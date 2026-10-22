Dağda nefes kesen anlar: Sivas'ta doğa tutkunlarının inişi kamerada

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İstanbul
Sivas'ta doğa sporları tutkunu dağcılar, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Emirhan Kayalıkları'nda nefes kesen bir etkinliğe imza attı. Bin 780 metre yüksekliğe sahip kayalıkların zirvesinde bulunan şapelden 80 metrelik iniş gerçekleştiren ekip, Sivas'ın doğal güzelliklerini farklı bir şekilde tanıtmayı amaçladı. Etkinlik, doğaseverlerden de yoğun ilgi gördü.