Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Güzellik
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 13:05

Yağmurlu havalarda cilt bakımı nasıl olmalı? Cildin soğuk havada kurumasını engelleyen kremler 2026

Sonbahar yağmurları ve düşen hava sıcaklıkları cildin nem dengesini bozarak kuruluk, gerginlik ve pullanma gibi sorunlara yol açabiliyor. Soğuk havalarda daha sağlıklı ve yumuşak bir cilt görünümünü korumak için bakım rutinini mevsime göre düzenlemek gerekiyor. Peki, yağmurlu günlerde hangi ürünler tercih edilmeli, cilt kuruluğuna karşı hangi kremler kullanılmalı?

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Yağmurlu havalarda cilt bakımı nasıl olmalı? Cildin soğuk havada kurumasını engelleyen kremler 2026
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 13:05

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte cilt bakımında ve cilt bariyerini koruma konusu daha fazla önem kazanıyor. Özellikle yağmurlu, rüzgârlı ve soğuk günlerde dış ortamın etkileri ile kapalı alanlarda kullanılan ısıtıcılar cildin nem kaybetmesine neden olabiliyor. Bunun sonucunda yüzde gerginlik hissi, dudaklarda çatlama, yanaklarda kızarıklık ve cilt yüzeyinde pullanma görülebiliyor.

sonbahar ve kış döneminde cilt bakımını düzenlerken yalnızca yoğun nem veren ürünlere yönelmek yeterli değil. Cildin ihtiyaçlarına uygun temizleyiciler kullanmak, nemlendiriciyi doğru zamanda uygulamak ve güneş koruyucuyu ihmal etmemek de bakımın önemli parçaları arasında yer alıyor.

YAĞMURLU HAVALARDA CİLT NEDEN DAHA ÇOK KURUYOR?

Yağmur yağması, havanın cildi nemlendirdiği anlamına gelmiyor. , rüzgâr ve düşük nem oranı cildin doğal su kaybını artırabiliyor. Ev ve iş yerlerinde kullanılan kaloriferler ve klimalar da iç mekân havasını kurutarak cildin nem dengesini olumsuz etkileyebiliyor.

Yağmurlu havalarda cilt bakımı nasıl olmalı? Cildin soğuk havada kurumasını engelleyen kremler 2026

Özellikle hassas, kuru ve egzama eğilimli ciltlerde bu değişimler daha belirgin hissedilebiliyor. Cildin koruyucu bariyeri zayıfladığında gerginlik, kaşıntı, kızarıklık ve hassasiyet ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle sonbahar ve kış aylarında cildi sert ürünlerle arındırmak yerine nazikçe temizlemek ve düzenli olarak nemlendirmek gerekiyor.

SOĞUK HAVADA CİLT KURULUĞUNU ÖNLEYEN 5 BAKIM ADIMI

1. Cildinizi nazik bir temizleyiciyle arındırın: Yüzü temizlerken çok sıcak su kullanmak, cildin doğal yağlarını azaltarak kuruluğu artırabilir. Ilık su ve parfümsüz, nazik bir temizleyici tercih etmek daha uygun olabilir.
2. Nemlendiriciyi doğru zamanda uygulayın: Yüzünüzü yıkadıktan sonra cilt tamamen kurumadan nemlendirici sürmek, nemin ciltte tutulmasına yardımcı olabilir. Ürünü yalnızca sabahları değil, cildin ihtiyacına göre akşamları da uygulayın.

Yağmurlu havalarda cilt bakımı nasıl olmalı? Cildin soğuk havada kurumasını engelleyen kremler 2026

3. Cilt bariyerini destekleyen içeriklere yönelin: Seramid, gliserin, hyalüronik asit ve pantenol içeren ürünler cilt bakımında değerlendirilebilir. Çok kuru ciltlerde vazelin gibi su kaybını azaltan bileşenler içeren ürünler de fayda sağlayabilir.
4. Güneş kremini bırakmayın: Havanın kapalı olması, ultraviyole ışınlarının tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmez. Gündüzleri geniş spektrumlu, en az SPF 30 koruma sağlayan bir kullanmak önemlidir.
5. Dudak ve el bakımını ihmal etmeyin: Soğuk ve rüzgârlı hava, özellikle dudaklarda ve ellerde kuruluğa yol açabilir. Parfümsüz bir dudak koruyucu kullanmak ve el yıkama sonrasında nemlendirici sürmek cildin korunmasına yardımcı olabilir.

Yağmurlu havalarda cilt bakımı nasıl olmalı? Cildin soğuk havada kurumasını engelleyen kremler 2026

2026'DA SOĞUK HAVALAR İÇİN HANGİ KREMLER TERCİH EDİLMELİ?

Cilt kuruluğunu önlemek için seçilecek kremin cilt tipiyle uyumlu olması gerekiyor. Ürün seçiminde yalnızca markaya veya yoğun kıvama değil, içerik listesine ve cildin verdiği tepkiye de dikkat etmek önemli.

Kuru ciltler için: Daha yoğun kıvamlı krem ve merhemler tercih edilebilir. Seramid, gliserin, shea yağı veya petrolatum içeren formüller ciltteki nem kaybını azaltmaya destek olabilir.

Yağmurlu havalarda cilt bakımı nasıl olmalı? Cildin soğuk havada kurumasını engelleyen kremler 2026

Yağlı ve karma ciltler için: Hafif yapılı, gözenekleri tıkama olasılığı düşük ve nem sağlayan ürünler değerlendirilebilir. Gliserin ve hyalüronik asit içeren jel-krem formüller, ağır bir his bırakmadan nem desteği sunabilir.

Yağmurlu havalarda cilt bakımı nasıl olmalı? Cildin soğuk havada kurumasını engelleyen kremler 2026

Hassas ciltler için: Parfüm, yoğun esans ve tahriş edici olabilecek bileşenler içermeyen, mümkün olduğunca sade formüller daha uygun olabilir. Yeni bir ürünü önce küçük bir bölgede denemek, olası hassasiyet belirtilerini fark etmeyi kolaylaştırır.

Yağmurlu havalarda cilt bakımı nasıl olmalı? Cildin soğuk havada kurumasını engelleyen kremler 2026

Çok kuru ve pullanan ciltler için: Losyon yerine daha yoğun krem veya merhem formülleri gerekebilir. Ancak ciltte belirgin kızarıklık, çatlak, yanma ya da geçmeyen kaşıntı varsa yalnızca nemlendirici kullanmakla yetinilmemeli; dermatoloji uzmanından görüş alınmalıdır.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kılcal damarları belirgin olanlar bunu yapmasın! Cilt bakımında doğru bilinen yanlışlar
Güzellik dünyasını kasıp kavuruyor! Bu cilt bakım trendi neden bu kadar popüler?
ETİKETLER
#soğuk hava
#cilt bakımı
#güneş koruyucu
#Nemlendirme
#2026
#Güzellik
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.