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Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 13:41
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 13:41

Estetik yaptırmadan elmacık kemiklerini belirginleştirin! Mısırlı kadınların sırrı

Son zamanlarda yüz hatlarının daha belirgin olmasını isteyenler estetik operasyonları yaptırıyorlar. Ancak, dolgu ya da estetik gibi işlemleri yapmadan da yüzün doğal görünümü değişebiliyor. Mısırlı kadınların sırrı olan estetik yaptırmadan elmacık kemiklerini belirginleştirin. Doğal içeriklerle ve bakım yöntemleriyle yüzünüzde değişime neden olabilirsiniz.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Estetik yaptırmadan elmacık kemiklerini belirginleştirin! Mısırlı kadınların sırrı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 13:41
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 13:41

Estetik artık hayatımızın her alanında ye alırken kimi insan estetik yaptırırken gerek iğneden gerekse de işlemler sonrası meydana durumlardan sonra estetik işlemlerini yaptırmak istemiyor. Ancak yüz hatlarının da belirgin olması için neler yapabileceğini bilmiyor. Bizde sizin için Mısırlı kadınların sırrını sizin için araştırdık. Hiçbir cerrahi bir işlem yaptırmadan yüzünüze doğal bir görünüm verebiliyorsunuz. İşte detaylar…

ESTETİK YAPTIRMADAN ELMACIK KEMİKLERİNİ BELİRGİNLEŞTİRİN!

Hayatımızın büyük bir bölümünde yüzümüzde birtakım değişiklikler yapmak istiyoruz. Hatta son zamanlarda sosyal medyanın da önemli bir faktör olduğu bu dönemde pek çok kişi yüzünde bir sebep yokken estetik işlemlerini yaptırmak istiyor. Ancak çoğu zaman da iğne ya da estetik işlemlerini yaptırmaktan korku duyuyorlar.

Estetik yaptırmadan elmacık kemiklerini belirginleştirin! Mısırlı kadınların sırrı

Kimi işlem sırasında bir durumun olup olmayacağından endişe duyuyor kimisi de işlem sonunda meydana gelecek herhangi bir durum nedeniyle estetik konusuna endişe içinde bakıyorlar. Ancak estetik yaptırmadan elmacık kemiklerinizi belirginleştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Hiçbir işlem yaptırmadan cilt üzerinde birtakım değişikliklere neden olabilirsiniz.

Estetik yaptırmadan elmacık kemiklerini belirginleştirin! Mısırlı kadınların sırrı

Elmacık kemikleri görünüm açısından genellikle genetik özelliklere, yüz anatomisine ve kişinin yağ dağılımına göre değişiklik gösterebilir. Hatta bunların yanında ödem, şişkinlik ve cildin genel görünümünü etkileyen durumlara da sebebiyet verebilir. Bu sebeple de cilt üzerinde meydana gelebilecek değişimler de yapılan masajlarla ya da cilt bakımıyla mümkün hale gelebiliyor.

Estetik yaptırmadan elmacık kemiklerini belirginleştirin! Mısırlı kadınların sırrı

Bu sebeple de estetik yaptırmaya son vermek mümkün hale gelebiliyor. Geleneksel yöntemlerden en çok dikkat çeken ise estetik yaptırmadan şekillendirme konusunda yardımcı oluyor. Özellikle Mısırlı kadınların sırları estetik konusunda yardımcı oluyor.

Estetik yaptırmadan elmacık kemiklerini belirginleştirin! Mısırlı kadınların sırrı

MISIRLI KADINLARIN SIRRI

Geleneksel bakım ürünlerinde genellikle yüze yapılan masajlar şekillendirme konusunda yardımcı oluyor. Bunu yağlarla yaptığınız zaman cilt üzerinde şekillenme durumları daha kolay bir şekilde oluyor. Burada önemli olan cildin oldukça kaygın olması gerekiyor. Bu sebeple de cildinize uygulayacağınız yağların yoğun besleyici özelliği olması gerekiyor.

Estetik yaptırmadan elmacık kemiklerini belirginleştirin! Mısırlı kadınların sırrı

Cildi ilk önce masaja hazırlamanız gerekiyor. Bunun için de cildin temiz olduğuna emin olun. Elinize bir miktar yağı alın ve yüz çevrenizde nerede bir değişiklik istiyorsanız şeklinde yüzünüze mesaj yaparak şekillendirme yapabilirsiniz.

Estetik yaptırmadan elmacık kemiklerini belirginleştirin! Mısırlı kadınların sırrı

Burada önemli noktalardan biri de masaj sırasında cilde çok fazla baskı yapılmaması gerekiyor. Sert bir şekilde çekiştirmek yerine hafif e kontrollü bir uygulama yapılabilir. Yaklaşık olarak da 5 ya da 10 dakikalık nazik bir masaj yapılması sabahları meydana gelen şişkinliği alacağından yüz şekillenmeye yardımcı oluyor.

Estetik yaptırmadan elmacık kemiklerini belirginleştirin! Mısırlı kadınların sırrı

Sabahları yapılacak olan yüz masajları tüm gün yüzünüzde duracağından yüzünüz daha dolgun görülebilir. Ancak akşam yatmadan önce yapılan masajlar da cilde tam oturduğundan şekillenme konusunda yardımcı olabilir. Bu sebeple siz de hangisini kendinize daha çok yakıştırırsanız yapabilirsiniz.

Estetik yaptırmadan elmacık kemiklerini belirginleştirin! Mısırlı kadınların sırrı

Diğer bir yandan estetik olmak istemiyor ama bakım yapabilecek bir vaktiniz de yoksa elmacık kemiklerinizi makyajla da belirgin hale getirebilirsiniz. Estetik olmadan da yüz hatlarınız da zamanla belirgin hale getirebilirsiniz.

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ETİKETLER
#makyaj
#cilt bakımı
#yüz yogası
#Güzellik
#Mısırlı Kadınlar
#Elmacık Kemikleri
#Mavi Kadin
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