisinde yer alan amino asitlerin kolajen konusunda yardımcı olduğunu öğrendiğim. Bende sizin için yumurtaların ve kolajen açısından hangi besinin en iyi olduğunu araştırdım, onları adım adım sizlerle paylaşıyorum.

Yumurta içerisinde yer alan asitler sayesinde kolajen üretimine yardımcı olur.

Besin ögelerini içerdiği için dengeli içerisinde kolajen sentezine katkı sağlar.

KOLAJEN NEDİR?

Kolajen için önemli bir noktada yer alıyor.

Kolajen diğer bir yandan da cildin elastikiyetinde yardımcı olan ve eklemden kemik sağlığına kadar pek çok alanda görev alan bir proteindir.

Yumurta kolajen içerir mi? Kolajen takviyesinde en güçlü besinler

YUMURTA KOLAJEN İÇERİR Mİ?

Yumurta doğrudan kolajen içermez.

Kolajen üretimi açısından önemli olan bazı amino asitleri barındırdığından kolajen sentezine yardımcı olur.

Yumurta akında çoğunlukla bulunan amino asitler, vücudun protein sentezinde bulunur.

Yumurta sarısının içerisinde de genellikle çeşitli vitaminler ve mineraller yer alır. Bu sebeple de yumurtanın kolajen takviyesinin doğrudan etki edebilir.

Ancak burada önemli olan bir besinin protein içermesi o besinin ayrıca da kolajen içerdiği anlamına gelmez.

Kolajen özel bir protein türüdür. Genellikle de hayvansal dokularda yer alır.

Yumurta kolajen içerir mi? Kolajen takviyesinde en güçlü besinler

KOLAJEN TAKVİYESİNDE EN GÜÇLÜ BESİNLER

Vücutta kendi kendine kolajen üretimi olabilir. Bunun için yeterli protein alımı derken çeşitli takviyeler de almak gerekiyor. C vitamini, çinko ve bakır gibi bazı besinlere de kolajen sentezinde önemli bir rol oynuyor.

Yumurta kolajen içerir mi? Kolajen takviyesinde en güçlü besinler

Kemik Suyu

Kemik suyu uzun süre kaynatılarak kemik, kıkırdak ve bağ dokusu gibi besinler içerdiğinden kolajen ve kolajenden türeyen jelatin konusunda kaynak olur.

Yumurta kolajen içerir mi? Kolajen takviyesinde en güçlü besinler

Balık ve Deniz Ürünleri

Balıkların derisinde çoğunlukla deri ve bağ dokularında kolajen bulunabilir. Diğer bir yandan da balık tüketimi kaliteli bir protein tüketiminin de meydana çıkıyor. Kolajen içeren bir beslenme planında balığın yanında C vitamini kaynaklarının da tüketilmesi yarayışlı olacaktır.

Yumurta kolajen içerir mi? Kolajen takviyesinde en güçlü besinler

Tavuk Derisi ve Bağ Dokuları

Tavuk derisi ya da bağ dokuları kolajen içeren hayvansal dokular arasında yer alıyor. Ancak kişinin beslenme durumuna göre de değişiklik gösterebilir.

Yumurta kolajen içerir mi? Kolajen takviyesinde en güçlü besinler

Çinko ve Bakır İçeren Besinler

Kolajen alımında sadece C vitamini oluşması değil, çinko ve bakır içeren besinlerde oldukça önemli bir yerde durur.

Bunun içinde kuruyemişler, kabak çekirdeği, deniz ürünleri, et, baklagiller ve tam tahıllılar beslenme açısından oldukça da önemli bir yerde duruyor.

Yumurta kolajen içerir mi? Kolajen takviyesinde en güçlü besinler

UZMANLAR KOLAJEN KONUSUNDA NELER SÖYLÜYOR?

Kolajen konusunda yapılan araştırmalar da genellikle vücuda yararlı olduğu biliniyor. Ancak Harvard T.H. School of Public Healt tarafından yapılan araştırmalar da yumurtanın aslında doğrudan bir kolajen içerdiği söylenmiyor. Sadece içerdiği asitlerin kolajen oluşuna destek verdiği söyleniyor. Yumurta yenileceği zaman içerisine C vitamini içeren besinlerin de eklenmesi gerektiği ifade ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kolajen denince akla sadece takviyeler gelmesin! Keten tohumunun şaşırtan faydaları
Cildin kolajen ihtiyacını mutfaktan karşılayın! Balık, yumurta ve 5 önemli besin
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#beslenme
#kolajen
#yumurta
#kemik sağlığı
#cilt sağlığı
#Güzellik
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.